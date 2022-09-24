Красота, социофобия и дружба в милом сериале «У Коми проблемы с общением»

Во взрослой жизни проблем не оберешься, но и со школьной порой не все так просто. Об этом рассказывает уже второй сезон очаровательный сериал «У Коми проблемы с общением». Детище студии OLM («Необычное такси», «Покемон») посвящено школьной повседневности и подростковым проблемам, умению дружить и другим важным человеческим качествам. Подробнее о шоу рассказала Татьяна Шорохова — для аниме-канала «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы.
Школьница Сёко Коми — сногсшибательная красавица, девушка роскошная и грациозная, с эффектной копной струящихся черных волос. В первый же день обучения в новой школе Сёко становится предметом воздыхания почти всего класса, но при этом никто не задается вопросом, почему она ни с кем не общается. Негоже богине со смертными болтать! Но реальность гораздо прозаичнее, как вскоре выяснит сосед Сёко, смешной и нерешительный Тадано Хитохито: у его новой знакомой социофобия, тревожное расстройство, не дающее жить на полную катушку. Очень быстро Тадано становится как бы переводчиком Коми: поначалу он понимает ее без слов и оказывается, что она не против общения, пусть и через записи в тетрадке. И больше всего на свете Коми хочет завести 100 друзей.
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Школьная рутина — уроки, контрольные, переменки, соревнования — элементарна для любого ученика, но для Сёко каждый день — своего рода битва с реальностью. Благодаря Тадано и отзывчивым одноклассникам (что ценно, вокруг Коми нет ни одного злодея, да и откуда бы им взяться в slice-of-life
) ей будет чуть легче адаптироваться в новой школе. Экстравертная и яркая Надзими, геймерша Наканака, одержимая Коми Рен, нервная Агари — у Коми будет много друзей, и про каждого аниме расскажет подробно. Тадано протопчет дорожку к сердцу Сёко, познакомится с ее родителями, узнает, в кого она такая красивая и такая молчаливая, и конечно влюбится в нее по уши. (Отношения влюбленных японских подростков в аниме всегда ставят меня в тупик: у них действительно так в реальности, или же они рисуют то, что хотели бы видеть?)
В обсуждениях «Коми» иногда проскакивают реплики в стиле «А чего она никак не научится общаться?». И вроде бы есть закадровое вступление про социофобию, но нет объяснения, что это такое. Социальное тревожное расстройство действительно очень затрудняет людям жизнь, и родись Коми Сёко в Америке, ее бы пытались вылечить. Ходила бы она к психотерапевту и пила таблетки — лечение, к слову, действенное. Но смысл сериала не в том, как обрести «нормальность», а как принять непривычные в обществе формы поведения. И с этим «Коми» идеально справляется. Сериал совершенно очаровательный, и будь он фильмом, его бы назвали feel-good movie — кино, от которого на душе легче.
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Но меня не покидает один довольно неприятный вопрос. Будь Коми не такой красивой, стала бы она такой же популярной, при своей социофобии?
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