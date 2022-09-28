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«Супердевчонки! Котобуки Ран»: как дружба побеждает невзгоды и предрассудки

Анимация >>
28 сентября 2022

Как образ японской школьницы стал популярен на Западе? Кто такие гяру? И чем старшеклассницы в аниме 90-х отличаются от ровесниц других десятилетия? Об этом и многом другом расскажет Юлия Тарасюк на примере сериала «Супердевчонки! Котобуки Ран» от легендарной студии PierrotТокио Мяу Мяу», «Крутой учитель Онидзука»). Раз в две недели на канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, она пишет о примечательных произведениях в жанре сёдзё (аниме и манга для девочек). С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация».

«Супердевчонки! Котобуки Ран»: как дружба побеждает невзгоды и предрассудки

Образ юной школьницы прочно закрепился в японской культуре вскоре после введения женского образования и распространения понятия «сёдзё», включающего в себя куда больше, чем просто «девушка». Образ этот постоянно менялся, отражая особенности и культурные ценности того или иного времени. В 1990-х японская школьница стала известна за рубежом, в том числе благодаря распространению популярной культуры, включавшей в себя понятие «гяру».

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«Гяру» («gal», «girl», «девушка») для многих японцев сегодня является лицом уличной моды конца 1990-х и начала 2000-х. Это яркие девушки, которые обожали брендовые вещи, не стеснялись экспериментировать с макияжем и вели себя довольно раскованно. С одной стороны, гяру — это о проявлении индивидуальности, яркой и увлекательной жизни, свободе юной души. С другой, образ гяру демонизировался СМИ и стал отчасти скандальным — даже порицаемым в обществе. Для многих японцев школьницы-гяру, любившие яркий макияж, «свободные носки» и крашеные разноцветные волосы, ассоциировались с легкомыслием и глупостью. Масла в огонь подливали участившиеся случаи проституции среди юных девушек — «когяру» («маленькие гяру»), которые ходили на свидания со взрослыми мужчинами, получая от них деньги на дорогие брендовые вещи. Именно из-за шумихи вокруг подобных инцидентов к гяру часто относились с насмешками и неодобрением.

«Супердевчонки! Котобуки Ран»: как дружба побеждает невзгоды и предрассудки

В 2001 году начался показ аниме «Супердевчонки! Котобуки Ран» (Super Gals! Kotobuki Ran) — экранизации популярной сёдзё-манги Михоны Фудзи. В сериале с большой любовью рассказано как раз о буднях и дружбе трех старшеклассниц-гяру. Главная героиня — Ран, настоящая гроза Сибуи — района Токио, популярного у молодежи. Она мастерски разрушает все предубеждения, связанные с гуря: любительница модных вещей и распродаж, девушка проявляет силу и независимость, не терпит несправедливости и всегда готова помочь тем, кто в беде. Во многом это влияние семьи, которая вся состоит из полицейских.

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Аниме относится к жанру повседневности и не в последнюю очередь ценно тем, что описывает молодежную культуру Японии конца 1990-х и дружбу трех непохожих девушек. Авторы манги и аниме относятся к героиням серьезно, без насмешек и предрассудков. Несмотря на то, что в Super Gals! множество веселых приключений, в нем хватает и драматичных моментов, описывающих серьезные молодежные проблемы. Это и участие одной из подруг, Мию, в женской банде, откуда ей удалось в итоге уйти и переосмыслить свою жизнь. И проблема проституции среди школьниц, которая показана через колебания Айи — одной из лучших учениц, испытывающей сильное давление со стороны родителей. Ран помогает подругам разобраться в себе, преодолеть трудности и гордиться тем, что они — гяру.

«Супердевчонки! Котобуки Ран»: как дружба побеждает невзгоды и предрассудки

Super Gals! Kotobuki Ran — отличная возможность заглянуть в прошлое культуры гяру и посмотреть аниме о дружбе, побеждающей все невзгоды и предрассудки. Романтика в сериале тоже есть: добрая и красивая.

Любопытный факт: сейчас Михона Фудзи, придумавшая оригинальную мангу, работает над продолжением, где героини закончили школу. Мию вышла замуж за старшего брата Ран, Айя поступила в университет, а сама Ран находится в поисках себя и того, чем бы она хотела заниматься по жизни. При этом вся компания продолжает весело зависать вместе и остается гяру.

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«Супердевчонки! Котобуки Ран»: как дружба побеждает невзгоды и предрассудки фотографии
«Супердевчонки! Котобуки Ран»: как дружба побеждает невзгоды и предрассудки фотографии
«Супердевчонки! Котобуки Ран»: как дружба побеждает невзгоды и предрассудки фотографии
«Супердевчонки! Котобуки Ран»: как дружба побеждает невзгоды и предрассудки фотографии
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