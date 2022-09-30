Поворот не туда: «Клетки за работой» объясняют, как устроен организм

Каждый знает, что руки надо мыть, а об организме — заботиться. Что эритроциты доставляют клеткам кислород, а лейкоциты борются с посторонними микроорганизмами. Наглядно работу иммунитета для взрослых и детей объясняет увлекательное аниме «Клетки за работой» от студии David Production, известной по культовому шоу «Невероятные приключения ДжоДжо». Подробнее о достоинствах сериала на аниме-канале «Покебол с предсказанием» рассказывает Алексей Филиппов.
Что только не попадает в человеческий организм — от фастфуда и инфекций до поп-культурных сюжетов. В тот же год, когда Pixar наделил эмоции в «Головоломке
» телами, мангака Аканэ Симидзуру
придумала «Клетки за работой
», где антропоморфные лейкоциты, тромбоциты и эритроциты трудятся во имя человеческого здоровья.
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«Головоломка»
Оживленный фантазией параграф о гематологии попал в руки студии David Production
, уже десять лет раскрывающей (не)человеческие возможности организма благодаря саге о семействе Джостар («Невероятные приключения ДжоДжо
»). Не обошлось без жожореференсов и тут, но в основном «Клетки за работой
» — умиротворяющая производственная драма, чей пульс нарушают ежеэпизодные неприятности с иммунитетом (разумеется, без летального исхода; о зоне повышенной опасности рассказывает спин-офф «Темная сторона
» от Liden Films
).
Проводниками в удивительный «внутренний мир» человека станут юная эритроцитка AE-3803, страдающая топографической дезориентацией, и стойкий лейкоцит (нейтрофил) U-1146, чей белоснежный комбинезон от серии к серии будет окроплять кровь (!) вредоносных микроорганизмов. Так складывается повествовательный баланс рутины и действа. AE-3803 посещает изголодавшиеся по кислороду клетки, отвлекаясь на кавайных тромбоцитов, изображенных ватагой ответственных детишек, а U-1146 появляется в самый подходящий момент, чтобы спасти честных работяг от бактерий.
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Их тут целый бестиарий (бактеарий?), представленный пневмококками, кампилобактериями, вирусом гриппа и даже раковыми клетками, которые маргинализированы, как байкеры
из «Акиры
» (и также неукротимы в мутациях, как Тэцуо). Впрочем, аллюзии на социальную несправедливость в случае организма, который не способен адаптировать (или оставить в покое) подобных «граждан», используются, скорее, для драматического накала. Хотя и раскрывают вечные клеточные конфликты.
Работа кипит без остановки, каждый день-эпизод подбрасывает новую задачку: от аллергии, похожей на комбинацию природных катаклизмов, до нашествия зомби, в которых клетки превращаются под воздействием инфлюэнцы. Анализу сериала с точки зрения науки посвящен не один десяток видео, но есть и вот такой блог иммунолога
, разбирающего каждую серию.
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Собственно, секретный компонент «Клеток…» — познавательность. Как «Доктор Стоун
» способен влюбить в физику
, так сериал David Production увлекает биологией сильнее, чем девять из десяти
стоматологов
учителей. Ни один процесс, клетка и микроорганизм не останется без пояснения — голосом и/или титром. Соратников лейкоцита тоже немало — от глуповатых Т-киллеров, напоминающих спецназ, до клеток памяти, подсказывающих, что делать. Правда, сноски с функциями главных героев, всплывающие каждый эпизод, в какой-то момент начинают утомлять.
Чтобы ничем подобным не заразился сюжет, два выпущенных сезона несколько отличаются по манере. Первый делал Кэнъити Судзуки
(главный аниматор Хеллсинг Ultimate
), и он на протяжении 13 серий верен заветам процедуралов, которые не стремятся особо связать повествование в единую линию. Второй, более компактный и цельный, доверили Хирофуми Огуре
(режиссура и раскадровка первых двух сезонов «Гинтамы
»). Ведомый попискивающими молочнокислыми бактериями, теперь сюжет строго перетекает из серии в серию, чтобы завершиться финальной битвой.
Впрочем, история AE-3803 и U-1146 еще не закончена. Как завещали римляне: пока дышу — надеюсь.
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