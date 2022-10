Сердечный приступ: «Ликорис Рекойл» — кавайный боевик о школьницах, влюбивший в себя Хидэо Кодзиму

Читать «Токио Мяу Мяу!» — еще одна история о женской дружбе и спасении мира

Припев к мелодраматической проповеди Ивана Вырыпаева Кислород » емко описывает сюжет, стиль, интригу и динамику « Ликорис Рекойл » — кавайного боевика A-1 Pictures . Студия всю весну наводила шороху с третьим сезоном « Госпожи Кагуи », а в летней сессии выстрелила (!) с оригинальным сюжетом о школьницах-«ликорис» — тайной полиции Японии.Тисато Нисикиги бьет без промаха и уворачивается от пуль похлеще Нео, но превращать перестрелки в работу категорически не хочет, а потому трудится в кафетерии «ЛикоРеко». Туда же определяют Такину Иноуэ — ударницу труда, которая спасает коллегу рисковым маневром с применением пулемета, едва ли не впервые поступив не по уставу. Тисато тут же проникнется к Такине всяческой симпатией, хотя девушек словно выводили из пробирки под запрос «антиподы»: от темперамента до цвета волос, глаз и униформы.Жовиальная блондинка Тисато предпочитает красный — как ликорис (или артериальная кровь), хладнокровная брюнетка Такина носит темно-синий, почти черный — в оттенках сумерек, вен и обморожения. Их тандем дополняют и окружают всякие примечательные личности: от хромающего наставника-афроамериканца Мики и гениальной юной хакершиКуруми до бунтаря с зелеными волосамиМадзимы, который не совсем уж во всем неправ.Иными словами, «Ликорис Рекойл» ставит на харизму — непробиваемой во всех смыслах Тисато; ее окружения, где про каждого можно снять динамичный спешл; карусели из настроений, сюжетов и жанров (не обходится и без двойной порции квирбейтинга); наконец, анимации, где ключевой акцент — на движении и крупных планах (карточные шулеры и Хидэо Кодзима одобряют ). Любая сложная концепция вокруг драматургии «открытого сердца» могла бы сломать бабочке крылья — достаточно со скепсисом отнестись к витальности Тисато, которая выдает ситуации crazy pixie dream girl по обойме за серию. Потому сценаристыповеряют каждый конфликт вопросом: а ты точно этого хочешь? Банальное «сердце vs разум», государственное «безопасность vs ложь», поколенческое «выбор vs предназначение». Тисато старается жить в кайф, как считает нужным — и вокруг этого рождается все остальное.Метафора сердца в итоге находит отражение в анамнезе главной героини, хотя легенда о ликорисах позволяет увидеть в Такине и Тисато еще и тех двух духов , которые по очереди ухаживают за цветами и листьями семейства Амариллисовых. Вероятно, боевые супершкольницы продолжают эту фольклорную традицию, но уже в русле конспирологического городского фэнтези. Хотя не может не будоражить мысль, что для кого-то « Матрица » и « Крепкий орешек » — учебное видео , а траектория жизни и правда непредсказуема, как маршрут лунной ракеты в шедевре Мельеса