Сердечный приступ: «Ликорис Рекойл» — кавайный боевик о школьницах, влюбивший в себя Хидэо Кодзиму

Летний аниме-сезон закончился (да, только в сентябре), и самое время рассказать о его открытиях и фаворитах. Начнем с «Ликорис Рекойл» — оригинального аниме A-1 Pictures («Мастера меча онлайн», «Семь смертных грехов»), где вооруженные школьницы искоренили в Японии преступность. Чем проект очаровал Хидэо Кодзиму и обычных зрителей, есть ли в нем мораль и при чем тут «Крепкий орешек», на аниме-канале «Покебол с предсказанием» рассказал Алексей Филиппов.
«В каждом человеке два танцора — его правое и левое легкое. Легкие танцуют, и человек получает кислород. Если взять лопату, ударить по груди человека в районе легких, то танцы прекратятся».
Припев к мелодраматической проповеди Ивана Вырыпаева
«Кислород
» емко описывает сюжет, стиль, интригу и динамику «Ликорис Рекойл
» — кавайного боевика A-1 Pictures
. Студия всю весну наводила шороху
с третьим сезоном «Госпожи Кагуи
», а в летней сессии
выстрелила (!) с оригинальным сюжетом о школьницах-«ликорис» — тайной полиции Японии.
Тисато Нисикиги бьет без промаха и уворачивается от пуль похлеще Нео, но превращать перестрелки в работу категорически не хочет, а потому трудится в кафетерии «ЛикоРеко». Туда же определяют Такину Иноуэ — ударницу труда, которая спасает коллегу рисковым маневром с применением пулемета, едва ли не впервые поступив не по уставу. Тисато тут же проникнется к Такине всяческой симпатией, хотя девушек словно выводили из пробирки под запрос «антиподы»: от темперамента до цвета волос, глаз и униформы.
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Жовиальная блондинка Тисато предпочитает красный — как ликорис (или артериальная кровь), хладнокровная брюнетка Такина носит темно-синий, почти черный — в оттенках сумерек, вен и обморожения. Их тандем дополняют и окружают всякие примечательные личности: от хромающего наставника-афроамериканца Мики и гениальной юной хакерши
Эд
Куруми до бунтаря с зелеными волосами
Джокера
Мадзимы, который не совсем уж во всем неправ.
Иными словами, «Ликорис Рекойл» ставит на харизму — непробиваемой во всех смыслах Тисато; ее окружения, где про каждого можно снять динамичный спешл; карусели из настроений, сюжетов и жанров (не обходится и без двойной порции квирбейтинга); наконец, анимации, где ключевой акцент — на движении и крупных планах (карточные шулеры и Хидэо Кодзима одобряют
). Любая сложная концепция вокруг драматургии «открытого сердца» могла бы сломать бабочке крылья — достаточно со скепсисом отнестись к витальности Тисато, которая выдает ситуации crazy pixie dream girl
по обойме за серию. Потому сценаристы Синго Адати
и Асаура
поверяют каждый конфликт вопросом: а ты точно этого хочешь? Банальное «сердце vs разум», государственное «безопасность vs ложь», поколенческое «выбор vs предназначение». Тисато старается жить в кайф, как считает нужным — и вокруг этого рождается все остальное.
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Метафора сердца в итоге находит отражение в анамнезе главной героини, хотя легенда о ликорисах позволяет увидеть в Такине и Тисато еще и тех двух духов
, которые по очереди ухаживают за цветами и листьями семейства Амариллисовых. Вероятно, боевые супершкольницы продолжают эту фольклорную традицию, но уже в русле конспирологического городского фэнтези. Хотя не может не будоражить мысль, что для кого-то «Матрица
» и «Крепкий орешек
» — учебное видео
, а траектория жизни и правда непредсказуема, как маршрут лунной ракеты
в шедевре Мельеса
.
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