Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Зеркало»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сердечный приступ: «Ликорис Рекойл» — кавайный боевик о школьницах, влюбивший в себя Хидэо Кодзиму

Анимация >>
3 октября 2022

Летний аниме-сезон закончился (да, только в сентябре), и самое время рассказать о его открытиях и фаворитах. Начнем с «Ликорис Рекойл» — оригинального аниме A-1 PicturesМастера меча онлайн», «Семь смертных грехов»), где вооруженные школьницы искоренили в Японии преступность. Чем проект очаровал Хидэо Кодзиму и обычных зрителей, есть ли в нем мораль и при чем тут «Крепкий орешек», на аниме-канале «Покебол с предсказанием» рассказал Алексей Филиппов.

Сердечный приступ: «Ликорис Рекойл» — кавайный боевик о школьницах, влюбивший в себя Хидэо Кодзиму

«В каждом человеке два танцора — его правое и левое легкое. Легкие танцуют, и человек получает кислород. Если взять лопату, ударить по груди человека в районе легких, то танцы прекратятся».

Припев к мелодраматической проповеди Ивана Вырыпаева «Кислород» емко описывает сюжет, стиль, интригу и динамику «Ликорис Рекойл» — кавайного боевика A-1 Pictures. Студия всю весну наводила шороху с третьим сезоном «Госпожи Кагуи», а в летней сессии выстрелила (!) с оригинальным сюжетом о школьницах-«ликорис» — тайной полиции Японии.

Сердечный приступ: «Ликорис Рекойл» — кавайный боевик о школьницах, влюбивший в себя Хидэо Кодзиму

Тисато Нисикиги бьет без промаха и уворачивается от пуль похлеще Нео, но превращать перестрелки в работу категорически не хочет, а потому трудится в кафетерии «ЛикоРеко». Туда же определяют Такину Иноуэ — ударницу труда, которая спасает коллегу рисковым маневром с применением пулемета, едва ли не впервые поступив не по уставу. Тисато тут же проникнется к Такине всяческой симпатией, хотя девушек словно выводили из пробирки под запрос «антиподы»: от темперамента до цвета волос, глаз и униформы.

Читать «Токио Мяу Мяу!» — еще одна история о женской дружбе и спасении мира
Жовиальная блондинка Тисато предпочитает красный — как ликорис (или артериальная кровь), хладнокровная брюнетка Такина носит темно-синий, почти черный — в оттенках сумерек, вен и обморожения. Их тандем дополняют и окружают всякие примечательные личности: от хромающего наставника-афроамериканца Мики и гениальной юной хакерши Эд Куруми до бунтаря с зелеными волосами Джокера Мадзимы, который не совсем уж во всем неправ.

Сердечный приступ: «Ликорис Рекойл» — кавайный боевик о школьницах, влюбивший в себя Хидэо Кодзиму

Иными словами, «Ликорис Рекойл» ставит на харизму — непробиваемой во всех смыслах Тисато; ее окружения, где про каждого можно снять динамичный спешл; карусели из настроений, сюжетов и жанров (не обходится и без двойной порции квирбейтинга); наконец, анимации, где ключевой акцент — на движении и крупных планах (карточные шулеры и Хидэо Кодзима одобряют). Любая сложная концепция вокруг драматургии «открытого сердца» могла бы сломать бабочке крылья — достаточно со скепсисом отнестись к витальности Тисато, которая выдает ситуации crazy pixie dream girl по обойме за серию. Потому сценаристы Синго Адати и Асаура поверяют каждый конфликт вопросом: а ты точно этого хочешь? Банальное «сердце vs разум», государственное «безопасность vs ложь», поколенческое «выбор vs предназначение». Тисато старается жить в кайф, как считает нужным — и вокруг этого рождается все остальное.

Читать «Драконий зубной» напоминает, что смерть неизбежна
Метафора сердца в итоге находит отражение в анамнезе главной героини, хотя легенда о ликорисах позволяет увидеть в Такине и Тисато еще и тех двух духов, которые по очереди ухаживают за цветами и листьями семейства Амариллисовых. Вероятно, боевые супершкольницы продолжают эту фольклорную традицию, но уже в русле конспирологического городского фэнтези. Хотя не может не будоражить мысль, что для кого-то «Матрица» и «Крепкий орешек» — учебное видео, а траектория жизни и правда непредсказуема, как маршрут лунной ракеты в шедевре Мельеса.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»
Поиск по меткам
A-1 picturesАлексей ФилипповАнимацияанимеБоевикЯпонское кино
персоны
Иван ВырыпаевЖорж Мельес
фильмы
Госпожа Кагуя: В любви как на войнеКислородКрепкий орешекЛикорис РекойлМастера меча онлайнМатрицаСемь смертных грехов

фотографии >>
Сердечный приступ: «Ликорис Рекойл» — кавайный боевик о школьницах, влюбивший в себя Хидэо Кодзиму фотографии
Сердечный приступ: «Ликорис Рекойл» — кавайный боевик о школьницах, влюбивший в себя Хидэо Кодзиму фотографии
Сердечный приступ: «Ликорис Рекойл» — кавайный боевик о школьницах, влюбивший в себя Хидэо Кодзиму фотографии
Сердечный приступ: «Ликорис Рекойл» — кавайный боевик о школьницах, влюбивший в себя Хидэо Кодзиму фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Зеркало»

Скорбим

Василий Швечков
30 сентября ушёл из жизни актёр Василий Швечков.

День рождения >>

Николай Волков (младший)
Юлия Деллос
Армен Джигарханян
Илья Древнов
Ярослав Иванов
Кристина Казинская
Елена Коренева
Валентина Рубцова
Евгений Сиротин
Алисия Викандер
Нив Кэмпбелл
Жан Лефевр
Клайв Оуэн
Шон Уильям Скотт
Шэннин Соссамон
Лина Хиди
все родившиеся 3 октября >>

Афиша кино >>

Сердце Пармы
драма, исторический фильм, фэнтези
Россия, 2022
Безумная дорога
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
Австралия, 2021
Исповедь
драма
США, 2021
Флай: Танец свободы
драма, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Германия, 2021
Пассажиры ночи
драма
Франция, 2022
Битва на озере 2
боевик, военный фильм, исторический фильм
Китай, 2022
Однажды в Техасе
боевик, драма
США, 2020
Хранитель тайн
триллер
Испания, Аргентина, Германия, 2022
Грязь
драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, Бельгия, Швеция, Германия, США, 2013
Зина и Лёха: Операция "Хвост и вымя"
комедия
Россия, 2022
Она
драма, триллер, экранизация
Франция, Бельгия, Германия, 2016
Не говори никому
триллер, фильм ужасов
Дания, Нидерланды, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram