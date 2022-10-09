«Хоримия»: Тайная жизнь японских школьников

Подростковая мелодрама «Хоримия» — одно из приятных открытий прошлого года для фанатов аниме. Школьные годы, первая любовь, размеренный ритм повседневности — все компоненты хорошо известны зрителям любых возрастов и культурных предпочтений. В чем же секрет очарования именно этого шоу, объясняет Дарья Тарасова, которая регулярно делится психотерапевтическими произведениями в жанре «ломтик жизни» на аниме-канале «Покебол с предсказанием».
Будь вы знакомы с Кёко Хори поближе, то знали ли бы, что в школе она — не совсем та, за кого себя выдает: популярная отличница и мечта всех парней класса, дома она держит все хозяйство, заботится о младшем брате и обожает проводить вечера за просмотром ужастиков. Ее одноклассник Идзуми Миямура — тоже далеко не так прост, как кажется: среди сверстников он держится осторожно и тихо, иногда лишь поправляя очки да длинные темные волосы, зато вне стен школы — забирает патлы в лихую прическу и обнажает многочисленный пирсинг в ушах; и это не говоря о скрытых под школьной формой татуировках… Как-то раз Миямура в своем панк-образе помогает братцу Хори добраться до дома, и между одноклассниками завязывается странная и непонятная окружающим дружба.
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Слайс-оф-лайфовая «Хоримия
» (в оригинале «Хори-сан и Миямура-кун») выросла из сетевой манги Хироки Адати
, которая выходила с 2007-го по 2011 год, а позже закрепилась в печати под надзором художника Дайсукэ Хагивары
. В 2021-м «Хоримию» настигли и финал манги, и аниме-адаптация от студии CloverWorks («Обещанный Неверленд
»), которая аккуратно сохранила канву долгоиграющего оригинала, убрав некоторые побочные линии.
Это усечение — вернее, отказ от нагромождения — характерная черта «Хоримии», которая сделала ее одним из самых заметных жанровых тайтлов последних лет. И это с бывалостью школьного сеттинга, в котором мы уже нанаблюдались (sic!) всякого — с драмой, экшном, тайнами, юмором и той же бессобытийностью: от «Кланнада
» до «Лаки Стар
», от «Безумного азарта
» до «Добро пожаловать в класс превосходства
», от «Моей геройской академии
» до «Класса убийц
» — и так далее. «Хоримия» отличается выразительным темпоритмом и раскрытием новых граней быта, чему и способствует романтическая завязка.
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Отношения Хори и Миямуры постепенно эволюционируют из ненавязчивой дружбы в первую влюбленность. Фоном — их колоритные друзья, родственники и члены ученического совета с их историями, семейными неурядицами и, конечно, учебными тревогами. По описанию может сложиться ощущение, что речь идет о вполне знакомом звере под названием «школьный ромком с юморесками», однако прорисовка героев и обстоятельств, ненавязчивость их сюжетного исполнения делают «Хоримию» аниме-трансформером. Красота — в глазах смотрящего, а жанр — в сознании зрителя, выбирающего, на чем сделать акцент в повествовании. И все это не нарушает осязаемой медитативной конструкции, которую привыкли воспринимать поклонники «ломтика».
Пресной «Хоримию», впрочем, не назовешь: по мере того, как Хори и Миямура узнают друг друга лучше и, краснея, по буквам признаются в чувствах, история всех персонажей расцветает бездной подробностей. Кто-то лишь учится дружить, потому что все детство подвергался травле, кто-то и сам буллил ровесников в несмышленые годы, кто-то не может примириться с характером и внешностью, а кто-то выбирает пару по принципу «рядом я буду казаться сильнее». Подростковый максимализм и переживания пубертата живо воспринимаются в моменте, но на дистанции — становятся в каком-то смысле зоной комфорта, объектом для безопасного наблюдения.
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