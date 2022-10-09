Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Хоримия»: Тайная жизнь японских школьников

Анимация >>
9 октября 2022
Подростковая мелодрама «Хоримия» — одно из приятных открытий прошлого года для фанатов аниме. Школьные годы, первая любовь, размеренный ритм повседневности — все компоненты хорошо известны зрителям любых возрастов и культурных предпочтений. В чем же секрет очарования именно этого шоу, объясняет Дарья Тарасова, которая регулярно делится психотерапевтическими произведениями в жанре «ломтик жизни» на аниме-канале «Покебол с предсказанием».

«Хоримия»: Тайная жизнь японских школьников

Будь вы знакомы с Кёко Хори поближе, то знали ли бы, что в школе она — не совсем та, за кого себя выдает: популярная отличница и мечта всех парней класса, дома она держит все хозяйство, заботится о младшем брате и обожает проводить вечера за просмотром ужастиков. Ее одноклассник Идзуми Миямура — тоже далеко не так прост, как кажется: среди сверстников он держится осторожно и тихо, иногда лишь поправляя очки да длинные темные волосы, зато вне стен школы — забирает патлы в лихую прическу и обнажает многочисленный пирсинг в ушах; и это не говоря о скрытых под школьной формой татуировках… Как-то раз Миямура в своем панк-образе помогает братцу Хори добраться до дома, и между одноклассниками завязывается странная и непонятная окружающим дружба.

Читать Мало? Читайте о других шоу в жанре «повседневность»
Слайс-оф-лайфовая «Хоримия» (в оригинале «Хори-сан и Миямура-кун») выросла из сетевой манги Хироки Адати, которая выходила с 2007-го по 2011 год, а позже закрепилась в печати под надзором художника Дайсукэ Хагивары. В 2021-м «Хоримию» настигли и финал манги, и аниме-адаптация от студии CloverWorks («Обещанный Неверленд»), которая аккуратно сохранила канву долгоиграющего оригинала, убрав некоторые побочные линии.

«Хоримия»: Тайная жизнь японских школьников

Это усечение — вернее, отказ от нагромождения — характерная черта «Хоримии», которая сделала ее одним из самых заметных жанровых тайтлов последних лет. И это с бывалостью школьного сеттинга, в котором мы уже нанаблюдались (sic!) всякого — с драмой, экшном, тайнами, юмором и той же бессобытийностью: от «Кланнада» до «Лаки Стар», от «Безумного азарта» до «Добро пожаловать в класс превосходства», от «Моей геройской академии» до «Класса убийц» — и так далее. «Хоримия» отличается выразительным темпоритмом и раскрытием новых граней быта, чему и способствует романтическая завязка.

Читать Карты, кости и динамика власти в «Безумном азарте»
Отношения Хори и Миямуры постепенно эволюционируют из ненавязчивой дружбы в первую влюбленность. Фоном — их колоритные друзья, родственники и члены ученического совета с их историями, семейными неурядицами и, конечно, учебными тревогами. По описанию может сложиться ощущение, что речь идет о вполне знакомом звере под названием «школьный ромком с юморесками», однако прорисовка героев и обстоятельств, ненавязчивость их сюжетного исполнения делают «Хоримию» аниме-трансформером. Красота — в глазах смотрящего, а жанр — в сознании зрителя, выбирающего, на чем сделать акцент в повествовании. И все это не нарушает осязаемой медитативной конструкции, которую привыкли воспринимать поклонники «ломтика».

«Хоримия»: Тайная жизнь японских школьников

Пресной «Хоримию», впрочем, не назовешь: по мере того, как Хори и Миямура узнают друг друга лучше и, краснея, по буквам признаются в чувствах, история всех персонажей расцветает бездной подробностей. Кто-то лишь учится дружить, потому что все детство подвергался травле, кто-то и сам буллил ровесников в несмышленые годы, кто-то не может примириться с характером и внешностью, а кто-то выбирает пару по принципу «рядом я буду казаться сильнее». Подростковый максимализм и переживания пубертата живо воспринимаются в моменте, но на дистанции — становятся в каком-то смысле зоной комфорта, объектом для безопасного наблюдения.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Карты и кости. «Безумный азарт: Близнецы» рассказывает о динамике власти
Рейтинг королей: самое любимое — аниме в 2021 году
Поиск по меткам
CloverWorksАнимацияанимеДарья Тарасоваповседневность
фильмы
Безумный азартДобро пожаловать в класс превосходстваКланнадКласс убийцМоя геройская академияОбещанный НеверлендХоримия

фотографии >>
«Хоримия»: Тайная жизнь японских школьников фотографии
«Хоримия»: Тайная жизнь японских школьников фотографии
«Хоримия»: Тайная жизнь японских школьников фотографии
«Хоримия»: Тайная жизнь японских школьников фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Ромашко
6 октября ушёл из жизни актёр Иван Ромашко.

День рождения >>

Егор Бероев
Ольга Васильева
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Екатерина Новикова
Валерий Носик
Анна Якунина
Веслав Голас
Мари Кишш
Владимир Меншик
Майкл Паре
Оттавия Пикколо
Джодилль Ферланд
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Летят журавли
военный фильм, драма, киноповесть, экранизация
СССР, 1957
Орландо
драма, исторический фильм, научная фантастика
Великобритания, Россия, Италия, Франция, Нидерланд, 1992
Лавстори
комедия, мелодрама, роуд-муви
Россия, 2022
Амайа. Дитя вампира
драма, фэнтези
Испания, Франция, 2020
Сказка для старых
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Дикий мужчина
комедия
Дания, 2021
Последний клиент
триллер
Дания, 2022
Шагни вперёд
драма, комедия, музыкальный фильм
Франция, Бельгия, 2022
Апгрейд. Цифровой солдат
боевик
Китай, 2021
Вершина страха
драма, триллер
Великобритания, 2022
Иван Семёнов: Школьный переполох
Россия, 2022
История гражданской войны
СССР, 1922
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен