«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

«Человек-бензопила» — один из самых ожидаемых сериалов этого года. Достаточно посмотреть на обилие рекламы, мерчендайза, новостей и мемов, а также на бешенное число просмотров последнего трейлера (сегодня у него почти 13 миллионов). Стоило первому эпизоду выйти в эфир — и Интернет наполнился восторгами на счет опенинга, на 90% состоящего из киноцитат. Оно и неудивительно: Тацуки Фудзимото, автор первоисточника, — известный киноман, в чем убедились читатели его прошлой работы, манги «Огненный удар».
Мы собрали ключевые (и не только кинематографические) цитаты из опенинга, где звучит KICK BACK певца Кэнси Ёнэдзу: от Квентина Тарантино до Данте Алигьери.
1. Иллюстрация Густава Доре к «Божественной комедии» Данте Алигрьери («Ад»), 1861
Неподготовленных зрителей первым же кадром предупреждают, что подросток Дэндзи, главный герой сериала, планомерно спускается в Ад: бензопила запускается на фоне соответствующей гравюры Густава Доре.
2. «Бешенные псы» Квентина Тарантино, 1992
В динамике цитата более очевидна, чем на стоп-кадре, тем не менее будущие коллеги Дэндзи по службе истребления демонов — это банда людей с собственными интересами, прям как в культовом дебюте Тарантино.
3. «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера, 1974
Создатели Chainsaw man, конечно, не могли не отвесить поклон самой известной бензопиле в истории кинематографа. Более того — оммаж намекает, что демон-бензопила Почита олицетворяет беспокойное сердце юного Дэндзи. Сначала фигурально, потом — буквально.
4. «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, 1994
Еще одна цитата из главного синефила планеты дает представление о характере Кисибэ — ветерана борьбы с демонами, который уверен, что единственный способ выжить — мыслить нестандартно (или вести себя как безумец). Джулс из «Криминального чтива» так же полагался на Библию.
5. «Проклятые: Противостояние» Кодзи Сираиси, 2016
Менее очевидная отсылка — дань уважения j-хоррору, в котором сошлись антагонистки культовых ужасов «Звонок» и «Проклятие». С ними, соответственно, сравнивают дуэль Дэндзи в образе Человека-бензопилы и Человека-катаны.
6. «Старикам здесь не место» братьевКоэн, 2007
Степень смертоносности полудьявола Галгали красноречиво показывает параллель с Антоном Чигуром из коэновского нео-вестерна.
7. «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, 2019
Аки Хаякава (слева) — старший товарищ Дэндзи, более взвешенный и обремененный глобальной целью (месть). Параллель с заглавным дуэтом артиста и каскадера из последнего фильма Тарантино не самая очевидная, но почему бы и нет.
8. «Нападение помидоров убийц» Джон Де Белло, 1978
А вот культовая черная комедия о сражении людей и плотоядных томатов задает тон всей комнате, точнее — передает настроение Человека-бензопилы.
9. «Актриса-призрак» Хидэо Накаты, 1996
Один из самых неочевидных фильмов в опенинге — хоррор Хидэо Накаты, наиболее известного как раз благодаря «Звонку». Возможно, так намекают на демоническую сущность Пауэр, которая смеется за спиной у Дэндзи.
10. «Лестница Иакова» Эдриана Лайна, 1990
Снова классика ужасов — фильм Эдриана Лайна о безумном мире посттравматического расстройства. Каким бы веселым и беззаботным ни казался «Человек-бензопила», его события оставляют глубокий след в душе персонажей. На лестнице, кстати, сидит еще один необычный истребитель — Демон-ангел собственной персоной, чье прикосновение сокращает продолжительность жизни человека.
11. «Константин: Повелитель тьмы» Фрэнсиса Лоуренса, 2005
Экзорцист из культового комикса Нила Геймана, Джон Константин, как известно, заядлый курильщик — воин света с многочисленными дурными привычками и тяжелым характером. В кадре — Хаякава и его наставница-напарница Химэно, которая подсадила младшего товарища на сигареты и вообще многому научила (как хорошему, так и не очень).
12. «Большой Лебовски» братьев Коэн, 1998
Снова Коэны — теперь с фирменной протиркой шаров по методу Иисуса Кинтаны. Вообще Дэндзи, которого интересует только место для ночлега и возможность что-то съесть, похож на Чувака из культового нуара, но сцена с шаром анонсирует главную мотивацию юноши в пубертатном возрасте — заполучить секс любой ценой (или хотя бы прикоснуться к женской груди).
13. «Тор: Любовь и Гром» Тайки Вайтити, 2022
Это отсылка в ту же степь: инфантильный, но менее озабоченный Тор — очевидный брат по разуму Дэндзи. Тут в одном кадре и фантазия о демонице Пауэр, и властная Макима, ведущая нового работника буквально на поводке (его влюбленности в нее).
14. Венерина мухоловка и Лейкохлоридии
А это уже метафоры отношений Макимы и Дэндзи. С венериной мухолкой все понятно (вау, опасность!), а вот со слизнем нужно подумать.
Аккаунт NezukoSocial, максимально подробно разобравший вступительный ролик сериала, объясняет, что Лейкохлоридии (Leucochloridium) — паразиты, заражающие слизней через глаза (у Макимы гипнотический взгляд), а потом управляющие их «волей».
15. «Евангелион» Хидэаки Анно, 1995-1996
Не обошлось и без аниме: Синдзи Икари, как и Дэндзи, сражается с созданиями не из нашего мира, параллельно разбираясь в себе. Вдобавок у обоих непростые отношения с отцом: долги предка перешли Дэндзи, поэтому он стал убивать демонов, а Синдзи просто страдает от деспотичного родителя.
16. «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера, 1999
Неужели остались культовые фильмы конца XX века, которые не процитированы в «Человеке-бензопиле»? Да, еще не было «Бойцовского клуба»! Собственно, заряд нигилизма — важная составляющая истории Дэндзи, которого не сдерживают никакие моральные правила.
17. «Прощай, Эри» Тацуки Фудзимото, 2022
Кадром, где Пауэр не оглядывается на взрыв, MAPPA как бы рекламируют новую мангу Фудзимото.
18. Карикатура
А эта сценка намекает, что Дэндзи (он за границей кадра) знает о происходящем меньше Хаякава, а они оба — меньше коварной Макимы.
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