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«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

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12 октября 2022

«Человек-бензопила» — один из самых ожидаемых сериалов этого года. Достаточно посмотреть на обилие рекламы, мерчендайза, новостей и мемов, а также на бешенное число просмотров последнего трейлера (сегодня у него почти 13 миллионов). Стоило первому эпизоду выйти в эфир — и Интернет наполнился восторгами на счет опенинга, на 90% состоящего из киноцитат. Оно и неудивительно: Тацуки Фудзимото, автор первоисточника, — известный киноман, в чем убедились читатели его прошлой работы, манги «Огненный удар».


Мы собрали ключевые (и не только кинематографические) цитаты из опенинга, где звучит KICK BACK певца Кэнси Ёнэдзу: от Квентина Тарантино до Данте Алигьери.


1. Иллюстрация Густава Доре к «Божественной комедии» Данте Алигрьери («Ад»), 1861
Неподготовленных зрителей первым же кадром предупреждают, что подросток Дэндзи, главный герой сериала, планомерно спускается в Ад: бензопила запускается на фоне соответствующей гравюры Густава Доре.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

2. «Бешенные псы» Квентина Тарантино, 1992
В динамике цитата более очевидна, чем на стоп-кадре, тем не менее будущие коллеги Дэндзи по службе истребления демонов — это банда людей с собственными интересами, прям как в культовом дебюте Тарантино.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

3. «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера, 1974
Создатели Chainsaw man, конечно, не могли не отвесить поклон самой известной бензопиле в истории кинематографа. Более того — оммаж намекает, что демон-бензопила Почита олицетворяет беспокойное сердце юного Дэндзи. Сначала фигурально, потом — буквально.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

4. «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, 1994
Еще одна цитата из главного синефила планеты дает представление о характере Кисибэ — ветерана борьбы с демонами, который уверен, что единственный способ выжить — мыслить нестандартно (или вести себя как безумец). Джулс из «Криминального чтива» так же полагался на Библию.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

5. «Проклятые: Противостояние» Кодзи Сираиси, 2016
Менее очевидная отсылка — дань уважения j-хоррору, в котором сошлись антагонистки культовых ужасов «Звонок» и «Проклятие». С ними, соответственно, сравнивают дуэль Дэндзи в образе Человека-бензопилы и Человека-катаны.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

6. «Старикам здесь не место» братьев Коэн, 2007
Степень смертоносности полудьявола Галгали красноречиво показывает параллель с Антоном Чигуром из коэновского нео-вестерна.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

7. «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, 2019
Аки Хаякава (слева) — старший товарищ Дэндзи, более взвешенный и обремененный глобальной целью (месть). Параллель с заглавным дуэтом артиста и каскадера из последнего фильма Тарантино не самая очевидная, но почему бы и нет.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

8. «Нападение помидоров убийц» Джон Де Белло, 1978
А вот культовая черная комедия о сражении людей и плотоядных томатов задает тон всей комнате, точнее — передает настроение Человека-бензопилы.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

9. «Актриса-призрак» Хидэо Накаты, 1996
Один из самых неочевидных фильмов в опенинге — хоррор Хидэо Накаты, наиболее известного как раз благодаря «Звонку». Возможно, так намекают на демоническую сущность Пауэр, которая смеется за спиной у Дэндзи.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

10. «Лестница Иакова» Эдриана Лайна, 1990
Снова классика ужасов — фильм Эдриана Лайна о безумном мире посттравматического расстройства. Каким бы веселым и беззаботным ни казался «Человек-бензопила», его события оставляют глубокий след в душе персонажей. На лестнице, кстати, сидит еще один необычный истребитель — Демон-ангел собственной персоной, чье прикосновение сокращает продолжительность жизни человека.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

11. «Константин: Повелитель тьмы» Фрэнсиса Лоуренса, 2005
Экзорцист из культового комикса Нила Геймана, Джон Константин, как известно, заядлый курильщик — воин света с многочисленными дурными привычками и тяжелым характером. В кадре — Хаякава и его наставница-напарница Химэно, которая подсадила младшего товарища на сигареты и вообще многому научила (как хорошему, так и не очень).

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

12. «Большой Лебовски» братьев Коэн, 1998
Снова Коэны — теперь с фирменной протиркой шаров по методу Иисуса Кинтаны. Вообще Дэндзи, которого интересует только место для ночлега и возможность что-то съесть, похож на Чувака из культового нуара, но сцена с шаром анонсирует главную мотивацию юноши в пубертатном возрасте — заполучить секс любой ценой (или хотя бы прикоснуться к женской груди).

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

13. «Тор: Любовь и Гром» Тайки Вайтити, 2022
Это отсылка в ту же степь: инфантильный, но менее озабоченный Тор — очевидный брат по разуму Дэндзи. Тут в одном кадре и фантазия о демонице Пауэр, и властная Макима, ведущая нового работника буквально на поводке (его влюбленности в нее).

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

14. Венерина мухоловка и Лейкохлоридии
А это уже метафоры отношений Макимы и Дэндзи. С венериной мухолкой все понятно (вау, опасность!), а вот со слизнем нужно подумать.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

Аккаунт NezukoSocial, максимально подробно разобравший вступительный ролик сериала, объясняет, что Лейкохлоридии (Leucochloridium) — паразиты, заражающие слизней через глаза (у Макимы гипнотический взгляд), а потом управляющие их «волей».

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

15. «Евангелион» Хидэаки Анно, 1995-1996
Не обошлось и без аниме: Синдзи Икари, как и Дэндзи, сражается с созданиями не из нашего мира, параллельно разбираясь в себе. Вдобавок у обоих непростые отношения с отцом: долги предка перешли Дэндзи, поэтому он стал убивать демонов, а Синдзи просто страдает от деспотичного родителя.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

16. «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера, 1999
Неужели остались культовые фильмы конца XX века, которые не процитированы в «Человеке-бензопиле»? Да, еще не было «Бойцовского клуба»! Собственно, заряд нигилизма — важная составляющая истории Дэндзи, которого не сдерживают никакие моральные правила.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

17. «Прощай, Эри» Тацуки Фудзимото, 2022
Кадром, где Пауэр не оглядывается на взрыв, MAPPA как бы рекламируют новую мангу Фудзимото.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

18. Карикатура
А эта сценка намекает, что Дэндзи (он за границей кадра) знает о происходящем меньше Хаякава, а они оба — меньше коварной Макимы.

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

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«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы» фотографии
«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы» фотографии
«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы» фотографии
«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы» фотографии
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