Закон каменных джунглей: как «Выдающиеся звери» говорят о реальных проблемах, маскируя их под фантастическими

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Это шедевр и праздник синефила

«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»

Воспоминания о школе как зона комфорта

3 октября

Сердечный приступ: «Ликорис Рекойл» — кавайный боевик о школьницах, влюбивший в себя Хидэо Кодзиму

И не только его