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Закон каменных джунглей: как «Выдающиеся звери» говорят о реальных проблемах, маскируя их под фантастическими

Анимация >>
14 октября 2022
История, стартующая с загадочного убийства студента-альпаки, в итоге разрастается до целого портрета общества. Мир «Выдающихся зверей» похож на наш, разве что населяют его антропоморфные животные. Подробнее о сериале — в обзоре Сергея Сергиенко, который раз в две недели на аниме-канале «Покебол с предсказанием» рассказывает о классике жанра сёнэн (аниме и манга для мальчиков). С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация».

Закон каменных джунглей: как «Выдающиеся звери» говорят о реальных проблемах, маскируя их под фантастическими

Этот мир похож на наш — только населяют его антропоморфные звери. Долгое время хищники и травоядные с трудом уживались, но в последние годы активно ведутся эксперименты по строительству единого комфортного для всех мира. В академии Черрингтон звери обоих видов учатся бок о бок, но события принимают неприятный оборот, когда альпаку Тема съедает неизвестный — скорее всего, тоже ученик. Подозрения сразу падают на Легоси — друга Тема, серого волка, который всю жизнь только и делал, что старался прикидываться ветошью и как можно меньше отсвечивать.

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Поведением хищника недоволен и звезда школы Луис, благородный олень, который уверен, что волк мог бы добиться большего, если бы принял плотоядную натуру. Ну и до кучи Легоси умудряется влюбиться в Хару, карликовую крольчиху, которую при первой встрече едва не проглотил заживо. В общем, не жизнь, а Сорочинская ярмарка.

Закон каменных джунглей: как «Выдающиеся звери» говорят о реальных проблемах, маскируя их под фантастическими

Традиционно в сообществе любителей аниме принято со скепсисом смотреть на использование 3D, что легко можно понять: раны от того же «Берсерка» 2016 года или появление Колоссального титана в третьем сезоне «Атаки» залечить не так-то просто. Тем приятнее, что студия Orange всеми силами стремится показать: проблема не столько в самой технологии, сколько в неумении ею пользоваться. Картинка удачно смешивает двух- и трехмерную графику, местами размывая границу множеством графических приемов: в ход идут и крайне удачное текстурирование, и сел-шейдинг, и отличная «стилизация» под традиционную картинку.

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«Выдающиеся звери», как часто бывает с подобными историями, говорит преимущественно о проблемах реальных, маскируя их под фантастическими: здесь найдется место и самокопанию, и предубеждениям, и размышлениям о расслоении общества, и множеству других тем, где каждая будет рассмотрена с особым вниманием. А если вдруг за подтекстами следить совершенно не хочется, у «Зверей» в рукаве припасена попросту интересная история, точнее — целый клубок, чьи нити в итоге образуют единый узор. То, что стартует с одного преступления, в итоге вскрывает социальный гнойник, запуская руки вглубь черного рынка, звериных душ и не-такого-уж-и-прекрасного общества, каким его поначалу изображают.

Закон каменных джунглей: как «Выдающиеся звери» говорят о реальных проблемах, маскируя их под фантастическими

Что приятно, шоу выстроено таким образом, что почти каждый сможет найти что-то для себя: в наличии и детективная интрига, и романтическая линия (с непременным треугольником), и история крепкой дружбы — и даже типично сёнэновские тренировки на месте. Два сезона складываются в цельную и интересную историю с отличным финалом, который предполагает, но не требует продолжения (третий и заключительный сезон, впрочем, заявлен). Что, в общем-то, только на руку: это уже отличный сюжет со вполне раскрывшимися персонажами и основными сюжетными арками, так что продолжать можно буквально куда угодно — развивая судьбы прежних героев или переключаясь на совершенно новых. Мир, в конце концов, огромен и прекрасен — несмотря на все его мрачные стороны.


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Studio OrangeАнимацияанимеСергей Сергиенко
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Закон каменных джунглей: как «Выдающиеся звери» говорят о реальных проблемах, маскируя их под фантастическими фотографии
Закон каменных джунглей: как «Выдающиеся звери» говорят о реальных проблемах, маскируя их под фантастическими фотографии
Закон каменных джунглей: как «Выдающиеся звери» говорят о реальных проблемах, маскируя их под фантастическими фотографии
Закон каменных джунглей: как «Выдающиеся звери» говорят о реальных проблемах, маскируя их под фантастическими фотографии
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