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Что было популярно у японских неформалов 90-х? «Обитель ангелов» и расцвет темного сёдзё

Анимация >>
18 октября 2022

Почему в Японии 90-х возникла мода на темное фэнтези? Какие темы волновали молодежь тех времен? И какое влияние японский рок оказал на сериал «Обитель ангелов» от Hal Film MakerУбойный ангел Докуро», «Ария»)? Об этом и многом другом расскажет Юлия Тарасюк, которая на канале «Покебол с предсказанием», раз в две недели пишет о примечательных произведениях в жанре сёдзё (аниме и манга для девочек). С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация».

Что было популярно у японских неформалов 90-х? «Обитель ангелов» и расцвет темного сёдзё

2000 год во многом стал переломным для сёдзё-аниме: именно в этот период стремительно набирает популярность жанр мрачного фэнтези и историй со спорными, даже скандальными сюжетами. Так в массовой культуре отразились предсказания надвигающегося «конца света» и общий интерес к оккультным жестоким историям среди «потерянного поколения» японской молодежи. OVA «Обитель ангелов» — отличный пример как раз такого тёмного сёдзё, говорящего на запретные и щекотливые темы: инцест, религия, наркотики. Экранизация включает в себя лишь первые тома манги, так что это своеобразная реклама объемного и многослойного первоисточника. Однако она отлично передает его атмосферу.

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В центре внимания — запретная любовь Сэцуны Мудо и его сестры Сары, которых разлучили родители. А тут еще в Токио начинают происходить мистические события: кто-то распространяет диски с видеоигрой, меняющей сознание людей и буквально взрывающей игрокам головы. Параллельно Сэцуну начинают преследовать демоны и ангелы, столкнувшись с которыми он узнает, что является реинкарнацией органического ангела Алексиэль, поднявшей восстание против «коллег». Однако юношу мало волнуют разбирательства между раем и адом, как и желание преследователей пробудить его ангельскую сущность. Пока не случается страшное: погибает Сара. Теперь Сэцуна готов отправиться за сестрой даже в Преисподнюю и бросить вызов самому Богу, лишь бы вернуть возлюбленную. Что ему и предстоит сделать, одновременно примиряясь со второй личностью — Алексиэль, — у которой при жизни тоже хватало как почитателей, так и врагов.

Что было популярно у японских неформалов 90-х? «Обитель ангелов» и расцвет темного сёдзё

По настроению «Обитель ангелов» можно сравнить с популярной мрачной серией видеоигр Shin megami tensei. Это долгое захватывающее приключение, где главному герою будут помогать демоны и ангелы, а в конце придется сделать правильный для себя выбор. В остросюжетном триллере нашлось место и комедийным вставкам, и романтике, а религиозная тематика переплетается с наукой и техническим прогрессом: даже Бог в «Обители ангелов» выглядит как огромный компьютер. А еще это произведение пропитано стилем вижуал кей (visual kei) и отсылками к музыкальному направлению j-rock 1990-х. Любви к этой культуре мангака не скрывает: она, например, рисовала отдельные додзинси про группу Buck-tick, а в манге неоднократно оставляла «пасхалки» к песням Pierrot. Многие персонажи «Обители» срисованы с известных джейрокеров — Хайд (L’Arc’en’Ciel), Кирито (Pierrot), Сугидзо (Luna sea) и не только.

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«Обитель ангелов» обязательна для ознакомления, если вы интересуетесь, что было популярно у японских неформалов 1990-х, чем они жили и что любили. Все это, в свою очередь, нашло отражение в сёдзё-аниме и манге.

Что было популярно у японских неформалов 90-х? «Обитель ангелов» и расцвет темного сёдзё

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Что было популярно у японских неформалов 90-х? «Обитель ангелов» и расцвет темного сёдзё фотографии
Что было популярно у японских неформалов 90-х? «Обитель ангелов» и расцвет темного сёдзё фотографии
Что было популярно у японских неформалов 90-х? «Обитель ангелов» и расцвет темного сёдзё фотографии
Что было популярно у японских неформалов 90-х? «Обитель ангелов» и расцвет темного сёдзё фотографии
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