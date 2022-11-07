Мои ночи прекраснее ваших дней: похоть и мудрость в вампирском аниме «Песнь ночных сов»

ревью

«Клятва»: Про любовь и амнезию

В ночь с 7 на 8 ноября, 00:10, Пятница!

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Умник, ворчун, весельчак, скромник, соня, чихун, простачок: за что мы любим звезду «Паразитов» Сон Кан Хо

И что у него общего с героями сказок и советских комедий