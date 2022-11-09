Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Необъятный океан»: Если б было море водки, я бы стал подводной лодкой

Анимация >>
9 ноября 2022
Будущее — всегда источник тревоги, особенно в условиях героизации и обесценивания смерти. Однако даже в смутные времена подростки продолжают сталкиваться с вызовами поменьше — принятием себя, первыми шагами самостоятельной жизни и просто переменами, которые сулит взросление. Как в этом помогает дайвинг и мускулистые сэмпаи, на примере «Необъятного океана» рассказывает Дарья Тарасова, которая регулярно делится психотерапевтическими произведениями в жанре повседневность на аниме-канале «Покебол с предсказанием».

«Необъятный океан»: Если б было море водки, я бы стал подводной лодкой

Иори Китахара перебирается на берег океана в городок Идзу, где частенько гостил в детстве у дяди и пары двоюродных сестер-ровесниц. Теперь он поступил в местный университет, и добродушные родственники предлагают пареньку остановиться у них при дайвинг-магазине Grand Blue. Иори мечтал, что заведет в университете пару-тройку друзей, милую девушку и будет в меру веселиться на уикендах между занятиями, а в итоге его силком затаскивают в клуб дайверов, где мускулистые сэмпаи и дня не пропускают без попойки, рано или поздно перетекающей в игрища голышом. Деваться некуда — приходится привыкать, тем более что новые приятели кажутся вполне себе нормальными ребятами, да и подводный мир — штука в теории интересная.

Читать Другие примеры повседневности для успокоения души
В основу «Необъятного океана» (его часто называют просто «Гранд Блю») легла комедийная манга Кэндзи Иноуэ с иллюстрациями Кимитакэ Ёсиоки, а за экранизацией стоит студия Zero-GВлюблённые учёные и научное доказательство любви, «Небесное вторжение»»). Более благодатного материала для проекта на летний сезон и более привычного для повседневности — не придумаешь: это будто один большой пляжный эпизод, где познавательные кадры о дайверской экипировке разбавляют сцены с веселящимися обнаженными парнями, чьи руки заняты бутылками водки, а причинные места — скрыты кружками цензуры. Иори не умеет плавать и не особо-то торопится лезть в пучину, так что и тут все в духе других «ломтиков»: непривычное окружение, поддержка старших товарищей и новый образ жизни, который сначала пугает, а потом очаровывает.

«Необъятный океан»: Если б было море водки, я бы стал подводной лодкой

Хотя формально «Гранд Блю» можно отнести к категории тайтлов о хобби или учебе (Китахара с дружками сдает как минимум экзамен по немецкому!), на деле тут правит бал концентрированное веселье, возможное только в безответственную пору студенчества. Иори и его университетский друг Имамура переодеваются парой ради конкурса красоты на местном фестивале, а потом напиваются вдрызг, отмечая победу; рослые дайверы Токита и Котобуки так и норовят подсунуть новичкам виски с водкой под видом улуна; двоюродные сестры Китахары посмеиваются над его безуспешными попытками поменьше пить, а потом наблюдают, как братец в тестостероновом порыве сбрасывает плавки и хватается за кегу.

Читать 22 самых интригующих аниме осени
Может показаться, что дайвингу в аниме про дайвинг отведено не так много времени (это и правда так), но немногочисленные монологи о технике дыхания и красотах подводного царства подсвечивают метафору, ради которой все погружения героя будто бы и затевались. Заглянуть в бездну в лицо пугающим и не всегда комфортным переменам, которые неизбежно влечет за собой взросление, не так-то просто, но необходимо. И неважно, если для акклиматизации придется сделать перерыв на пару-тройку (десятков) пьянок и отпустить ситуацию. Лицензию на дайвинг Китахара так и не получил, зато о том, как сложилась его студенческая жизнь, не пожалел.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Zero-GАнимацияанимеДарья Тарасоваповседневность
фильмы
Небесное вторжениеНеобъятный океан

фотографии >>
«Необъятный океан»: Если б было море водки, я бы стал подводной лодкой фотографии
«Необъятный океан»: Если б было море водки, я бы стал подводной лодкой фотографии
«Необъятный океан»: Если б было море водки, я бы стал подводной лодкой фотографии
«Необъятный океан»: Если б было море водки, я бы стал подводной лодкой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Юрий Беркун
Назар Заднепровский
Джавахир Закиров
Роман Полянский
Валерия Скороходова
Иван Стебунов
Глафира Тарханова
Евгения Устюгова
Суйменкул Чокморов
Эрик Дэйн
Хеди Ламарр
Джованна Меццоджорно
Мечислав Милецкий
Джон Мильян
Терил Ротери
Лу Ферриньо
все родившиеся 9 ноября >>

Афиша кино >>

Экстаз
арт-хаус, драма, мистика, музыкальный фильм, фильм ужасов
Франция, 2018
Земун
мистический неовестерн
Россия, 2021
Накануне
драма, триллер
Россия, 2022
Заговор в Каире
драма, триллер
Швеция, Франция, Финляндия, Дания, 2022
Волшебники
семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Дела человеческие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Сверхъестественное. Знаки
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Голоса
мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2021
Звёзды мне укажут путь
драма, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2022
Не дыши: Начало
триллер
США, 2022
По-мужски
драма, триллер
Россия, 2022
Проклятие. Мёртвая земля
драма, фильм ужасов
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен