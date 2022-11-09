«Необъятный океан»: Если б было море водки, я бы стал подводной лодкой

Будущее — всегда источник тревоги, особенно в условиях героизации и обесценивания смерти. Однако даже в смутные времена подростки продолжают сталкиваться с вызовами поменьше — принятием себя, первыми шагами самостоятельной жизни и просто переменами, которые сулит взросление. Как в этом помогает дайвинг и мускулистые сэмпаи, на примере «Необъятного океана» рассказывает Дарья Тарасова, которая регулярно делится психотерапевтическими произведениями в жанре повседневность на аниме-канале «Покебол с предсказанием».
Иори Китахара перебирается на берег океана в городок Идзу, где частенько гостил в детстве у дяди и пары двоюродных сестер-ровесниц. Теперь он поступил в местный университет, и добродушные родственники предлагают пареньку остановиться у них при дайвинг-магазине Grand Blue. Иори мечтал, что заведет в университете пару-тройку друзей, милую девушку и будет в меру веселиться на уикендах между занятиями, а в итоге его силком затаскивают в клуб дайверов, где мускулистые сэмпаи и дня не пропускают без попойки, рано или поздно перетекающей в игрища голышом. Деваться некуда — приходится привыкать, тем более что новые приятели кажутся вполне себе нормальными ребятами, да и подводный мир — штука в теории интересная.
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Другие примеры повседневности для успокоения души
В основу «Необъятного океана
» (его часто называют просто «Гранд Блю») легла комедийная манга Кэндзи Иноуэ
с иллюстрациями Кимитакэ Ёсиоки
, а за экранизацией стоит студия Zero-G
(«Влюблённые учёные и научное доказательство любви
, «Небесное вторжение
»»). Более благодатного материала для проекта на летний сезон и более привычного для повседневности — не придумаешь: это будто один большой пляжный эпизод, где познавательные кадры о дайверской экипировке разбавляют сцены с веселящимися обнаженными парнями, чьи руки заняты бутылками водки, а причинные места — скрыты кружками цензуры. Иори не умеет плавать и не особо-то торопится лезть в пучину, так что и тут все в духе других «ломтиков»
: непривычное окружение, поддержка старших товарищей и новый образ жизни, который сначала пугает, а потом очаровывает.
Хотя формально «Гранд Блю» можно отнести к категории тайтлов о хобби
или учебе
(Китахара с дружками сдает как минимум экзамен по немецкому!), на деле тут правит бал концентрированное веселье, возможное только в безответственную пору студенчества. Иори и его университетский друг Имамура переодеваются парой ради конкурса красоты на местном фестивале, а потом напиваются вдрызг, отмечая победу; рослые дайверы Токита и Котобуки так и норовят подсунуть новичкам виски с водкой под видом улуна; двоюродные сестры Китахары посмеиваются над его безуспешными попытками поменьше пить, а потом наблюдают, как братец в тестостероновом порыве сбрасывает плавки и хватается за кегу.
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22 самых интригующих аниме осени
Может показаться, что дайвингу в аниме про дайвинг отведено не так много времени (это и правда так), но немногочисленные монологи о технике дыхания и красотах подводного царства подсвечивают метафору, ради которой все погружения героя будто бы и затевались. Заглянуть в бездну в лицо пугающим и не всегда комфортным переменам, которые неизбежно влечет за собой взросление, не так-то просто, но необходимо. И неважно, если для акклиматизации придется сделать перерыв на пару-тройку (десятков) пьянок и отпустить ситуацию. Лицензию на дайвинг Китахара так и не получил, зато о том, как сложилась его студенческая жизнь, не пожалел.
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