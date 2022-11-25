Большой и добрый паноптикум: Марк Твен и Мишель Фуко в метавселенной «Духов Деко»

На аниме-канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, продолжают рассказывать об интересных новинках летнего сезона (осенний еще в разгаре, подводить итоги рано). Разумеется, в фокус внимания попала цифровая антиутопия «Духи Деко», придуманная сценаристом «Ковбоя Бибопа» и режиссером «Игры разума». Как тут замешаны тысячеглазый великан, герои Марка Твена и мрачные концепции XX века, рассказывает Алексей Филиппов.
В не столь отдаленном будущем все (?) человечество умещается в умном мегаполисе, раскинувшемся на острове Тома Сойера. Новое общество не может похвастаться особой архитектурой и инфраструктурой, зато очки дополненной реальности (девайс носит имя «деко») позволяют видеть мир, пестрящий виртуальным богатством. За лайки — точнее «любовь» — можно менять облик и «темы» города, а зарабатывать их позволяют как удачные селфи, так и скучная регулярная работа. Такая вот метавселенная.
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В чем феномен «Ковбоя Бибопа»
По заветам сказки, непоседливая девочка Берри случайно проникает взором за пределы цифровой утопии. Если Буратино протыкал носом холст с нарисованным очагом, то у восторженной девчушки начинает барахлить деко, и рядом с нарядными жителями она замечает «призрака». На самом деле — хулиганку Хак, которую все принимают за мальчишку. В мире, где можно притворяться говорящей рыбой или волком в маске Зорро, стремление мимокрокодилов высказаться о гендере незнакомки выглядит немного странно.
Хотя и не так, как проказы Фантома Зеро — таинственной сущности, которая посещает случайные локации, лишая заведения и граждан всей накопленной «любви». Следуя за Хак, Берри выходит на детективное агентство «призраков»: там помогают решать проблемы, в которых бессильна администрация метавселенной, а также хотят разгадать феномен Зеро.
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«Руки прочь от кинокружка!» объясняет, как снимать и понимать анимацию
Такая поп-культурная неразбериха царит в новом проекте Science Saru
(«Руки прочь от кинокружка!
», «Повесть о доме Тайра
»), студии легендарного Масааки Юасы
, где уже пять лет развивают визуальные и повествовательные техники основателя. В «Духах Деко
» МЮ числится автором идеи — наряду с локомотивом проекта Даем Сато
, давним соратником Синъитиро Ватанабэ
и сценаристом «Ковбоя Бибопа
», «Самурая Чамплу
» и, например, «Эрго Прокси
», где СВ отвечал за раскадровку.
В общем, концентрация легендарности никак не настраивает на жизнерадостный микс Марка Твена
, Мишеля Фуко
и богатств метавселенной, где сквозной сюжет то едва прощупывается, то несется галопом, а в финале выдает мораль. Нас, конечно, надзирают и наказывают, но: сядь в это кресло хороший человек — злоупотреблять не будет, и жизнь наладится. А вы точно фантасты?
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«Когти зверя» — глубокое аниме Юасы о либидо и агрессии
При этом «Духи Деко» радуют и разнообразием персонажей, и харизмой большинства из них (чего только стоит молчаливый кот в кителе Ватсон), и занятными побочными квестами (от поисков пропавшей аватарки до попытки спасти редкое животное, о котором распространяют фейки).
Не обходится, правда, без греха самоповтора: история о легендарном рамэне, который можно попробовать лишь раз в жизни, уже была у Сато с Ватанабэ в «Космическом денди
». Вдобавок богатая палитра героев взывает к более размеренному темпу, а сюжет с Зеро тянет к определенности The End.
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«Повесть о доме Тайра» — отличное аниме о XII веке от той же студии
Распыляет внимание и матрица Марка Твена, о котором напоминает не только футуристический остров Том Сойер, но и троица Хак, Берри и Финн (чья трагическая история затмевает антиутопию 0+). Два хрестоматийных бунтаря, расщепленные на дюжину нонконформистов поменьше (жесть), борются в широком смысле с «родительским контролем». Берри — с предками-модераторами, скрывающими от жителей цифрового Парадиза потенциально травмирующую информацию. Люди из местной сказки — с тысячеглазым великаном (он же Аргус, он же Панопт), который добровольно вызвался следить за порядком, чем сначала обрадовал, а потом и напугал общественность.
Видимо, Сато и Юасу так заворожил образ эклектичного паноптикума, что они решили продублировать его на семейном и мифологическом уровне — без деталей, просто до кучи. Ведь ограничения во благо — как родительское стремление сокрыть острые углы мира: опасно для свободы воли и (само)познания. Это, безусловно, так, но тем показательнее, что заряженные творческой свободой «Духи Деко» разваливаются на обаятельные фрагменты и прыгают от сценки к сценке, не в силах сконцентрироваться на чем-то одном. Даже великанам надо отдыхать.
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