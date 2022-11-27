Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью»

Вампиры не только не стареют, но и не устаревают. Яркий пример тому — знаменитая франшиза «Хеллсинг» с кровососом Алукардом во главе, известная не только по манге Коты Хирано, но и по двум экранизациям. Одна воспитала целое поколение фанатов аниме, другая хоть и вышла раньше, скорее, осталась недооцененной. Почему же детище Тиаки Дж. Конаки («Эксперименты Лейн») и студии Madhouse заслуживает самого пристального внимания, объясняет Сергея Сергиенко, который раз в две недели на аниме-канале «Покебол с предсказанием» рассказывает о классике жанра сёнэн (аниме и манга для мальчиков). С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация».
Известный по роману Брэма Стокера
профессор Абрахам Ван Хеллсинг не просто истреблял нечисть, но и основал орден Королевских Протестантских Рыцарей. С тех пор род Хеллсингов продолжает верой и правдой служить британскому трону, сражаясь, как у Стокера, с вампирами
— правда, уже в современности. Среди охотников на кровососов, возглавляемых Интегрой Хеллсинг, выделяется Алукард — особенно сильный вампир, в незапамятные времена присягнувший на верность легендарной фамилии и способный, кажется, одолеть вообще любую напасть. Стильный кровопийца в очках и широкополой шляпе, впрочем, не всегда дословно следует приказам, благодаря чему ряды Протестантских Рыцарей и пополняет Виктория Серас — в недавнем прошлом офицер полиции, а ныне — еще одна дочь ночи. Вместе им предстоит разобраться, откуда на Туманном Альбионе неожиданно появилось так много новых кровососов и не таится ли за цепочкой случайных нападений какое-то более опасное зло, угрожающее престолу.
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Оригинальная манга Коты Хирано
начала выходить в 1997 году и продлилась больше десяти лет. Автор открыто признавался, что является отаку, поэтому его не особо волновала какая-либо достоверность: он просто лепил отсылки одну за другой, наслаждаясь возникающим эффектом. В конечном счете подход Хирано привел к появлению армии вампиров-нацистов, сражающихся на руинах Лондона с католическими воинами света, которых возглавляет покорная Ватикану альтернативная нежить. Не все из этого, правда, Хирано уже сочинил на момент выхода первой адаптации, поэтому авторам сериала пришлось импровизировать.
Вселенная Хирано попала в руки Тиаки Дж. Конаки
— теоретика хоррора
и маститого сценариста, известного, в первую очередь, по «Экспериментам Лэйн
» (1998). От наработок талантливого отаку он оставил не так уж много: на месте идея с Королевскими Протестантскими Рыцарями, Алукард, Виктория Серес, Интегра Хеллсинг да еще несколько персонажей. Кое-какие сюжетные арки тоже уцелели почти без изменений: первый эпизод, где Виктория становится вампирицей, воспроизведен почти дословно — за вычетом обилия крови и излишней сексуализации героини. В остальном Конака позволил себе, что называется, великую дерзость, изменив большую часть сюжета до неузнаваемости; что, к слову, до сих пор вызывает в фандоме серьезные противоречия.
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Нападением нацистов здесь и не пахнет, а резкий прирост кровопийц никак не связан с экспериментами фанатов Третьего Рейха. Орден Протестантских Рыцарей у Конака действительно похож на организацию, а не на случайное разношерстное сборище где-то вне поля интереса автора. Да и сам Алукард, носящийся с пушкой наперевес, стал более человечным — в смысле банальной проработки характера, а не эмоций. Если у Хирано это бессердечный кровопийца, живущий по собственным странным правилам, то в сериале Алукард — одинокое и непонятое существо, пытающееся найти место в мире, где места ему, по идее, нет.
Аналогичным образом доработаны и остальные ключевые персонажи. Железному характеру Интегры посвящен отдельный эпизод, который, по мнению фанатов манги, иначе чем филлером не назовешь. То же касается Серес: одномерная носительница элементов фан-сервиса, «глушившая» брутальность и бесчеловечность окружающих, становится куда более проработанной героиней, испытывающей моральные терзания из-за потери человечности на фоне обретенной не-жизни.
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«Хеллсинг
» 2001 года, конечно, никак не назвать идеальным: рваная анимация и незавершенный сюжет, оборванный на полуслове, намекают на что-то большее — хотя бы на второй сезон. Увы, но все, что вышло после, — куда более точная адаптация манги со всеми ее плюсами и минусами, а «Война нечисти» осталась в истории как интересный казус и альтернативное развитие тех же идей. На мой вкус, куда более интересное и умное — чего, впрочем, и ждешь от Конаки.
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