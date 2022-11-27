Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью»

Анимация >>
27 ноября 2022
Вампиры не только не стареют, но и не устаревают. Яркий пример тому — знаменитая франшиза «Хеллсинг» с кровососом Алукардом во главе, известная не только по манге Коты Хирано, но и по двум экранизациям. Одна воспитала целое поколение фанатов аниме, другая хоть и вышла раньше, скорее, осталась недооцененной. Почему же детище Тиаки Дж. КонакиЭксперименты Лейн») и студии Madhouse заслуживает самого пристального внимания, объясняет Сергея Сергиенко, который раз в две недели на аниме-канале «Покебол с предсказанием» рассказывает о классике жанра сёнэн (аниме и манга для мальчиков). С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация».

Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью»

Известный по роману Брэма Стокера профессор Абрахам Ван Хеллсинг не просто истреблял нечисть, но и основал орден Королевских Протестантских Рыцарей. С тех пор род Хеллсингов продолжает верой и правдой служить британскому трону, сражаясь, как у Стокера, с вампирами — правда, уже в современности. Среди охотников на кровососов, возглавляемых Интегрой Хеллсинг, выделяется Алукард — особенно сильный вампир, в незапамятные времена присягнувший на верность легендарной фамилии и способный, кажется, одолеть вообще любую напасть. Стильный кровопийца в очках и широкополой шляпе, впрочем, не всегда дословно следует приказам, благодаря чему ряды Протестантских Рыцарей и пополняет Виктория Серас — в недавнем прошлом офицер полиции, а ныне — еще одна дочь ночи. Вместе им предстоит разобраться, откуда на Туманном Альбионе неожиданно появилось так много новых кровососов и не таится ли за цепочкой случайных нападений какое-то более опасное зло, угрожающее престолу.

Читать 5 новейших аниме про вампиров
Оригинальная манга Коты Хирано начала выходить в 1997 году и продлилась больше десяти лет. Автор открыто признавался, что является отаку, поэтому его не особо волновала какая-либо достоверность: он просто лепил отсылки одну за другой, наслаждаясь возникающим эффектом. В конечном счете подход Хирано привел к появлению армии вампиров-нацистов, сражающихся на руинах Лондона с католическими воинами света, которых возглавляет покорная Ватикану альтернативная нежить. Не все из этого, правда, Хирано уже сочинил на момент выхода первой адаптации, поэтому авторам сериала пришлось импровизировать.

Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью»

Вселенная Хирано попала в руки Тиаки Дж. Конакитеоретика хоррора и маститого сценариста, известного, в первую очередь, по «Экспериментам Лэйн» (1998). От наработок талантливого отаку он оставил не так уж много: на месте идея с Королевскими Протестантскими Рыцарями, Алукард, Виктория Серес, Интегра Хеллсинг да еще несколько персонажей. Кое-какие сюжетные арки тоже уцелели почти без изменений: первый эпизод, где Виктория становится вампирицей, воспроизведен почти дословно — за вычетом обилия крови и излишней сексуализации героини. В остальном Конака позволил себе, что называется, великую дерзость, изменив большую часть сюжета до неузнаваемости; что, к слову, до сих пор вызывает в фандоме серьезные противоречия.

Читать Что еще посмотреть в жанре сёнэн?
Нападением нацистов здесь и не пахнет, а резкий прирост кровопийц никак не связан с экспериментами фанатов Третьего Рейха. Орден Протестантских Рыцарей у Конака действительно похож на организацию, а не на случайное разношерстное сборище где-то вне поля интереса автора. Да и сам Алукард, носящийся с пушкой наперевес, стал более человечным — в смысле банальной проработки характера, а не эмоций. Если у Хирано это бессердечный кровопийца, живущий по собственным странным правилам, то в сериале Алукард — одинокое и непонятое существо, пытающееся найти место в мире, где места ему, по идее, нет.

Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью»

Аналогичным образом доработаны и остальные ключевые персонажи. Железному характеру Интегры посвящен отдельный эпизод, который, по мнению фанатов манги, иначе чем филлером не назовешь. То же касается Серес: одномерная носительница элементов фан-сервиса, «глушившая» брутальность и бесчеловечность окружающих, становится куда более проработанной героиней, испытывающей моральные терзания из-за потери человечности на фоне обретенной не-жизни.

Читать Лавкрафтианский аниме-хоррор «Жилой комплекс С»
«Хеллсинг» 2001 года, конечно, никак не назвать идеальным: рваная анимация и незавершенный сюжет, оборванный на полуслове, намекают на что-то большее — хотя бы на второй сезон. Увы, но все, что вышло после, — куда более точная адаптация манги со всеми ее плюсами и минусами, а «Война нечисти» осталась в истории как интересный казус и альтернативное развитие тех же идей. На мой вкус, куда более интересное и умное — чего, впрочем, и ждешь от Конаки.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
MadhouseАнимацияанимевампирыСергей СергиенкосёнэнХоррорЯпонское кино
фильмы
ХеллсингХеллсинг: Война с нечистьюЭксперименты Лэйн

фотографии >>
Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью» фотографии
Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью» фотографии
Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью» фотографии
Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Говорухина
25 ноября погибла во время пожара Галина Говорухина.
Тамара Схиртладзе
23 ноября ушла из жизни актриса Тамара Схиртладзе.
Татьяна Крылова
23 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Крылова.

День рождения >>

Валерий Баринов
Иван Бровин
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Борис Покровский
Галина Польских
Арсений Постнов
Клавдия Хабарова
Каспар Айхель
Алекс Брендемюль
Брюс Ли
Алек Ньюман
Уильям Фихтнер
Вера Фишер
Стефан Фрейсс
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Треугольник печали
драма, комедия
Швеция, Великобритания, Греция, Франция, США, 2022
LOL. Surprise! Фильм
боевик, вестерн, научная фантастика, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Двойная петля
боевик, военный фильм, драма, экранизация
США, 2022
Ёлки 9
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2022
Заклятье: 13-й этаж
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Легионы тьмы
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Аргентина, 2022
На ощупь
драма, триллер
Россия, 2023
Новогодний переполох
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Нидерланды, 2014
Омут
драма, триллер
Россия, 2022
СантаМэн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Умная Маша
комедия
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram