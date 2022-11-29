Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Переделкино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Баракамон»: Остров каллиграфии (в океане есть)

Анимация >>
29 ноября 2022

Вспыльчивый юноша, обожающий каллиграфию, отправляется на удаленный остров, чтобы обрести гармонию. Так начинается «Баракамон» от студии Kinema CitrusСозданный в Бездне», «Токийское восьмибалльное»). Это известный образчик психотерапевтического жанра повседневность, которому посвящены «дневники» Дарьи Тарасовой, выходящие раз в две недели на канале «Покебол с предсказанием». В этот раз она рассказывает, как чудак и чужак нашел мир с окружающими и собой — и смог выразить это в искусстве.

«Баракамон»: Остров каллиграфии (в океане есть)

23-летний Сэйсю Ханда — малый толковый, но вспыльчивый. С детства по завету отца он занимается сёдо — искусством каллиграфии — и, кажется, исколесил уже все возможные выставки, посвященные этому ремеслу. На одной из них Ханду резко осаждает пожилой директор мероприятия — за больно уж школьный стиль — и получает в ответ удар кулаком. Парня, конечно же, сразу выписывают из каллиграфического сообщества, а отец отправляет его на островок Фукуэ, чтобы тот подумал над содеянным, охладился и все-таки поработал над стилистикой. Островной быт кардинально отличается от привычной для Ханды рутины мегаполиса: местные слишком добродушны и любезны, никогда никуда не спешат и постоянно втягивают сэнсэя (такое прозвище получил здесь каллиграф) во всяческие активности.

Читать Дайвинг и взросление в «Необъятном океане»
В «ломтике жизни» авторы часто сталкивают две среды, два набора обстоятельств, чтобы обозначить границы повседневности и акцентировать на ней внимание. Так и в «Баракамоне» Масаки Татибаны — мало того, что сам главный герой нелегко переживает акклиматизацию в захолустье Фукуэ, так еще и искусство его (во многом связанное с практиками дзен-буддизма и медитации) никак не вписывается в местный микроклимат. Хотя на самом деле что каллиграфия, что островные будничные радости — две стороны одной медали.

«Баракамон»: Остров каллиграфии (в океане есть)

«Ломтику» важно давать зрителю чувство успокоения — затем он и концентрируется на привычном, рутинном, знакомом, выстраивает своего рода safe space из окружающих нас каждый день примет. В «Баракамоне» сталкиваются целых два таких «ломтика»: медитативная практика движения кистью, методичного и освобождающего, встречается с играми непоседливых детишек — соседей Ханды, бессобытийными походами в один-на-много-километров магазин, традиционной ловлей пирожных-моти на причале, празднованием Бона).

Читать Прибрежный город и Лавкрафт в хорроре «Жилой комплекс С»
И тогда «ломтики» сливаются, насыщаются вкусом друг друга, находя гармонию (как и завещал жанр). Из вспыльчивого чудака и чужака сэнсэй превращается в полноправного островитянина и даже находит способ, как выразить эту новую причастность в своем искусстве: берется за проект для местного храма, который с гордостью отправляет на следующую выставку.


версия для печати
Смотри в стриминге viju
Прошлой ночью в Сохо (2020)
Бывшая с того света (2020)
Марафон желаний (2020)
Миссия невыполнима: Последствия (2018)
Достать ножи (2019)
Зверопой-2 (2021)

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   29.11.2022 - 12:16
оо, кстати очень здорово! Вообще интересно, что внедряют вот такие интересные штуки в аниме по типу каллиграфии. Короче прикольно! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Kinema CitrusАнимацияанимеДарья Тарасоваповседневность
фильмы
БаракамонСозданный в БезднеТокийское восьмибалльное

фотографии >>
«Баракамон»: Остров каллиграфии (в океане есть) фотографии
«Баракамон»: Остров каллиграфии (в океане есть) фотографии
«Баракамон»: Остров каллиграфии (в океане есть) фотографии
«Баракамон»: Остров каллиграфии (в океане есть) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Аттила-завоеватель»

Скорбим

Наталья Семаго
28 ноября ушла из жизни актриса Наталья Семаго.
Фания Сайфуллина
27 ноября ушла из жизни актриса Фания Сайфуллина.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Станислав Коренев
Марина Мальцева
Евгений Миронов
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Хулио Алеман
Дайан Лэдд
Эндрю Маккарти
Алис Поль
Диего Рамос
Джефф Фэйи
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Треугольник печали
драма, комедия
Швеция, Великобритания, Греция, Франция, США, 2022
LOL. Surprise! Фильм
боевик, вестерн, научная фантастика, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Двойная петля
боевик, военный фильм, драма, экранизация
США, 2022
Ёлки 9
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2022
Заклятье: 13-й этаж
фильм ужасов
Индонезия, 2022
На ощупь
драма, триллер
Россия, 2023
Новогодний переполох
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Нидерланды, 2014
Омут
драма, триллер
Россия, 2022
СантаМэн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Умная Маша
комедия
Россия, 2022
Время года зима
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен