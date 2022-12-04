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Любовь, смерть и робот: «Хал» — сильный фильм о переживании утраты

Анимация >>
4 декабря 2022

Все с чего-то начинают — и студия Wit, которую сегодня многие знаю и любят за «Атаку титанов», «Невесту чародея», «Семью шпиона» и другие проекты, не исключение. «Хал» — их первое аниме, вышедшее всего девять лет назад. Как полнометражная история о роботе и утрате способно вернуть чувство почвы под ногами, расскажет Юлия Тарасюк. Раз в две недели она пишет о примечательных произведениях в жанре сёдзё (аниме и манга для девочек) на канале «Покебол с предсказанием».

Любовь, смерть и робот: «Хал» — сильный фильм о переживании утраты

Как ни посмотри, а «Хал» — также известен как «Хару» и «Робот Хал» — проект примечательный и любопытный. Первое аниме студии WIT, многим известной по «Атаке Титанов» и, например, недавнему «Рейтингу короля». Дебютная работа Рётаро Макихары в качестве режиссера. А еще — пример интересного медиа-микса в сёдзё-культуре: не зря дизайны персонажей покажутся поклонникам жанра такими знакомыми.

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Действие фильма происходит в Киото будущего, где люди сосуществуют с роботами. Более того — есть особый вид терапии, когда андроиды помогают человеку справиться с депрессией. Все начинается с того, что юноша Хару, в честь которого и получил название фильм, умер. Утрату юноши очень тяжело переживает его возлюбленная Куруми: она больше не улыбается, не выходит из дома, а жизнь перестала ее радовать. Дедушка Куруми, чтобы помочь внучке пережить горе, решается на отчаянный шаг — отправляет к ней андроида, для которого воссоздают внешность возлюбленного. Робот не призван заменить Хару настоящего, да и Куруми прекрасно понимает, что перед ней андроид.

Любовь, смерть и робот: «Хал» — сильный фильм о переживании утраты

Но постепенно Куруми начинает рассказывать ему о своем Хару и доверять все то, что не успела сказать любимому: делиться сожалениями и радостями, переживаниями и мечтами. Куруми пишет на кубике Рубика свои желания, которые помогает ей исполнить робот. Это какие-то, на первый взгляд, совершенно будничные и простые вещи: сходить вместе на фестиваль, увидеть жирафа, поесть вкусностей… Но именно через них Куруми постепенно начинает возвращаться к жизни. Параллельно Хару и сам постигает окружающий мир, начинает замечать важные мелочи, радоваться совершенно обычным вещам.

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Авторам удалось сделать небольшой, но очень сильный фильм о переживании утраты родного человека. О том, как жить дальше тем, кто остался. Что делать с невысказанными чувствами и сожалениями. Очень трогательная и красивая концовка фильма мало кого оставит равнодушным. В произведении есть и неожиданный интересный поворот, который позволяет посмотреть на происходящее совершенно с новой стороны.

Любовь, смерть и робот: «Хал» — сильный фильм о переживании утраты

«Хару» невероятно красивый: потрясающие графика и анимация, теплая и уютная атмосфера. Искрящийся огоньками Киото с множеством маленьких деталей словно противостоит дыханию смерти. «Хару» учит нас ценить мелочи, видеть в них самое важное, то, что позволяет радоваться каждому прожитому дню. Ведь счастье строится из совершенно обычных вещей — повседневной жизни, маленьких приятностей, тепла близких, друзей и любимых.

Смотреть онлайн Аниме «Любит — не любит»
Как и было сказано выше, «Хару» — проект медиа-микс, включающий в себя разные воплощения. Выход фильма анонсировали в журнале сёдзё-манги «Маргарет» — там же за несколько месяцев до премьеры начала выходить манга «Хару». Рисовала ее художница Аясэ Уми, а вот дизайн персонажей для фильма выполнила многим известная сёдзё-мангака Сакисаки Ио. Один из ведущих авторов «Маргарет», на тот момент она была невероятно популярна в Японии. Возможно, вы знакомы с поздними адаптациями ее манги «Дорога юности» (Ao haru ride) и «Любит — не любит» (Omoi, Omoware, Furi, Furare). Последнее аниме даже показывали в кинотеатрах России зимой 2021 года. Получается, еще до выхода первого аниме по манге Сакисаки Ио, она дебютировала на телевидении именно с «Хару».


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Любовь, смерть и робот: «Хал» — сильный фильм о переживании утраты фотографии
Любовь, смерть и робот: «Хал» — сильный фильм о переживании утраты фотографии
Любовь, смерть и робот: «Хал» — сильный фильм о переживании утраты фотографии
Любовь, смерть и робот: «Хал» — сильный фильм о переживании утраты фотографии
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