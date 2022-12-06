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Крадущийся Чайковский, затаившийся Брют Ли: высокая драма балета в сериале «Танцуй свой танец, танцор»

Анимация >>
6 декабря 2022
Ежегодно японские студии выпускают больше сотни аниме-сериалов — ни один человек с пристрастием ко сну и какой-то побочной к просмотру мультфильмов жизнью не успеет посмотреть и оценить каждый. Поэтому авторы тематического канала «Покебол с предсказанием» стараются находить самые примечательные премьеры и рассказывать о них: например, о балетной драме «Танцуй свой танец, танцор», выходившей в весенний сезон (осенний еще не кончился, подводить итоги рано). Алексей Филиппов объясняет, почему эта работа MAPPA не теряется в соседстве с «Атакой титанов», «Дорохэдоро» и другими хитами студии.

Крадущийся Чайковский, затаившийся Брют Ли: высокая драма балета в сериале «Танцуй свой танец, танцор»

В детстве Дзюмпэй Мурао увидел, как мужчина танцует балет, и от восхищения у него полетели искры из глаз. С тех пор лохматый энергичный мальчик только и мечтал, что сможет так же. Родители не возражали, но вмешался рок: отец Дзэмпэя, заслуженный постановщик боевых сцен, работавший с самим Брютом Ли (sic!), умер от сердечного приступа. Юноша решает, что единственному мужчине в семье не подходит увлечение танцами, и начинает посещать секции по футболу и джиткундо, где его тренирует папин близкий друг.

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Мурао образца 14 лет — атлетично сложенный, со страстью к движению: бегает, прыгает, крутит пируэты, демонстрирует бойцовские приемы. Парит как бабочка и жалит как пчела. Однажды его закидоны замечает сверстница Мияко Годай и приглашает в балетную студию матери — некогда прославленной танцовщицы Тидзуру, которая хочет не догнать и перегнать Россию, а поднять на новый уровень национальную школу. Дзюмпэй встает перед выбором: чаще прыгать и видеться с Мияко — или продолжать тусить с гвалдливыми корешами, параллельно идя по стопам отца.

Крадущийся Чайковский, затаившийся Брют Ли: высокая драма балета в сериале «Танцуй свой танец, танцор»

Душевные метания Дзюмпэя в «Танцуй свой танец, танцор» от студии MAPPA сопровождаются интенсивными эмоциональными качелями, но драматургическая цена ошибки не сказать, что велика. У Мурао нет конфликта с миром — только с собой. Хотя наставница Тидзуру Годай иногда хмурится и прикрикивает, ее племянник и большой талант Руо Мори всячески пытается втоптать выскочку-любителя в пол — словом и исполнением, а школьные друзья могут неделикатно поддеть. Когда Дзюмпэй на кураже — его все это не колышет, он прет как синкансэн, репетирует снова и снова, прикрывает на выступлениях хромую технику природным артистизмом и страстью.

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В солнечную погоду «…Танцор» — чистой воды спокон, порывистый и оптимистичный, позволяющий герою за счет упорства совершить прыжок выше головы. В пасмурную — движется к полюсу высокой трагедии, воспроизводя балетный накал чувств. Недаром Мурао и Ко репетируют «Лебединое озеро», где умелому Руо достается графичная партия сумрачного Ротбарта, а статному неофиту Дзюмпэю — роль принца. В балете классовое неравенство королевских времен воспроизводится по линии генетической лотереи: навыки навыками, но юноша хорошо сложен (вдобавок — главный герой).

Крадущийся Чайковский, затаившийся Брют Ли: высокая драма балета в сериале «Танцуй свой танец, танцор»

В линейке MAPPA за 2022 год «…Танцор», напротив, скорее аутсайдер — в соседстве с рекордами «Магической битвы 0», триумфальной поступью «Атаки титанов», ретивой хайп-мясорубкой «Человека-бензопилы» (был еще спин-офф «Безумного азарта», но затерялся в контентопроводе Netflix). Однако чувственный сэйнен, подкупающий открытостью и эмоциональностью в духе «Юри на льду» от тех же MAPPA, вряд ли согласится на место в зрительном зале. В избранном ремесле он такой же гигант, любопытный не только драматическим рисунком и ослепляющим блеском исполинских глаз, чье сияние множат бусинки вечно подступающих у героев слез.

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Строго говоря, экранизация манги Асакуры Дзёдзи хороша как выставка ложных сигналов, когда разнонаправленные эмоции сливаются в бурю, отчего импульсы трактуются превратно. Ведь Дзюмпэй отправляется в студию Годай, ведомый подростковым влечением к Мияко, а на самом деле находит позабытую настоящую страсть. То же касается каскада проекций (репетиции же в зеркальном зале!) и фантомов отцовской фигуры, дружеских взглядов, грозной российской школы.

Крадущийся Чайковский, затаившийся Брют Ли: высокая драма балета в сериале «Танцуй свой танец, танцор»

Психологические барьеры на пути Мурао становятся мостами для его движения к мечте. Сигналы и суждения, которые чуть не увели в сторону, в итоге придают ускорение, когда юноша забредает-таки в тупик. Жизнь, как и танец, может пройти миллионом способов — и каждый, конечно, знает, какой для тебя оптимальный. Но все это, в сущности, мелочи. Танцуй лишь свой танец, танцор.


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Крадущийся Чайковский, затаившийся Брют Ли: высокая драма балета в сериале «Танцуй свой танец, танцор» фотографии
Крадущийся Чайковский, затаившийся Брют Ли: высокая драма балета в сериале «Танцуй свой танец, танцор» фотографии
Крадущийся Чайковский, затаившийся Брют Ли: высокая драма балета в сериале «Танцуй свой танец, танцор» фотографии
Крадущийся Чайковский, затаившийся Брют Ли: высокая драма балета в сериале «Танцуй свой танец, танцор» фотографии
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