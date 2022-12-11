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Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги

Анимация >>
11 декабря 2022
Вместе с Сергеем Сергиенко и специальной программой на канале «Покебол с предсказанием» продолжаем изучать сокровищницу жанра сёнэн — аниме и манга для мальчиков. Герои этого выпуска — культовый мангака-провокатор Го Нагаи, повлиявший на целую россыпь жанров, и визионер от аниме Масааки Юаса, который вознамерился экранизировать «Человека-дьявола» так, как не удалось даже любимому автору. Итог — макабрический «Человек-дьявол: Плакса» от студии Science SARUРуки прочь от кинокружка!», «Духи Деко»).

Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги

Акира Фудо — тихий и застенчивый парень с сердцем нараспашку. Он не отличается особой физической силой и безответно влюблен в одноклассницу Мики Макимуру, которую знает с детства. Когда к той начинает приставать небольшая, но грозная банда, Акира не задумываясь бросается на помощь — и ожидаемо огребает по полной. Тут бы Фудо и конец, если бы на его счастье мимо не проходил еще один друг детства — Рё Асука. Он помогает выбраться из переплета, а позже рассказывает о причине долгого отсутствия — не виделись они с самого детства.

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Дело в том, что Рё путешествовал по миру и обнаружил, что демоны на самом деле существуют. Доказать это он решил самым простым способом: привел Акиру на настоящий Шабаш. Тут уже Фудо приходится выручать товарища: вновь особо не задумываясь, он идет на отчаянный шаг и сливается с сильнейшим демоном Амоном. Природная доброта и сила воли Акиры позволяют ему подчинить нечистую силу. С этого начинается новая жизнь вчерашнего школьника, ставшего полноценным человеком-дьяволом.

Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги

И вновь сериал от любимца «Покебола» Масааки Юасы, который экранизировал одну из наиболее дорогих его сердцу манг. Первоисточник написал Го Нагаи, ответственный за создание меха, вдохновение махо-сёдзё и огромный вклад в популяризацию этти. Его «Человек-дьявол» (1972-1973), в свое время прощупавший рамки дозволенного в сёнэне, стал классикой жанра. Нагаи за смелость регулярно подвергался нападкам блюстителей морали: его книги публично сжигали, а мангаке отправляли письма с угрозами и лезвиями (довольно типичная практика для Японии).

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Неудивительно, что Юасе захотелось не просто экранизировать мангу, а, как он признавался в интервью, показать ее такой, какой задумывал Нагаи. Количество жестокости, насилия и эротики в «Плаксе» значительно выросло: обнаженные телеса сношаются или расплескиваются яркими фонтанами крови и внутренностей, для неподготовленного зрителя здесь может оказаться непривычно много. Ситуацию несколько скрашивает фирменный гротеск режиссера, переводящий события в регистр скорее психодела, нежели жестокости, — но свою порцию критики шоу все равно получило.

Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги

«Человек-дьявол: Плакса» — это дань уважения классике, где ожидаемо архаичный сюжет о борьбе добра и зла внутри людей и демонов раскрашен невероятно стильным визуалом, уместным черным юмором, яркими персонажами и неожиданными твистами. Финал, даром, что написан более полувека назад, до сих пор вызывает искреннее удивление. Интересно, каков был эффект на момент выхода манги.

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Адаптируя чужой материал, Масааки Юасе удалось не только насытить сюжет фирменным сюрреалистическим стилем, но и вывести на передний план уже свою центральную тему. В очередной раз, как и в «Когтях зверя», он через жестокость и насилие показывает, что любовь стоит выше всего остального. По этому правилу он и делает экранизацию обожаемой манги произведением самодостаточным — и полноценно своим.


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Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги фотографии
Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги фотографии
Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги фотографии
Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги фотографии
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