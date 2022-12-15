Искусство поедания рогаликов: «Счастливая звезда» — школьная комедия для отличниц, тихонь и отаку

Хоть отаку Коната Идзуми и посещает престижную гимназию, назвать ее прилежной ученицей язык не повернется. Готовиться к урокам и зубрить материал к очередной контрольной? Манга сама себя не почитает, а аниме не посмотрит! Хорошо, что домашку всегда можно списать у подружек — а у Идзуми их целых три: старательная отличница Кагами, ее близняшка Цукаса, разбирающаяся в готовке гораздо лучше, чем в школьной программе, и очаровательная тихоня Миюки. Правда, никто ее интересы не разделяет (да и домашку приходится выпрашивать).
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«Счастливая звезда» (Lucky☆Star) родилась из комедийной ёнкомыКагами Ёсимидзу и, разумеется, переняла ее формат: каждый эпизод аниме состоит из нескольких не всегда связанных скетчей, а в центре — забавная или даже абсурдная ситуация, в которой оказывается четверка главных героинь или одна из них. Например, Коната однажды выясняет, что играет в одну MMORPG с учительницей; или пытается решить, какую мангу выбрать в магазине/на конвенте; или в гимназии проводится спортивный фестиваль — конечно же, с соревнованиями в поедании (скажем, рогаликов); Миюки не может набраться смелости для похода к зубному; одноклассницы едут со школьной экскурсией в Киото — и так далее.
Сопровождается это дело малосодержательными диалогами, постоянными подколами и пространными рассуждениями о жизни и еде. Завершает каждый эпизод специальный сегмент — выпуск вымышленного телешоу на «Счастливом канале», где претенциозная ведущая Акира Когами и ее услужливый ассистент Минору Сираиси комментируют приключения гимназисток или рассказывают что-то о себе.
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Сериал можно было бы счесть очередной вариацией на тему школьной повседневности, если бы он не относился к культуре отаку крайне серьезно. Сколько бы героини ни обсуждали учебу и всевозможную снедь (особенно — шоколадные рогалики, уплетать их вообще можно разными способами, и они многое говорят о вас как о человеке, задумайтесь…), на первый план выходит восприятие Идзуми. Она так привыкла к японской поп-культуре, что читает мир, как роман томик манги, смотрит — как серию аниме, проходит — как диалоговую ветку в дейт-симе, подобно Абеду из «Сообщества». Сейчас по всем правилам сериалов драматический конфликт (aka Кагами снова поспорила с Цукасой на тему сестричества) должен разрешиться, пройдешь толпу на конвенте — получишь ачивку, а вот перед компанией встал выбор™ — чисто развилка из симулятора. Вдобавок в эндингах четверка поет в караоке исключительно песни из всяких аниме и фильмов, узнаваемых и не очень.
При этом «Счастливая звезда» держит баланс и избегает соблазна нырнуть в параллельный мир хобби, как это происходит в том же «Руки прочь от кинокружка!», где школьная анимация оживает на глазах. Фикшн, который так любит Идзуми, — надстройка над реальностью, не претендующая на ее полное замещение, но все же вступающая с ней в активный контакт. В общем, AR, а не VR.
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