Дьявольские леди: злые улицы и верные подруги в аниме «Цветущая банда Асуки»

Кто сказал, что девушкам не могут участвовать в уличных драках? Тем более, если школьные обидчики не реагируют на другие педагогические методы. Благородная бандитка из 1980-х Аска — яркий пример героини, которая обрела моральный стержень благодаря боевым подругам из уличной субкультуры. Подробнее об Аске, ее «цветущей банде» и боевиках для девушек расскажет Юлия Тарасюк, которая раз в две недели пишет о примечательных произведениях в жанре сёдзё (аниме и манга для девочек) на канале «Покебол с предсказанием». Оба мини-сериала созданы на студии Toei Animation, ответственной за «Ван-Пис», «Драконий жемчуг» и «Соседские истории».
Боевик в сёдзё — пожалуй, один из наименее изученных жанров, при упоминании которого в голове обычно возникают ассоциации с токусацу и направлением махо-сёдзё. Действительно, мы привыкли, что в сериалах о девочках-волшебницах героини сражаются с монстрами, а битвы наполнены супергеройскими элементами, как в «Сэйлор Мун» или «Хорошеньком лекарстве». На деле жанр боевика представлен в сёдзё куда обширнее. Одно из его ответвлений — манга и аниме про культуру сукэбан: женские криминальные группы, популярные в 1960-1970-х и состоящие из девушек-подростков.
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Среди видных представителей сёдзё-историй о сукэбан — Hana no Asuka-gumi! («Цветущая банда Асуки!», «Великолепная банда Аски!»). Мангака Такагути Сатосуми начала рисовать мангу о приключениях Аски и ее боевых подругах в 1985 году, очень быстро завоевав любовь аудитории. Ведь самое главное в Hana no Asuka-gumi! — это, безусловно, дружба между девочками, которая проходит серьезные проверки на беспощадных городских улицах. Даже сегодня японские фанатки с упоением обсуждают любимое произведение в соцсетях и рассказывают, что именно Аска научила их защищать слабых, быть смелыми и гордыми.
А ведь изначально сама героиня не была такой: Аску травили в школе, с чем она никак не могла справиться. В итоге девушка утратила желание жить и скиталась по улицам, где и познакомилась с малолетними хулиганками, принявшими ее в свою «стаю». Это заставляет героиню иначе взглянуть на окружающий мир и, как ни странно, стать лучше и сильнее. По сути, Аска — этакая благородная бандитка, которая помогает слабым и ненавидит зло.
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Историю адаптировали в виде киносериала, фильма и нескольких радиопостановок, а Сатосуми написала множество продолжений: новейшая манга вышла совсем недавно — уже в дзёсэй-журнале. В 1987-м и 1990-м по мотивам «Цветущей банды..» на видеокассетах выпустили две односерийные «овашки» (OVA), которые лишь поверхностно рассказывали о прошлом Аски и ее подругах. Хотя аниме представляет собой экранизацию разных арок (основной и гайдэна), зато в нем отлично передан дух оригинала: мрачный и гнетущий, с большим количеством схваток между женскими коллективами.
OVA 1987 года рассказывала о противостоянии с бандой «Дьявольские леди», похитившей подругу главной героини. Параллельно к Аске присоединялась обычная девочка, которая шла на все ради мнимой дружбы с одноклассницами, но меняется, познакомившись с сукэбан. Мотивы искренней дружбы и предательства проходят через всю историю, сочиненную Сатосуми. В OVA 1990 года Аска вновь встречается с девушкой, когда-то бывшей ее наставницей и верной подругой. К сожалению, в аниме мы так до конца и не узнаем, почему их пути разошлись, вынудив сражаться друг против друга. В манге же конфликт является одним из центральных, затрагивая ряд непростых тем.
Сегодня довольно сложно представить историю для младшей аудитории девушек, где героини курят, дерутся и участвуют в криминальной жизни Японии. А вот в 1980-е такая сёдзё-манга не была чем-то необычным. К тому же приближалось довольно тяжелое время — «потерянное десятилетие», — которое тоже наложило отпечаток на массовую культуру, в том числе — на сёдзё.
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