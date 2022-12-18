Дьявольские леди: злые улицы и верные подруги в аниме «Цветущая банда Асуки»

анонс

Искусство поедания рогаликов: «Счастливая звезда» — школьная комедия для отличниц, тихонь и отаку

11 декабря

Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги

«Не хочу судить людей просто потому, что стараюсь оставаться в безопасности»