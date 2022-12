Я и сама своего рода плотница: трудовая терапия в аниме «Сделай сама!»

Читать Манга и жетский театр в «Девушке из оперы!!»

Юа Сэруфу с детства не отличалась внимательностью и хорошей координацией. Вот и по пути на занятия она однажды упала и сломала велосипед. На помощь из ниоткуда пришла старшеклассница Рэй — заведующая секцией очумелых ручек «Сделай сам», которой в новом семестре как раз нужно пять участников, чтобы кружок не закрыли. Сэруфу, конечно, решает помочь новообретенной знакомой, способной починить велосипед. Ей правда интересно попробовать смастерить что-то своими руками, а высший класс — собрать скамейку, как была в детстве, когда с Юа еще общалась подружка Мику. А там, глядишь, и другие подтянутся. Сделай сама! » (Do It Yourself!!) — свежее оригинальное аниме студии Pine Jam , выпустившей « Девушку из оперы!! » и « Геймеров! ». Как имя Сэруфу неожиданным образом соотносится с расшифровкой DIY, так и визуал верен этому девизу: в движении линий можно отыскать небрежность и незаконченность, в форме — «белые пятна», а фон местами прорисован ровно настолько, чтобы выдавать место действия хотя бы в общих чертах. По большому счету, сериал можно отнести к жанру «милые девочки делают милые вещи» — только с молотками, дрелями и циркулярками, — однако из похвалы труду можно выцепить немало лайфхаков не только для твердых материй.В кружок по итогу записалось пять новых участниц (две, правда, из другой школы). Растяпа Сэруфу все еще остро переживает разлад с Мику: с детства они были не разлей вода, пока подруга не поступила в элитную школу для умных подростков, жестко обидевшись, что Юа не смогла. Такуми, одноклассница Сэруфу, всегда была стеснительной и побаивалась ответственности, а в «Сделай сам» к ней впервые отнеслись с пониманием и даже доверили выложить из осколков плитки вывеску кружка. Си, одноклассница Мику, заглянула в сарайчик кружка из любопытства, а в итоге нашла друзей, помогающих справиться с тоской по живущим далеко родителям. У вундеркинда Джулиет Куин Элизабет VIII (ее называют просто Джобко), 12-летней ученицы по обмену из Америки, история примерно та же: DIY, который она недолюбливает, помогает пережить одиночество вдали от дома. Наконец, Мику после стольких лет все-таки дает Сэруфу шанс — и тоже присоединяется к клубу.Так на заднем школьном дворе, в сарае, построенном предыдущим поколением диайуайщиц, собираются совсем не похожие ученицы, находя в совместном труде (главный проект — домик на дереве) неплохой способ абстрагироваться от проблем. Что важно — здесь рады каждой: старшеклассница Рэй для девочек — и почти сверстница, разделяющая интересы, вроде любимых романов/манги, и материнская фигура — лояльная и всегда готовая помочь. Так что один из ключиков к решению проблем — как и настаивают психологи — в физическом труде. Ну и обязательно — в хорошей компании.