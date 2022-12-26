Я и сама своего рода плотница: трудовая терапия в аниме «Сделай сама!»

Пока зимние аниме-премьеры только стучатся в дверь, мы продолжаем рассказывать об интересных находках среди новинок, например, — про очаровательный сериал «Сделай сама!!» из осеннего сезона. Дарья Тарасова, ведущая в рамках аниме-канала «Покебол с предсказанием» учет классных сериалов в жанре повседневность, объясняет, какие лайфхаки — не только прикладные, но и психологические — предлагает сериал про школьниц и их столярные увлечения.
Юа Сэруфу с детства не отличалась внимательностью и хорошей координацией. Вот и по пути на занятия она однажды упала и сломала велосипед. На помощь из ниоткуда пришла старшеклассница Рэй — заведующая секцией очумелых ручек «Сделай сам», которой в новом семестре как раз нужно пять участников, чтобы кружок не закрыли. Сэруфу, конечно, решает помочь новообретенной знакомой, способной починить велосипед. Ей правда интересно попробовать смастерить что-то своими руками, а высший класс — собрать скамейку, как была в детстве, когда с Юа еще общалась подружка Мику. А там, глядишь, и другие подтянутся.
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Манга и жетский театр в «Девушке из оперы!!»
«Сделай сама!
» (Do It Yourself!!) — свежее оригинальное аниме студии Pine Jam
, выпустившей «Девушку из оперы!!
» и «Геймеров!
». Как имя Сэруфу неожиданным образом соотносится с расшифровкой DIY, так и визуал верен этому девизу: в движении линий можно отыскать небрежность и незаконченность, в форме — «белые пятна», а фон местами прорисован ровно настолько, чтобы выдавать место действия хотя бы в общих чертах. По большому счету, сериал можно отнести к жанру «милые девочки делают милые вещи» — только с молотками, дрелями и циркулярками, — однако из похвалы труду можно выцепить немало лайфхаков не только для твердых материй.
В кружок по итогу записалось пять новых участниц (две, правда, из другой школы). Растяпа Сэруфу все еще остро переживает разлад с Мику: с детства они были не разлей вода, пока подруга не поступила в элитную школу для умных подростков, жестко обидевшись, что Юа не смогла. Такуми, одноклассница Сэруфу, всегда была стеснительной и побаивалась ответственности, а в «Сделай сам» к ней впервые отнеслись с пониманием и даже доверили выложить из осколков плитки вывеску кружка. Си, одноклассница Мику, заглянула в сарайчик кружка из любопытства, а в итоге нашла друзей, помогающих справиться с тоской по живущим далеко родителям. У вундеркинда Джулиет Куин Элизабет VIII (ее называют просто Джобко), 12-летней ученицы по обмену из Америки, история примерно та же: DIY, который она недолюбливает, помогает пережить одиночество вдали от дома. Наконец, Мику после стольких лет все-таки дает Сэруфу шанс — и тоже присоединяется к клубу.
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Так на заднем школьном дворе, в сарае, построенном предыдущим поколением диайуайщиц, собираются совсем не похожие ученицы, находя в совместном труде (главный проект — домик на дереве) неплохой способ абстрагироваться от проблем. Что важно — здесь рады каждой: старшеклассница Рэй для девочек — и почти сверстница, разделяющая интересы, вроде любимых романов/манги, и материнская фигура — лояльная и всегда готовая помочь. Так что один из ключиков к решению проблем — как и настаивают психологи — в физическом труде. Ну и обязательно — в хорошей компании.
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