Что не предрешено, то разрешено: эмпатия и фатум в аниме «Рок-тихоня!» — последнем хите 2022-го

Хитори Гото испытывает сложности в коммуникации — и если в детстве с ней делила обеденный перерыв хотя бы учительница, то со временем социальная жизнь девушки замкнулась в районе задней парты. Выход из ситуации подсказывает сама судьба, подсунув Хитори телесюжет о популярной рок-группе: среди молодых звезд оказывается такой же, как она, «нелюдим». Гото заимствует у отца одну из гитар и принимается осваивать ля-мажор и прочие аккорды («»), надеясь покорить сердца сверстников, а может — даже сколотить группу. Спойлер: в средней школе этого так и не произойдет — «никто не пришел на фан-встречу…»», — твердит себе Гото, которая за три года неплохо научилась музицировать, но никак не продвинулась в том, чтобы коммуницировать. Пока в интернете набирает популярность ее канал с каверами под ником guitarhero, в реальности Хитори лишь фантазирует о славе, воображает скепсис окружающих и ругает себя за нерешительность. От отчаяния она даже начинает носить с собой гитару — как предлог к разговору, — и внезапно это срабатывает. Девушку с чехлом примечает Нидзика Идзити, чья группа как раз ищет гитаристку… для вечернего концерта.Тут бы и одиночеству конец, но прекрасная сила дружбы лишь начинает просачиваться в жизнь Тихони, как ее именуют новые знакомые из коллектива «Жгут», куда помимо барабанщицы Нидзики входит басистка Рё Ямада и загадочная сбежавшая солистка. Медленно, но верно — это вообще чуть ли не девиз Bocchi the Rock! по мангеСтудия CloverWorks , чьи персонажи выделяются умильностью/моэшностью и особенно лучащимися взглядами (« Приоритет чудо-яйца », « Хоримия », « Дом теней »), под конец года выдала аутсайдерский — в хорошем смысле — хит, где подростковое пробуждение к жизни сопровождается не просто социальной неловкостью, но претендует на репрезентацию нейронетипичности. Стандартный квартет типажей-темпераментов, роднящий « Рок-тихоню! » хоть с « Зомбилэндом », хоть с «Чудо-яйцом», хоть со « Всей правдой о медведях », обеспечивает сериалу опору и химию, но индивидуальность — сюжетную и визуальную — формирует именно Тихоня.Все, как в заправской группе: порывистая Нидзики задает ритм, жовиальная солистка Икуё Кита лучится эмпатией, а флегматичная Рё поддерживает баланс, чтобы комедийную рок-повседневность с элементами мета-юмора не перекосило в смех, слезы, кураж или выставку художественных стилей, которые способны выдать аниматоры CloverWorks. Тихоня же, отвечающая за соло и тексты, формирует мировоззрение «Жгута» и Bocchi the Rock!, которое вбирает в себя психические фантазмы как застенчивого подростка, так и девушки с ментальными трудностями, и затворницы-отаку. Отсюда ситуативная мешанина из абсурдистских зарисовок, кукольных вставок, мемов (Are ya winning, son?),, « Драконьего жемчуга »,и чего только не.Впрочем, эклектика и эмпатия кажутся настолько неотъемлемыми спутниками современной поп-культуры, что даже их повышенные дозировки в сухом пересказе оставляют ощущение рекламы хлеба. Да и меметичность «Рок-тихони!» сегодня работает лучше тысячи слов. Поэтому напоследок хочется подрубить соло банальностей к усилку фатума — ведь именно с судьбой, роком борется заглавная героиня, которую маршрут из социальной монополии (работа, семья, далее) пугает еще больше, чем «требования» к простой беседе. И пока родители прибегали к помощи экзорциста (!), течение жизни само сдвинуло Хитори Гото с насиженного места, откликнувшись на ее готовность выйти из шкафа (вроде бы не эвфемизм). Там оказалось не так уж страшно, точнее — всем оказалось тоже не по себе.Просто Тихоня переносит этот стресс иначе — и слава музыкальным богам (привет, сиба Джимхен ), что встретила она именно тех подруг, что сразу отнеслись с уважением к ее триггерам и тревожности. Возможно, без гитарного соло было бы сложнее. Но разве не каждый талантлив по-своему?