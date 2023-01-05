Что не предрешено, то разрешено: эмпатия и фатум в аниме «Рок-тихоня!» — последнем хите 2022-го

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Джереми Раннер попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая при уборке снега

В ночь с 3 на 4 января, 01:45, МАТЧ!

На момент съёмок они были несовершеннолетними

Исполнители главных ролей в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года подали иск о сексуальной эксплуатации из-за постельных сцен

Дэвид Кроненберг, Джим Джармуш и Педро Альмодовар снялись в новой кампании Saint Laurent

Дмитрий Крымов попал в больницу после пожара в своей квартире в Нью-Йорке

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«Чебурашка» заработал миллиард за первые три дня в прокате

Ранее в такие сроки это не удавалось ни одной российской картине