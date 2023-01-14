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«Чем плохо иметь большое сердце?»: «Синий экзорцист» — нравоучительная история про сыновей Сатаны

Анимация >>
14 января 2023

«Синий экзорцист» — нетипичный гость нашего путеводителя по жанру сёнэн — аниме и манге для мальчиков. Сериал по циклу Кадзуэ Като напоминает большинство историй про непростых подростков, озадаченных глобальной целью, однако аниме студии A-1 PicturesГоспожа Кагуя», «Работа!!») все-таки способно очаровать. Эффектным стилем, антиклерикальным зарядом или чем-то иным — рассказывает Сергей Сергиенко в канале «Покебол с предсказанием». Кстати, недавно показали тизер продолжение серии!

«Чем плохо иметь большое сердце?»: «Синий экзорцист» — нравоучительная история про сыновей Сатаны

Священник Сиро Фудзимото растит двух сыновей, Рина и Юкио Окумура. Первый всегда был источником проблем: несмотря на светлое и доброе сердце, он то и дело ввязывался в драки, за что его исключали из школы. Жизнь мальчика меняется, когда за ним являются демоны и убивают отца на его глазах. Так Рин узнает, что он и Юкио — не родные дети Фудзимото, а сыновья самого Сатаны, которых приютил один из сильнейших экзорцистов. Смерть родителя, пусть и приемного, поселяет в дьяволенке желание отомстить — и сразить самого Светоносного.

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«Синий экзорцист» в целом следует привычным тропам жанра: в центре повествования — «непростой» герой, вынужденный бороться с происхождением и сопутствующими проблемами, а помогает ему когорта верных друзей и наставников разной степени экстравагантности. Например, Мефисто Фелес — глава Академии Истинного Креста, в которой Рин обучается экзорцизму, — очевиднейший демон с крайне яркой внешностью и страстью к перевоплощению (а также — искусной лжи).

«Чем плохо иметь большое сердце?»: «Синий экзорцист» — нравоучительная история про сыновей Сатаны

Что отличает «Синего экзорциста» от многих подобных шоу — довольно яркая критика христианства и церкви, коррумпированной до самого основания (особенно в манге). Многие экзорцисты и представители Ватикана здесь беспокоятся лишь о собственном положении, а не о благополучии людей, о которых должны заботиться. На контрасте с натуральным отпрыском Сатаны выглядит крайне провокационно. Сюда же стоит отнести многочисленные сделки с демонами и совестью. Как выясняется с развитием сюжета — безгрешных попросту не бывает. Очень в духе сёнэна.

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Пожалуй, сериалу не хватает какой-то целостности: филлерные эпизоды довольно неловко разбивают течение сюжета (после нескольких серий одной арки следующий «расслабляет» зрителя какой-то безделицей). Для шоу всего в 25 эпизодов, еще и при наличии упитанного первоисточника (манга выходит с 2009 года и пока не думает заканчиваться), выглядит немного странно. Неудивительно, что после такого, несколько скомканного сезона следующий вышел только через шесть лет — и к чертям отретконил почти половину событий. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

«Чем плохо иметь большое сердце?»: «Синий экзорцист» — нравоучительная история про сыновей Сатаны

«Синий экзорцист» не назвать «скрытым сокровищем»: он немного неловкий, местами нелепый — и ему не хватает какого-то яркого ядра. И все же сериал не хочется бросать на полпути: то ли незамысловатые персонажи получились цепляющими, то ли подкупает необычный сеттинг, то ли хочется иногда чего-то простого и стильного. А может и все сразу — пути сёнэна (зрителя?) неисповедимы.

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«Чем плохо иметь большое сердце?»: «Синий экзорцист» — нравоучительная история про сыновей Сатаны фотографии
«Чем плохо иметь большое сердце?»: «Синий экзорцист» — нравоучительная история про сыновей Сатаны фотографии
«Чем плохо иметь большое сердце?»: «Синий экзорцист» — нравоучительная история про сыновей Сатаны фотографии
«Чем плохо иметь большое сердце?»: «Синий экзорцист» — нравоучительная история про сыновей Сатаны фотографии
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