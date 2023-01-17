Веселые ребята: «Семерка идолов» — музыкальная комедия с живыми и неидеальными персонажами

Певучая франшиза «Семерка идолов» в мае обещает разразиться фильмом-концертом в японском прокате. Если сериалом занимается TROYCA («Время ниндзя», «В конечном счете я стану твоей»), а полным метром — мастера 3D из студии Orange («Выдающиеся звери», «Триган: Ураган»). Когда его смогут увидеть зрители в остальном мире, пока неизвестно. Зато есть время, чтобы разобраться, почему истории про айдолов так популярны и что позволило Idolish7 стать одной из самых успешных франшиз для женской аудитории. Объясняет Юлия Тарасюк, которая раз в две недели пишет о примечательных произведениях жанра сёдзё (аниме и манга для девочек) на канале «Покебол с предсказанием».
В наше время сложно удивить историями об айдолах — их сейчас огромное количество на любой вкус. От получивших второе дыхание исполнителей 1980-х и огромных групп из десятка миловидных девушек/юношей до айдолов виртуальных. С распространением в Японии «мобаг» — мобильных игр, замешанных на гаче с карточками любимых персонажей, — популярность анимешных айдолов тоже принялась стремительно расти. Как правило, крупная франшиза включает в себя мангу, несколько сезонов аниме, игры (сейчас популярны мобильные ритм-игры), множество музыкальных альбомов и, конечно, концерты, где сэйю воплощают персонажей в реальности. Что же позволило Idolish7
стать одной из самых успешных франшиз для женской аудитории? И чем она лучше других игр и аниме про мальчиков-айдолов? Ведь, казалось бы, на этой почве уже ничего не придумать, кроме многочисленных пародий.
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Аниме и игра знакомят нас с начинающей группой Idolish7, над которой берет шефство девушка Цумуги, чей отец — владелец агентства. Юноши подобрались самые разные: старшеклассники и молодые мужчины с непохожими целями (кто-то и не думал становиться айдолом). Вместе с Цумуги ребята с нуля начинают путь к популярности — сюжет совершенно незамысловатый, похожий на большинство историй про айдолов. Например, создатели Idolish7 совершенно точно вдохновлялись таким мастодонтом жанра, как «Поющий принц
» (Uta no prince-sama), начавшийся с серии игр для PSP. Однако здесь очень важна подача: жанровая палитра Idolish7 колеблется от тяжелой драмы и доброй комедии до психологического детектива и даже мистического триллера! История насколько разнообразна и проникновенна, что буквально влюбляет в себя и своих харизматичных героев. Кстати, трогательной романтике тоже находится место. Однако перед нами не «гаремник», где внимание юношей сосредоточено на Цумуги, как могло бы быть. У нее есть двое обожателей, которым, однако, не очень везет на личном фронте: ведь наша Цумуги — девушка серьезная. Все ее внимание на данном этапе жизни занимает любимая работа. Что, разумеется, приводит к ряду комедийных моментов.
Главное в Idolish7 — искренние, живые и неидеальные персонажи: все со своими слабостями и страхами, которые им предстоит преодолеть. Еще одна отличительная черта — отсутствие главного героя. Здесь интересно следить за судьбой каждого: за всех серьезно переживаешь, пока трудности не окажутся позади. Сначала можно подумать, что за событиями мы будем следить глазами милашки Цумуги. Затем кажется, что в центре внимания окажется фронтмен группы Рику, но фокус со временем переключается на других персонажей (и даже иные группы, совершенно непохожие по стилю и подаче на Idolish7). Например, взрослый и известный дуэт RE:VALE
играет веселые песни, похожие на композиции 1980-х. Трогательные и дружелюбные юноши из группы TRIGGER
поддерживает образ дерзкой и сексуальной троицы (кстати, они стали первым в истории Японии аниме-бойзбэндом возглавившим легендарный хит-парад Oricon).
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Любопытно, что над дизайнами персонажей и некоторыми манга-адаптациями франшизы работала известная сёдзё-мангака Арина Танэмура
(«В поисках полной луны
», «Воровка-камикадзе Жанна
»). Одна из самых известных мейнстримных мангак конца 1990-х и начала 2000-х, Танэмура — большая фанатка айдолов: она в том числе известна фан-артами по франшизе «Поющий принц» и мангой о реальной айдол-группе Fudanjuku.
Аниме Idolish7 — это довольно близкий и внимательный пересказ сюжета игры, созданный студией TROYCA
. Можно смело открывать сердце сериалу — об этом вы точно не пожалеете. Тем более в октябре начался новый сезон!
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