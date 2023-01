Человек не остров: «Летнее время» — сериал, который удивляет почти каждый эпизод

Читать Подробный обзор аниме «Необычного такси»

Симпэй возвращается из Токио на родной остров. Причина грустная: погибла подруга детства Усио — утонула, пытаясь спасти ребенка. Девочка выжила, а вот Усио — увы. Казалось бы, классический несчастный случай, но на похоронах Симпэй слышит, мол, на шее девушки нашли следы удушения. Не спасенный же ребенок их оставил? Не менее подозрительны слухи о теневой болезни: якобы на острове можно подхватить странную заразу, из-за которой человек сначала видит двойника, а вскоре — погибает. Что же все-таки творится на малой родине?По ощущениям, « Летнее время » прошло как-то незаметно — по-крайней мере, в России. А ведь зря: это удивительный пример того, как избитую, казалось бы, тему можно вывернуть так, что не удивляться попросту невозможно. Во всяком случае — первую половину истории, когда авторы подкидывают все новые детали и «вотэтоповороты». Центральный твист с тенями подтверждается уже в первой серии, а другим сюжетным двигателем выступают путешествия во времени. Обставлено все со вкусом: в отличие от условной « All You Need is Kill: Грань будущего », где герой беспрепятственно перемещался в прошлое, у Симпэя есть ограничения и нет «сюжетной брони». Нередко юноше приходится рисковать всем в надежде на хороший исход.Благодаря такому раскладу персонажи кажутся более живыми, а их смекалка делает сюжет убедительнее. Хотя, если приглядеться, действующие лица — типичные «функции», изредка выходящие за рамки шаблонов. Что вовсе не мешает наблюдать за ними с интересом. Как и отслеживать детали: удивительно, но даже какие-то идиотские, на первый взгляд, мелочи в конечном счете оказываются важны для сюжета. Впрочем, если зритель пропускает что-то важное, его позже ткнут в это носом сами персонажи в своих воспоминаниях.Первая половина «Летнего времени» искренне удивляет и местами обескураживает количеством твистов, а вот вторая уже походит на более типичный сёнэн. Фигуры расставлены, остается только разыграть партию, приз в которой, что называется, мир во всем мире. Судя по отзывам, для многих финал стало жутким разочарованием — но не для меня. Честно говоря, при всей слащавости, он очень удачно наложился на ощущение времени. (Уж простите за «спойлер», что все кончится хорошо; вряд ли вы ждете чего-то другого, правда?)Хочется верить, что и у нас, как у Симпэя, все в конечном счете наладится. Пусть и не сразу и после череды преодолений.