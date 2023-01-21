Человек не остров: «Летнее время» — сериал, который удивляет почти каждый эпизод

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Интервью

Егор Дружинин: «Я не избалован ни кино, ни театральными ролями, и оттого испытываю определенный творческий голод»

Популярный хореограф и актер – о «Вампирах средней полосы», булгаковском Воланде и выборе между кино и танцами