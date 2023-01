Аниме с большой дороги: «Самурай Чамплу» — неувядающая классика, чьи идеалы — хип-хоп, бусидо, еда и свобода

Читать 🍡 Экскурс в творчество Акиры Куросавы

Заходят как-то в бар бывший пират, странствующий ронин и девушка, мечтающая найти отца-самурая. Этот анекдот мог быть коротким, если бы не массовая драка — она найдет героев « Самурая Чамплу » не только в первой серии, но и в любой точке Японии и расположении духа.Аниме Синъитиро Ватанабэ (« Ковбой Бибоп », « Кэрол и Тьюсдей ») обычно какое-то время разгоняется, но потом его очень сложно остановить. Да и зачем, когда впереди — драйвовая хип-хоп-опера, в которой накал личной драмы сочетается с возможно лучшей боевой хореографией в аниме, а обширный экскурс в японскую культуру — с совершенно непредсказуемыми анахронизмами и историческими казусами.Муген — «воин дороги», не знающий родителей, не умеющий читать, но всегда готовый ввязаться в драку и сытно поесть (почти каждая серия «Чамплу» начинается с того, что герои без гроша в кармане пытаются найти пропитание). Дзин — ронин из знатного рода, который убил наставника, но не отступил от кодекса чести. Сирота Фуу сдерживает многократные порывы двух задир покромсать друг друга и задает сквозной сюжет: поиск «самурая, пахнущего подсолнухами». Трое странников, объединенные лишь абстрактным путем, станут участниками настоящих и вымышленных событий, пройдут неизведанными ранее тропами и, сами того не подозревая, объединят два мира: Японию с полотен укиё-э (вдохновлявших, к примеру,) и Японию, украшенную граффити периода Эдо.Традиционный образ Страны восходящего солнца здесь дышит хип-хопом, и дело не совсем в саундтреке — намного более музыкальными в этом плане получились джазовые «Бибоп» и « Дети на холме ». Ватанабэ наполняет «Чамплу» вайбом, свободой, ломаной гармонией, протестом и духом первых хип-хоп-вечеринок в Бронксе (представляя, что на самом деле они были в Йокогаме или Осаке). Это делает сериал предельно стильным: от общих нарративных и визуальных техник до мелких деталей, вроде вдохновенного брейкингом боевого стиля Мугена и монтажных склеек-скретчей. Здесь будет нелишним отметить, что — при обширных западных заимствованиях — для создания саундтрека были привлечены в основном японские музыканты.Хип-хоп вообще очень эклектичен: он начался и продолжает быть something from nothing. И это очень похоже на метод режиссера, который неустанно смешивает культуры, традиции и приемы так, что результат удивляет даже того зрителя, который посмотрел почти весь сериал.При всем многообразии и сопротивлении канонам, аниме остается на редкость цельным, избежав ловушки собственного стиля. «Самурай Чамплу» выделяется даже на фоне остального творчества Ватанабэ: хотя режиссер увлечен будущим (еще и « Космический Денди »), этот сериал доказывает, что он так же «не забывает свои корни». И даже делает их качовыми.