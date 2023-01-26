«Рыбалка для школьниц после занятий»: Поймал — можешь съесть

Продолжаем вспоминать целебные аниме о досуге и промысле: сегодняшний улов — сериал про рыбалку. Деятельность, прославленная браконьерством и пьяными выходками, на самом деле целая наука, о чем сериал «Дневник волнорезного клуба» (другой перевод — «Рыбалка для школьниц после занятий») расскажет лучше Ивана Затевахина. Аниме студии Doga Kobo («Мой семпай раздражает», «Моя девушка не только милая»), основанное на манге Ясуюки Косаки, рассказывает не только о разных форматах добычи водных челюстноротых позвоночных, но и прославляет заботу о природе, родном крае и вообще интерес к тому, где и как ты живешь. Подробнее о морской медитации в компании милых героинь рассказывает Алексей Филиппов на канале «Покебол с предскзаанием», где регулярно выходят обзоры старых и новых шоу, в том числе жанра «повседневность» (к нему можно отнести и «Рыбалку»).
Хина Цуруги вместе с родителями переезжает из Токио в приморское местечко Асикита, что на южном полуострове Кюсю. Здесь она провела детство, но теперь надо осваиваться заново. Хина увлечена рукоделием и планирует вступить в соответствующий школьный кружок, однако у судьбы другие планы: на пирсе девушка знакомится со старшеклассницей Юки Куроивой. Та уговаривает гостью столицы стать участницей рыболовецкого клуба «Тэйбо» — взамен на спасение от осьминога, который полз по юбочке Хины с какими-то своими головоногими намерениями. Первое время Цуруги будет робко бастовать, но потом подсядет на рыбную ловлю, несмотря на все «но» (а кружок вышивания окажется оккупирован парнями, которые идут туда из года в год, надеясь познакомиться с девушками).
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«Дневник волнорезного клуба
» — так сериал локализовали для русскоязычного стриминга — «повседневность
» в чистом виде: мирное обаяние маленького городка, неспешное течение будней, одна серия — (почти) одна лекция на тему. Аниме ненавязчиво знакомит с видами рыб, их ловли и приготовления (как «Руки прочь от кинокружка!
» объясняет азы производства аниме
), напоминает заботиться об окружающей среде (например, помогать цаплям, запутавшимся в леске, и подчищать пляж от мусора, конечно, тоже), не забывать о технике безопасности — и вообще учит любить малую родину
так, что любая социальная реклама умрет от зависти. Впрочем, Асикита — пример оттока жителей из сельской местности в большие города: за последние 40 лет его население сократилась почти вдвое — с 27 тысяч человек до 17-ти в 2014 году (сейчас, можно предположить по тенденции, стало еще меньше).
Если тематическая часть объясняет, например, что такое рокфишинг, как правильно готовить пестряка или почему японские рыбаки ненавидят фугу, называя ее «рыбой-собакой» (объедает наживку с крючка, может перекусить леску), то хребтом для диалогов о рыбалке выступает, конечно, драмеди. В «Тэйбо» входят две старшеклассницы — хитроумная, но ленивая Юки (ее, кстати, озвучивает Ю Сасахара
— голос Эмилико из «Дома теней
», в чьих интонациях нет и тени ленцы) и стеснительная Макото Оно, которая прекрасно готовит, не расстается со спасательным жилетом и краснеет, когда младшие товарки комментируют ее пропорции.
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Молодое поколение представляют Хина, которая боится разделывать рыбу, зато обожает развязывать спутавшуюся леску и даже начинает вязать брелоки на морскую тематику, и ее подруга детства Нацуми Ходака — шебутная дочь владельцев местного ресторана, которая преуспевает не только в рыбалке, но и учебе. Пятым колесом в клубе выступает школьная медсестра Саяка Котани, которая «крышует» любительниц рыбной ловли ради халявной закуски к пиву, но и она оказывается полезна, когда дело доходит, например, до покупки специального инвентаря. На обочине сюжета также мелькают родители: например, выясняется, что в «Тэйбо» ходил дедушка Хины.
В общем, науке неизвестно, делает ли это аниме из зрительниц и зрителей адептов рыбной ловли, но краткосрочную поездку в деревню к морю в теории может заменить.
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