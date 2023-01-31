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Наши мечты — это наши крылья: «Огни пёстрой арены» — аниме для периодов отчаяния и поиска себя

Анимация >>
31 января 2023
Продолжаем расширять представление о номерах, которые зрительницы и зрители могут увидеть в шатре с вывеской «сёдзё» — так в Японии принятого обозначать мета-жанр для девушек от 12 до 18 лет. «Огни пёстрой арены» снял сёдзё-ветеран, режиссер Сато Дзюнъити на студии GonzoХеллсинг: Война с нечистью», «Добро пожаловать в NHK»). Почему историю девушки Соры хорошо смотреть в периоды отчаяния, поиска себя или просто плохого настроения, объясняет Юлия Тарасюк, которая регулярно рассказывает о классике и жемчужинах жанра на канале «Покебол с предсказанием».

Наши мечты — это наши крылья: «Огни пёстрой арены» — аниме для периодов отчаяния и поиска себя

«Огни пёстрой арены» (Kaleido star) — оригинальный проект режиссера Сато Дзюнъити, чье имя связано со многими известными сёдзё-произведениями: «Сэйлор Мун», «Осторожно, золотая рыбка!», «Легенда о новой Белоснежке Притиар» и так далее. Очевидно поэтому разные источники нередко относят к сёдзё и Kaleido star, которое на деле не принадлежит к какой-то категории. Это скорее аниме для семейного просмотра, то есть — максимально широкой аудитории. Нам же «Огни..» интересны из-за тем циркового искусства и воздушной гимнастики, а также замечательных героинь, чья история тронет любого зрителя.

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Девушка Сора переезжает из родной Японии в США, чтобы попытать удачу в любимом цирке Kaleido stage. Работать там для нее не только мечта, но и своего рода связь с покойными родителями. Именно с ними маленькая Сора впервые побывала на представлении Kaleido stage, и теперь она очень дорожит этими воспоминаниями. Однако стать частью труппы не так просто: героине предстоит пройти множество трудностей, обрести уверенность, побороть предвзятость окружающих и завести настоящих друзей.

Наши мечты — это наши крылья: «Огни пёстрой арены» — аниме для периодов отчаяния и поиска себя

Не обойдется и без волшебства: стоит Соре начать тренировки, как ей является Шут — так называемый дух арены. Он примечает только тех, кто достаточно смел, чтобы однажды исполнить легендарный «мистический трюк» — очень сложный акробатический номер на большой высоте, который делают в паре. Теперь девушка должна не только усерднее тренироваться, но и найти партнера для необычного трюка. Шут же становится наставником Соры, а, поскольку окружающие его не видят, это порой приводит к комичным ситуациям.

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Сериал включает в себя 52 эпизода и делится на две части: первая описывает путь Соры к «мистическому трюку», вторая рассказывает о событиях после и знакомит зрителя с новыми звездами арены. Не менее важна и тема дружбы/соперничества. Очень интересны взаимоотношения Соры и Лейлы — красивой, серьезной и очень талантливой артистки, которую обожают и почитают зрители. Изначально она не воспринимает Сору всерьез, но по мере развития сюжета они становятся близкими подругами и пользуются огромной взаимной поддержкой.

Наши мечты — это наши крылья: «Огни пёстрой арены» — аниме для периодов отчаяния и поиска себя

Сора вообще не любит соперничество: храня память о детском посещении цирка, она считает, что главное счастье — это улыбки зрителей. Именно такой подход во многом поможет ей стать настоящей звездой. А ее заразительные позитив и упорство изменят многих вокруг, включая самых вредных и заносчивых соперниц. И кто знает, возможно однажды кому-то из них тоже явится дух арены…

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Не секрет, что при создании Kaleido star команда Сато Дзюнъити вдохновлялась представлениями Cirque du Soleil («Цирк солнца»), а консультантом по трюкам выступил известный японский акробат Дио Кобаяси. Возможно именно поэтому все представления в аниме выглядят так зрелищно и реалистично: от многих просто дух захватывает!

Наши мечты — это наши крылья: «Огни пёстрой арены» — аниме для периодов отчаяния и поиска себя

Пожалуй, лучше всего настроение красивого и яркого, очень доброго и динамичного Kaleido star описывает фраза Соры «Мечты — это крылья, они помогут достигнуть неба». Упорство героини на пути к цели, несмотря на любые преграды, очень мотивируют. Например, в сериале есть арка, когда из-за неудачи Сора начинает испытывать страх высоты, хотя до этого спокойно репетировала сложные трюки под куполом арены. И ей приходится сделать выбор: перебороть себя или распрощаться с делом всей жизни.

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«Огни пёстрой арены» — это продуманная и трогательная история о мечте, на пути к которой не всё получается сразу, а бывают и дни, когда хочется все бросить. Именно поэтому хорошо смотреть Kaleido star в периоды отчаяния, поиска себя или просто плохого настроения. Это пример аниме, которое помогает вместе с главной героиней обрести уверенность в борьбе с жизненными невзгодами. В общем, именно то, чего сегодня многим из нас так не хватает.


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Наши мечты — это наши крылья: «Огни пёстрой арены» — аниме для периодов отчаяния и поиска себя фотографии
Наши мечты — это наши крылья: «Огни пёстрой арены» — аниме для периодов отчаяния и поиска себя фотографии
Наши мечты — это наши крылья: «Огни пёстрой арены» — аниме для периодов отчаяния и поиска себя фотографии
Наши мечты — это наши крылья: «Огни пёстрой арены» — аниме для периодов отчаяния и поиска себя фотографии
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