Перейди на Соту: рецепт дружного коллектива от аниме «Работа!!»

Продолжаем изучать терапевтические эффекты жанра повседневность с Дарьей Тарасовой и каналом «Покебол с предсказанием». Сегодня поговорим о «Работе!!» — аниме студии A-1 Pictures («Мастера меча онлайн», «Твоя апрельская ложь»), которое в очередной раз убеждает: любая коллективная деятельность завязана не только на профессиональных, но и на личностных, человеческих качествах. Так что хочешь не хочешь — надо уметь договариваться.
Дела в семейном ресторанчике «Вагнария» идут хорошо — даже слишком: однажды, когда персонал понимает, что не справляется с потоком посетителей, управляющая просит официантку Попуру Танэсиму найти работника на парт-тайм. Им становится Сота Таканаси — юноша 16 лет, который учится с Попурой в одной школе и просто обожает маленькие миленькие вещи. Танэсима, кстати, не может похвастаться ростом (17-летке приходится каждый божий день пояснять за свою маленькость), так что Сота быстро соглашается на ее предложение: работать в одном коллективе с крошечной девушкой должно быть просто очаровательно.
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В «Вагнарии» Сота знакомится с остальными работниками и поражается каждому: официантка Инами страдает от андрофобии и борется с желанием зарядить по физиономии каждому встречному мужчине; управляющая Кёко в целом ничего не делает (просто подъедает ресторанные запасы), периодически обращаясь с поручениями к своей банде; старшая официантка Тодороки носит с собой катану (иногда даже пользуется ей…); неразговорчивый повар Сато саркастично отзывается на каждый комментарий коллег и беспрерывно смолит; второй повар Сома жить не может без сплетен; официантка Ямада вообще сбежала из дома и живет на чердаке «Вагнарии»… и так далее. Таканаси тоже есть чем блеснуть: пятый ребенок в семье (и единственный мальчик), Сота ухаживает за взбалмошными сестрами, пока мать практически не появляется дома.
«Работа!!» вышла на экраны из комедийной ёнкомы Карино Такацу под эгидой A-1 Pictures
(«Ликорис Рекойл
», «Госпожа Кагуя
»). С 2010-го по 2015-й аниме обросло тремя сезонами, а через год сериал получил еще и спин-офф
— с другим протагонистом, но в тех же декорациях семейного ресторана.
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Как и следует ожидать от сериала с таким ансамблем выразительных персонажей, «Работа!!
» — «производственная драма» лишь формально, где первое — гарнир для второго. Конечно, диалоги о тарелочках и перебивки с интерьерами «Вагнарии», нехитрой готовкой и кружениями с подносом — на месте, но создателей они интересовали не так сильно. В центре внимания — попытки (в целом даже успешные) поладить друг с другом, став полноценной рабочей семьей. Без интриг и мелких конфликтов никак, а учитывая, что у каждого есть какая-никакая изюминка, решения порой — не самые очевидные. Как парню помочь девушке, которая боится мужчин? Взять ее за руку с помощью пластиковой клешни. Как заставить управляющую не съедать все десерты? Сказать, что при закупке продуктов произошла ошибка, так что вряд ли хватит даже посетителям.
Заострять отношения и характеры персонажей авторы не стали: страсти кипят, но без сотряса от удара кулаком (да и за маленькость пояснено). С учетом того, что микросюжеты неизбежно начинают повторяться (кто-то рассказал Попуре о несуществующем способе вырасти; Инами пытается не отмутузить Соту; управляющая опять проголодалась — или снова все съела), то и само аниме постепенно выходит на плато увлекательности и комичности. И это даже неплохо: «ломтик» оставляет за собой право работать и как бодрая единица развлекательного контента, и как что-то, что можно включить на фон. Как стандартный заказ в любимом кафе.
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