Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В поиске настоящего тебя: «Его и её обстоятельства» — ромком от режиссера «Евангелиона»

Анимация >>
9 февраля 2023
Первым аниме легендарной студии GainaxКоролевские космические силы: Крылья Хоннеамиз», «Фури-кури») стала не история про гигантских роботов или что-то еще научно-фантастическое, а романтическая комедия «Его и её обстоятельства» в возрастном сегменте сёдзё (аниме и манга для девочек). Как Хидэаки Анно ругался с создательницей оригинала, а студия переходила к компьютерной анимации рассказывает Юлия Тарасюк, которая раз в две недели пишет о сёдзё, шедеврах, новинках и потаенных жемчужинах, на канале «Покебол с предсказанием».

В поиске настоящего тебя: «Его и её обстоятельства» — ромком от режиссера «Евангелиона»

Аниме «Его и её обстоятельства», также известное как «Каре Кано» (или «С его стороны — с ее стороны»/«Он и она и их обстоятельства»), является первым проектом студии Gainax и режиссера Хидэаки Анно, созданным по мотивам сёдзё-манги и манги вообще. Однако работа над этим сериалом столкнулась с множеством трудностей и закончилась уходом Анно с поста режиссера.

Читать Краткая история «Евангелиона»
Миядзава Юкино хороша всем: умна и красива, всегда готова помочь одноклассникам. В школе она считается одной из лучших учениц и образцом для подражания. Но мало кто знает, что все это лишь образ, отыгрываемый Юкино на публику. Дома она превращается в растрепанную лентяйку, одетую в спортивный костюм. Героиня предстает настоящей только перед любимой семьей. Никто из одноклассников даже и не догадывается, что их звезда одержима вниманием окружающих и старается быть лучшей ради популярности и похвалы.

В поиске настоящего тебя: «Его и её обстоятельства» — ромком от режиссера «Евангелиона»

Юкино вполне устраивала такая двойная жизнь, пока на горизонте не появился Арима. Этот прекрасный юноша начал «отбивать» ее фанатов: и в классе ребята все чаще стали обращаться к нему за помощью, и отметки у него тоже высокие, и сам Арима — воспитан и мил. Словом, настоящий соперник за внимание людей вокруг! Именно конкурента в нем и видит девушка, пока Арима не признается ей в чувствах. И это само по себе уже маленькая «победа» для Юкино: ведь юноша полюбил искусственный образ, а не ее настоящую. Героиня отвергает ухаживания, но Арима вскоре узнает ее «секрет», нагрянув в гости без предупреждения. Теперь уже победа оказывается на стороне юноши, который поначалу шантажирует Юкино, сваливая на нее кучу школьной работы. Так выясняется, что он и сам не такой уж мягкий и пушистый, а его публичное лицо — такая же маска. Однако постепенно двое становятся ближе, помогая друг другу стать собой.

Читать FLCL — гротескное аниме о том, как быть взрослым
С одной стороны, аниме представляет собой уникальное произведение с точки зрения как режиссуры, так и общей атмосферы. Съемки реальных мест перемежаются с анимацией, то и дело появляются кадры словно прямиком из манги, а еще сериал богат смешными деформами (чибиками) и эмоциональной палитрой персонажей. К тому же период работы Gainax над сериалом совпал с переходом от фреймовой анимации (cell animation) к созданию аниме на компьютере. Что мы также можем наблюдать на экране. С другой — как и в случае «Евангелиона», на последние серии не хватало денег, и студии пришлось как-то выкручиваться. В связи с этим в одной из последних серий, например, можно увидеть редкий прием «гэкимации» (гэкига + анимация), отсылающий к уличному театру камисибай: в кадре появляются бумажные фигурки с изображением персонажей. Интересная техника, но многих зрителей удивила такая внезапная смена стиля.

В поиске настоящего тебя: «Его и её обстоятельства» — ромком от режиссера «Евангелиона»

Кроме очевидных проблем с бюджетом в последних эпизодах, произошла и еще одна неприятность. Анно вступил в конфликт с создательницей оригинальной манги — художницей Цудой Масами. Последняя хотела видеть в экранизации больше романтики, чем комедии. Анно не соглашался, хотя, как правило, слово автора — закон. Возможно, именно из-за упорства режиссера аниме получилось таким смелым и экспериментальным, что в сёдзё ранее встречалось куда реже.

Читать «Огни пестрой арены» — сёдзё о мечтах и цирке
Хотя Анно настоял, чтобы упор был сделан на комедию, а драмы в аниме было поменьше, это не так уж плохо отразилось на сюжете. В нем хватает не только забавных моментов, но и серьезных тем, знакомых каждому. В центре внимания — то, какими мы хотим казаться в глазах окружающих, стесняясь и/или боясь показать настоящих себя. Персонажи совместными усилиями преодолевают эти искусственные рамки, заводят все больше замечательных друзей и, конечно, влюбляются.

«Его и её обстоятельства» — добрая история о том, что через близкое общение с разными людьми мы способны найти и понять настоящих себя.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
GainaxАнимацияанимесёдзёЮлия ТарасюкЯпонское кино
персоны
Хидэаки Анно
фильмы
ЕвангелионЕго и её обстоятельстваКоролевский космический корпус: Крылья ХоннеамизФури-Кури

фотографии >>
В поиске настоящего тебя: «Его и её обстоятельства» — ромком от режиссера «Евангелиона» фотографии
В поиске настоящего тебя: «Его и её обстоятельства» — ромком от режиссера «Евангелиона» фотографии
В поиске настоящего тебя: «Его и её обстоятельства» — ромком от режиссера «Евангелиона» фотографии
В поиске настоящего тебя: «Его и её обстоятельства» — ромком от режиссера «Евангелиона» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Блинов
8 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Александр Блинов.
Сергей Столяров
7 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Столяров.
Александр Алексеев
7 февраля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев.
Виктор Цымбал
6 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Цымбал.
Нина Головина
2 февраля ушла из жизни актриса Нина Головина.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Жюль Берри
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Киаран Хайндз
Том Хиддлстон
Колин Эгглсфилд
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Проклятие черного паука
драма
Венгрия, Швейцария, 2022
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Эрнест и Селестина: Новые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Люксембург, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен