В поиске настоящего тебя: «Его и её обстоятельства» — ромком от режиссера «Евангелиона»

Первым аниме легендарной студии Gainax («Королевские космические силы: Крылья Хоннеамиз», «Фури-кури») стала не история про гигантских роботов или что-то еще научно-фантастическое, а романтическая комедия «Его и её обстоятельства» в возрастном сегменте сёдзё (аниме и манга для девочек). Как Хидэаки Анно ругался с создательницей оригинала, а студия переходила к компьютерной анимации рассказывает Юлия Тарасюк, которая раз в две недели пишет о сёдзё, шедеврах, новинках и потаенных жемчужинах, на канале «Покебол с предсказанием».
Аниме «Его и её обстоятельства
», также известное как «Каре Кано» (или «С его стороны — с ее стороны»/«Он и она и их обстоятельства»), является первым проектом студии Gainax
и режиссера Хидэаки Анно
, созданным по мотивам сёдзё-манги и манги вообще. Однако работа над этим сериалом столкнулась с множеством трудностей и закончилась уходом Анно с поста режиссера.
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Краткая история «Евангелиона»
Миядзава Юкино хороша всем: умна и красива, всегда готова помочь одноклассникам. В школе она считается одной из лучших учениц и образцом для подражания. Но мало кто знает, что все это лишь образ, отыгрываемый Юкино на публику. Дома она превращается в растрепанную лентяйку, одетую в спортивный костюм. Героиня предстает настоящей только перед любимой семьей. Никто из одноклассников даже и не догадывается, что их звезда одержима вниманием окружающих и старается быть лучшей ради популярности и похвалы.
Юкино вполне устраивала такая двойная жизнь, пока на горизонте не появился Арима. Этот прекрасный юноша начал «отбивать» ее фанатов: и в классе ребята все чаще стали обращаться к нему за помощью, и отметки у него тоже высокие, и сам Арима — воспитан и мил. Словом, настоящий соперник за внимание людей вокруг! Именно конкурента в нем и видит девушка, пока Арима не признается ей в чувствах. И это само по себе уже маленькая «победа» для Юкино: ведь юноша полюбил искусственный образ, а не ее настоящую. Героиня отвергает ухаживания, но Арима вскоре узнает ее «секрет», нагрянув в гости без предупреждения. Теперь уже победа оказывается на стороне юноши, который поначалу шантажирует Юкино, сваливая на нее кучу школьной работы. Так выясняется, что он и сам не такой уж мягкий и пушистый, а его публичное лицо — такая же маска. Однако постепенно двое становятся ближе, помогая друг другу стать собой.
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FLCL — гротескное аниме о том, как быть взрослым
С одной стороны, аниме представляет собой уникальное произведение с точки зрения как режиссуры, так и общей атмосферы. Съемки реальных мест перемежаются с анимацией, то и дело появляются кадры словно прямиком из манги, а еще сериал богат смешными деформами
(чибиками) и эмоциональной палитрой персонажей. К тому же период работы Gainax над сериалом совпал с переходом от фреймовой анимации (cell animation) к созданию аниме на компьютере. Что мы также можем наблюдать на экране. С другой — как и в случае «Евангелиона
», на последние серии не хватало денег, и студии пришлось как-то выкручиваться. В связи с этим в одной из последних серий, например, можно увидеть редкий прием «гэкимации» (гэкига + анимация), отсылающий к уличному театру камисибай
: в кадре появляются бумажные фигурки с изображением персонажей. Интересная техника, но многих зрителей удивила такая внезапная смена стиля.
Кроме очевидных проблем с бюджетом в последних эпизодах, произошла и еще одна неприятность. Анно вступил в конфликт с создательницей оригинальной манги — художницей Цудой Масами
. Последняя хотела видеть в экранизации больше романтики, чем комедии. Анно не соглашался, хотя, как правило, слово автора — закон. Возможно, именно из-за упорства режиссера аниме получилось таким смелым и экспериментальным, что в сёдзё ранее встречалось куда реже.
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«Огни пестрой арены» — сёдзё о мечтах и цирке
Хотя Анно настоял, чтобы упор был сделан на комедию, а драмы в аниме было поменьше, это не так уж плохо отразилось на сюжете. В нем хватает не только забавных моментов, но и серьезных тем, знакомых каждому. В центре внимания — то, какими мы хотим казаться в глазах окружающих, стесняясь и/или боясь показать настоящих себя. Персонажи совместными усилиями преодолевают эти искусственные рамки, заводят все больше замечательных друзей и, конечно, влюбляются.
«Его и её обстоятельства» — добрая история о том, что через близкое общение с разными людьми мы способны найти и понять настоящих себя.
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