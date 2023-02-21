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За себя и за того парня: «Богиня идола-мерзавца» — музыкальное аниме о пути к славе

Анимация >>
21 февраля 2023
Раз в две недели Юлия Тарасюк рассказывает на канале «Покебол с предсказанием» о классике или забытых жемчужинах жанра сёдзё — аниме и манги для девочек. Однако в этот раз речь пойдет о незамеченной премьере прошлого года — экранизации дзёсэй-манги, в которой призрак талантливой певицы старается перевоспитать ленивого живого коллегу. «Богиня идола-мерзавца» от студии GokumiТотальный гарем», «Госпожа Вампир по соседству») — не только музыкальная комедия о призвании, индустрии развлечений и труде, но и культуре фанаток, трепетно наблюдающих за карьерой кумиров.

За себя и за того парня: «Богиня идола-мерзавца» — музыкальное аниме о пути к славе

Одна из комедийных премьер прошлого лета, чье шествие завершилось тихо и незаметно. Возможно, кого-то отпугнула популярная сегодня тема айдолов, про которых снимают каждый сезон, а кто-то недовольно фыркнул, увидев, как студия сэкономила на графике, нарисовав кривоватые 3D-выступления местных артистов. Ну или все вместе. При этом аниме вышло милым и веселым — кто знает, вдруг оно еще найдет своего зрителя и заставит его улыбнуться?

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Kami kuzu idol поднимает довольно интересную тему разного отношения к делу. Начинающий и пока малоизвестный айдол Юя Ниёдо обладает всеми задатками будущей звезды японской эстрады: он красив, неплохо поет и двигается на сцене. Вот только стараться для развития краьеры Ниёдо не хочет, ведь он стал айдолом просто ради денег. Ну зачем особо напрягаться, пока и так платят? Правда, менеджера тоже не обманешь — ей совсем не нравится лень и саботаж подопечного, так что дело идет к увольнению. И не то чтобы Ниёдо по этому поводу расстраивался: не сложилось — ну и ладно. Правда, поет он не соло, а состоит в дуэте со скромным, но очень старательным Кадзуки. Ниёдо не особо смущает, что отношением к делу он подводит коллегу. Именно в момент, когда карьера юноши ожидаемо покатилась к закату, айдол-тунеядец знакомится с Асахи.

За себя и за того парня: «Богиня идола-мерзавца» — музыкальное аниме о пути к славе

Жизнерадостная и активная Асахи — полная противоположность Ниёдо. Она — известная и талантливая певица с большой аудиторией, обожающая свою работу. Для Асахи быть айдолом — мечта, которой она отдается полностью. Девушка дорожит фанатами и любит их радовать. Так бы Асахи и продолжила путь сияющей звезды, если бы не одно «но»: она умерла. Ниёдо встречает призрака коллеги, которого никто, кроме него, видеть не способен. Так начинается дружба двух антиподов: человека, способного продвинуться на пути к успеху, но не уверенного, что ему это надо, и призрака девушки, которая больше всего на свете хочет вновь заниматься любимым делом, но более такой возможности не имеет.

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Асахи уговаривает Ниёдо пока не бросать сцену, а позволить ей иногда работать вместо него, давая «погонять» тело. Ведь так она может продолжать выступать! Во время подобных махинаций сознание Ниёдо полностью отключается, однако после репетиций и выступлений в мышцах чувствуется неизбежная усталость. Юноша соглашается на авантюру и постепенно, узнавая больше об айдолах благодаря новой подруге и вдохновляясь ее примером, начинает и сам проникаться профессией, а также учиться работать в команде с Кадзуки.

За себя и за того парня: «Богиня идола-мерзавца» — музыкальное аниме о пути к славе

Здесь нельзя не отметить великолепную актерскую игру. Ведь Фумия Имаи, сэйю главного персонажа, по сути, исполняет сразу две роли: обычного Ниёдо, пассивного и недовольного, вместе с его «мотивированной» версией, когда в юношу вселяется Асахи, сохраняя свои интонации и веселый характер. В аниме это создает дополнительный комический эффект. Преданные фанатки Ниёдо рады таким изменениям, хотя любят и «мрачную» версию кумира.

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Кстати, поклонницам нерадивого айдола — группе непохожих молодых женщин — уделяется особое внимание. С этими замечательными героинями связано много теплых эпизодов. Чего стоит хотя бы их поддержка дуэта Ниёдо и Кадзуки, когда девушки беспокоятся, придет ли вообще народ на выступление их любимцев. Или эпизод, когда они «вербуют» новенькую, впервые посетившую концерт. Особенно жизнь фан-клуба позабавит и повеселит тех, кто сам любит айдолов или когда-то разделял увлечение каким-нибудь актером/музыкантом с единомышленниками. Остальным может быть не до конца понятно, почему фанатки Ниёдо готовы, например, положительно воспринимать любое его странное поведение на сцене.

За себя и за того парня: «Богиня идола-мерзавца» — музыкальное аниме о пути к славе

Выкидывает номер и само аниме, похожее скорее на зарисовку, чем полноценный сериал: вышло всего десять эпизодов, и последние во многом носят филлерный характер. Концовки как таковой у Kami kuzu idol нет, поэтому после просмотра хочется ознакомиться с оригинальной дзёсэй-мангой Хидзики Исофловон. Тем не менее это приятный и трогательный сериал про айдолов и их фанатов, работу и выбранный путь, взаимоотношения с коллегами и друзьями. А еще это современный взгляд на индустрию, где не так-то просто удивить аудиторию, а многие приходят сюда работать вовсе не потому, что для них это призвание. Но если рядом оказался кто-то, кто горит любимым делом… вдруг он сможет и в нас разжечь маленькое пламя?


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Studio GokumiАнимацияанимесёдзёЮлия Тарасюк
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Богиня айдола-мерзавцаГоспожа Вампир по соседствуТотальный гарем

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За себя и за того парня: «Богиня идола-мерзавца» — музыкальное аниме о пути к славе фотографии
За себя и за того парня: «Богиня идола-мерзавца» — музыкальное аниме о пути к славе фотографии
За себя и за того парня: «Богиня идола-мерзавца» — музыкальное аниме о пути к славе фотографии
За себя и за того парня: «Богиня идола-мерзавца» — музыкальное аниме о пути к славе фотографии
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