«Каково это — не существовать?»: «Иная» — образцовый хоррор о проклятой школе

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Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного

Все ожидаемые зарубежные образчики жанра в одном обзоре

«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

Новости кино

В начале весны «Dомашний» покажет мелодрамы с Владимиром Селезнёвым, Анной Роскошной и Татьяной Чердынцевой

В линейке премьер — «Тест на верность», «Солнце, море и любовь», «Завтра будет всегда», «Тёмное прошлое» и «Побег в неизвестность»