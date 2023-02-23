«Каково это — не существовать?»: «Иная» — образцовый хоррор о проклятой школе

Коити Сакакибара переехал из Токио в Ёмияму по двум причинам: отец-одиночка постоянно в разъездах, а мальчик между тем болен пневмотораксом — коллапсом легких. Из-за диагноза жизнь на новом месте начинается с больничной койки — и здесь же Коити впервые встречает загадочную девочку с повязкой на глазу, спускаясь на лифте до торгового автомата в лобби. Она едет на этаж с моргом, держа в руках красивую, но жутковатую фарфоровую куклу. Незнакомка чем-то цепляет юношу, а когда выясняется, что они одноклассники, Коити моментально решает подружиться. Итак, ее зовут Мэй Мисаки, а еще она — «лишняя», из-за чего все в классе ее игнорируют. Пока новичок пытается понять, что это вообще значит, вокруг начинают умирать люди. Так Коити узнает, что над классом 3-3, где он теперь учится, вот уже 26 лет висит проклятие, спастись от которого, кажется, невозможно.
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Чаще всего, когда речь заходит о хоррор-аниме, где-то в первой пятерке вспоминают «Иную». Что и неудивительно: сериал собран по лекалам джей-хоррора, изящно интерпретируя его тропы и регулярно подкидывая зрителю все новые загадки. Подражание лучшим чувствуется во всем: например, в ранних эпизодах ничего подозрительного не происходит, из-за чего первые смерти выглядят куда неожиданнее и ярче.
Не менее интересен и выбор главного героя: Коити не местный, а потому не в курсе, чем успел «прославиться» класс 3-3. Вместе со зрителями он вынужден разбираться во всем на ходу. Герой из него вообще не ахти: мальчуган нередко остается почти статистом на фоне творящегося хаоса. Однако это вовсе не значит, что плохим вышел сам персонаж: не всем, знаете ли, быть героями в этом мире. Этим Коити и подкупает: представить себя на месте растерянного юноши в водовороте мистических событий легко практически любому, кто оказывался в непривычной ситуации без очевидного выхода.
Да и способы избавления, если вообще существуют, нередко сложны настолько, что лучше бы их, как говорится, и не было. Аналогично Коити с друзьями находят решение едва ли не в самом финале, когда количество жертв превышает все разумные пределы. Некоторые зрители этим, к слову, остались недовольны: нередко можно услышать жалобы на странную развязку. Вот только в критике финального твиста почему-то редко учитывают, как распространяется информация и как на решения могут влиять сиюминутные переживания.
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Потому и не все тайны оказались раскрыты: если чего-то не узнал Коити, то не узнает и зритель. И в этом нет ничего страшного: мир аниме, как и реальный, полон загадок, которые и должны покоиться в тьме неведения. Как говорится, радуйтесь тому, что имеете — и надейтесь, что проклятие вас не коснется.
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