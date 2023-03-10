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Перерождение дяди: «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве

Анимация >>
10 марта 2023
«Кажется, родительство и правда так работает»: новая глава краткого курса обычной счастливой жизни — об аниме «Брошенный кролик» от студии Production I.GПожалуйста, спасите мою Землю!», «Пинок в сердце»). Дарья Тарасова регулярно рассказывает на канале «Покебол с предсказанием» о психотерапевтическом жанре аниме повседневность. И сегодня речь пойдет о взрослении по обе стороны воспитательного процесса.

Перерождение дяди: «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве

30-летний Дайкити — довольно инертный одинокий мужчина™, работающий в продажах, — приезжает на похороны деда и выясняет, что у него есть «тетя» — шестилетняя внебрачная дочь пращура по имени Рин. Остальные родственники девочки чураются как изгоя: что делать с неожиданно нарисовавшимся ребенком, непонятно; разве что отдать на удочерение. Дайкити такая жестокость раздражает — и он решается взять Рин к себе. Но как холостяку заботиться о шестилетке? Как сочетать воспитание с работой и личной жизнью?

Смотреть онлайн Аниме «Брошенный кролик»
«Брошенного кролика» (или «Брошенную зайку») студия Production I.G снимала по дзёсэй-манге Юми Униты, оставив за кадром то, что случилось годы спустя после основного сюжета (что, наверное, к лучшему: повзрослевшая Рин понимает, что хотела бы иметь от Дайкити ребенка). Казалось бы, воспитание детей вроде как должно очень даже резонировать с широкой публикой, но и манги, и тем более аниме по теме не то чтобы очень много. «Кролик» — один из редких и крайне удачных примеров.

Перерождение дяди: «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве

История, как несложно догадаться, строится на том, что формально Дайкити воспитывает малышку Рин, однако на самом деле все наоборот: это он благодаря ей начинает жить осмысленнее, берет на себя ответственность, бросает курить, планирует обзавестись нормальной страховкой и даже обращает внимание на быт окружающих. Сам бог велел от души добавить тайтлу мелодраматизма и давить из зрителя слезу с первых же минут, но создатели выбрали реалистичный маршрут (скриптом занимался Таку Кисимото, писавший «Серебряную ложку», «Волейбол!!» и «Рейтинг короля»). Драматизм в сериале скорее подразумевающийся, остающийся вне поле зрения. В фокусе — опекунские заботы во всей красе и простоте: от покупки ранца и ухода во время болезни до совместного посещения могилы дедушки и поиска деревца, которое он посадил при рождении Рин.

Читать Обзор аниме «Пожалуйста, спасите мою Землю!»
Из повседневной событийности вырастает и реалистичность исполнения. Приглушенные пастельные тона намекают на мангу-первоисточник (к ней, к слову, аниме отнеслось весьма бережно), отсылающую к осмысленным детским рисункам. Мимика героев не блещет излишней эмоциональностью — внимание аниматоров скорее сосредоточено на пластике тела в целом. Да и сэйю — например, Хироси Цутида (Гриша Йегер и крокодил Гена) с Айю Мацуурой (Идзуми из «Мастера муси») — не злоупотребляют интонациями, держа тон в правдоподобных частотах.

Перерождение дяди: «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве

За счет темы родительства/опекунства раскрывается и целый букет социальных проблем. Биологическая мать Рин, например, не смогла оставить дочь из-за слишком напряженной работы мангакой. Сослуживцы долго злились на коллегу Дайкити, сменившую отдел после рождения ребенка, — так же потом, кстати, поступает и главный герой. Двоюродной сестре Дайкити и ее дочери приходится провести у него несколько дней из-за ссоры с мужем. На все подобные проблемы холостяк и не обратил бы внимания раньше — его это попросту не касалось.

Читать Подробный разбор сказки «Рейтинг короля»
В заключительном эпизоде — через год после судьбоносного решения — Дайкити вспоминает, что же их сблизило с Рин за это время, и понимает, что эта девочка сделала его жизнь гораздо более полной. В таком завершении нет никакого пафоса, никакого слезоточивого вывода. Кажется, родительство/опекунство и правда так работают.


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Перерождение дяди: «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве фотографии
Перерождение дяди: «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве фотографии
Перерождение дяди: «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве фотографии
Перерождение дяди: «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве фотографии
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