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Сокровища лучших: как Хаяо Миядзаки создал фирменный стиль «Люпена III»

Анимация >>
12 марта 2023
В японской массовой культуре тоже есть великий комбинатор — знаменитый вор-джентльмен Люпен III, внук Арсена Люпена и неутомимый авантюрист. Сергей Сергиенко уже рассказывал краткую историю франшизы, а сегодня — в рамках экскурсии по шедевров жанра сёнэн на канале «Покебол с предсказанием» — остановится подробнее на первых шагах Люпена III. Как мрачная манга для юношей старшего возраста (сэйнен) превратилась в одну из важнейших серий для мальчиков-подростков (сёнэн), а Хаяо Миядзаки и Исао Такахата, будущие столпы Ghibli, придумали современный вариант вора-джентльмена.

Сокровища лучших: как Хаяо Миядзаки создал фирменный стиль «Люпена III»

Все когда-то начинается. Путь величайшего вора-джентльмена в истории аниме стартовал в 1969-м под вывеской «Люпен III: пилотный фильм». 12-минутный мультфильм был своего рода пробой почвы, которую полноценно засеют только два года спустя. О первом сериале сегодня и поговорим. Такая пауза между пилотом и полноценной адаптацией — не случайность. Начало 1970-х было временем, когда в Японии мало кто верил в анимацию для взрослых. «Люпен III» (1967-1972) в оригинальной версии Манки Панча был именно сэйненом: это история о преступниках, которые не гнушаются насилием и не боятся проявлений сексуальности. Ответственный за адаптацию Масааки Осуми настаивал, что аниме будет верным первоисточнику, — и два года ушло на поиски спонсоров: несмотря на потрясающую для своего времени анимацию, финансировать полный метр никто не соглашался. В итоге планы изменились: было принято решение о создании сериала.

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«Люпен III» начала 1970-х — шоу запоминающееся. Считается, что это первый телесериал, нацеленный на взрослую аудиторию: с упором на реализм, более сложными персонажами и сюжетами, а также с особым вниманием к деталям. Это резко выделяло «Люпена» на фоне других шоу, ориентированных для семейного досуга. К тому же открывающий эпизод заложил основу всех последующих приключений авантюриста, создав так называемую «Формулу Люпена»:
* Вор-джентльмен грабит более могущественную криминальную организацию, которая после этого похищает Фудзико.
* Люпен ее, само собой, спасает, а та, конечно же, сбегает с награбленным.
* После этого Люпена хватает инспектор Дзэнигата, но знаменитый грабитель, естественно, находить путь на свободу.
* PROFIT

Сокровища лучших: как Хаяо Миядзаки создал фирменный стиль «Люпена III»

Поначалу сериал придерживался духа оригинала: хитроумные планы, таинственные, но реалистичные злодеи и легкая эротика, не пересекающая границы пошлости. Осуми, как и обещал, старательно следовал заветам Манки Панча — и это вышло ему боком: рейтинги у шоу оказались катастрофическими. Зрители были попросту не готовы к столь смелому эксперименту. Поэтому Осуми решили заменить на двух зеленых, но башковитых «ребят», имена которых сегодня знает любой ценитель японской анимации. Речь о Хаяо Миядзаки и Исао Такахате.

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Перед обновленной командой поставили задачу сделать шоу более популярным, на что те пошли с радостью: оба, в общем-то, горели желанием сочинить о великом авантюристе нечто более веселое. Так внук Арсена Люпена обзавелся неиссякаемым оптимизмом, Фудзико избавилась от «дешевого эротизма», Дзигэн стал куда более дружелюбным, а выходы старомодного самурая Гоэмона удостоился роли юмористической разрядки. Из-за этого сериал откровенно распадается на две части с несколькими «переходными» эпизодами, где еще чувствуется влияние Осуми, но уже проступает манера Миядзаки и Такахаты.

Сокровища лучших: как Хаяо Миядзаки создал фирменный стиль «Люпена III»

В итоге победили, конечно же, последние: их подход закрепился как фирменный стиль Люпена, и уже не каждый вспомнит, что когда-то герои были другими. Хотя и «мрачный» период Осуми на самом деле заслуживает внимания: это действительно изобретательное (особенно для своего времени) шоу, чего стоит хотя бы четвертый эпизод — «Один шанс на побег из тюрьмы». В нем Люпен почти добровольно сдается Дзэнигате и почему-то не пытается сбежать, чем пугает даже вечного врага-инспектора.

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В любви к «Люпену» образца 1971 года признаются многие. Тот же Синъитиро Ватанабэ прямо говорил, что создавая «Ковбоя Бибопа» (2001) регулярно оглядывался именно на версию Осуми. Посмотреть серии «оригинального зеленого пиджака» по-настоящему увлекательно даже сегодня, спустя более чем полвека: конечно, герои заметно изменились, да и качество анимации с тех пор выросло в разы, но удаль, дерзость и азарт сияют здесь едва ли не ярче, чем в новых адаптациях. Говорю как большой фанат приключений вора-джентльмена.


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Сокровища лучших: как Хаяо Миядзаки создал фирменный стиль «Люпена III» фотографии
Сокровища лучших: как Хаяо Миядзаки создал фирменный стиль «Люпена III» фотографии
Сокровища лучших: как Хаяо Миядзаки создал фирменный стиль «Люпена III» фотографии
Сокровища лучших: как Хаяо Миядзаки создал фирменный стиль «Люпена III» фотографии
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