Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности

Анимация >>
15 марта 2023
Оказалось, что вселенная бесконечна, даже если попробовать запереть ее в маленькой комнатушке: на канале «Покебол с предсказанием», по случаю премьеры аниме «Ину-о: Рождение легенды», идет импровизированная текстовая ретроспектива Масааки Юасы. Среди тех, кто путешествует автостопом по галактике одного из самых интересных японских режиссеров — Алексей Филиппов: он рассказывает про сериал «Сказ о четырех с половиной татами», выпущенный на студии MadhouseИстинная грусть», «Сонни Бой»).

Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности

«Когда я был младше, я расставил весь мир по местам», — пел в 1981 году Борис Гребенщиков, который, наверное, и тогда мог бы если не сыграть, то хотя бы озвучить гуру Сэйтаро Хигути. На самом деле студента-второгодника, понявшего жизнь благодаря усердному чтению «20 000 лье под водой». Инженерной манией — или попросту юношеским максимализмом — сконструировать себе лучшую судьбу из возможных как раз и проникнут «Сказ о четырех с половиной татами» Масааки Юасы, в 2010-м еще работавшем под крышей Madhouse.

Читать 🌀 Рецензия на «Ину-о»
Взяв сюжетную солому из одноименного романа Томихико Морими, вышедшего в 2004-м, он свил эклектичный и визуально насыщенный — а как иначе — сериал, которому не меньше любой читательской фантазии идет английское имя: Tatami Galaxy. Гибкому, как студенческие оправдания, стилю Юасы эта галактика определенно к лицу: торопливые закадровые скороговорки студента Вакаси позволяют не задерживать подолгу кадры в фокусе, а поток сознания так и требует менять художественные техники, регистры, палитры и жанры. Ведь человек видит, помнит и воображает мир как минимум тремя разными способами — что и говорить о нюансах, домыслах и глитчах, какие роятся внутри всякого метода познания.

Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности

Итак, второкурсник университета Киото, который помнит свои прошлые жизни, намерен с максимальной выгодой провести «розовую пору» юности: обрести сотню-другую друзей, прославиться в одном из сонма кружков и, конечно, завоевать сердце абстрактной красавицы с волосами цвета вороного крыла. Однако дело как-то не клеится: ни с теннисом, ни с велосипедом, ни с кинокружком, ни с позитивным поеданием меда. Даже доковыляв до романтического чекпоинта, когда на горизонте возникает сразу три потенциальные пассии (одна из них — спойлер — «голландская жена»), Вакаси разочаровывает своего Джонни — юношеское либидо, выведенное в образе ковбоя с детского рисунка.

Читать 🌀 Шпорная территория: 10 вестернов, изменивших жанр
В общем, все время кто-то мешает: то нарциссы-извращенцы, то бугаи — похитители велосипедов, то злокозненный приятель по непопулярности Озу, то весь из себя такой загадочный сэнсэй Хигути, то этот Джонни, начинающий палить с двух рук и требовать сатисфакции в присутствии дамы. К счастью, есть опция бесконечно перепроходить эти два университетских года, но с новомодным жанром интерактивного сериала Вакаси тоже справляется не очень, рано или поздно оказываясь в крепости одиночества и самобичевания. Она же — студенческая комната в четыре с половиной татами.

Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности

Детище Юасы — помимо чисто формальных достоинств — еще и, конечно, библиотека нулевых: с их болезненно подробными монологами а-ля «Амели» (которая на самом деле не ромком, а страшная сказка), сложно декорированной тоской по подлинным чувствам, как в «Любовном настроении», и сай-фаем на грани метафизики (татами не то, чем кажутся, хронофантастика как частный вид проекций и стремления к перемене участи). В порядке постиронического неймдроппинга хочется в союзники Юасы записать не только адепта карикатуристской фиги в кармане Билла Плимптона, но и традицию «театра абсурда». Ведь формальное топтание сюжета на месте здесь сродни не увлекательному плаванию капитана Немо (который просто стоял), но тщетной одиссее Владимира и Эстрагона «В ожидании Годо». Камерность и реверсивность позволяют по максимуму использовать одни и те же ситуации, артефакты и персонажи (для театральной постановки «Сказа…» хватит и скромной труппы).

Читать 🌀 «Когти зверя» — еще Юаса об эросе и танатосе
Напуганный бесславными перспективами мозг Вакаси буквально создает целую вселенную четырех с половиной татами, где есть и историческая теория, и концептуальное обоснование, и монструозный символический вес всего, что когда-либо попадало в его поле зрения: от торта и игрушки-антистресса до зловещей гадалки и собственного пениса. В эпизоде, правда, мелькает баклажан на ножках-палочках, не получивший должного раскрытия, но и демиург, говорят, не без труда уложился в семь дней.

Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности

Чутье Юасы проявляется вовсе не в том, чтобы сконцентрировать в одном кадре как можно больше остроумных находок, но выпустить потенциал объекта — персонажа, предмета, явления — из замкнутого пространства архетипа и линии. Оттого так естественны документальные вкрапления с негативным фильтром, как и другие эстетические скачки. Вакаси и обитатели «татами-юниверса» без конца морфируют из анимационных ипостасей в ожившие символы: силуэты, куклы, знаки препинания. Форматы изобразительного искусства Японии в «Сказе…» перебирают как четки, чтобы прийти к элементарной, но спасительной мысли.

Читать 🌀 «Я представлял себе ажиотаж, который в свое время вызвали The Beatles»: интервью с Юасой
Каждый человек не подобен острову, но и далек от плоского шаржа, каким его порой рисует мозг или массовая культура. Особенно показательна ситуация с тремя «возлюбленными», между которыми Вакаси старается поделить плотское, созерцательное и духовное, пока нелинейной субъектностью обладает одна лишь умница Акаси. Работает это и в обратную сторону: если взглянуть на что угодно под иным углом — штамп может стать одним из слоев его/её богатого внутреннего универсума. И тогда расставлять по местам не возникнет ни малейшей нужды: какая разница, кто и в каком порядке зажигает звезды, если так красив и манящ ночной небосклон?


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Масааки Юаса: «Я представлял себе ажиотаж, который в свое время вызвали The Beatles»
«Ину-о: Рождение легенды»: Подумай о сёгунах свысока
Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги
Там, где живут чудовища: «Когти зверя» — глубокое аниме о либидо и агрессии
«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу
Взвейтесь кострами, синие ночи! «Сонни Бой» — грандиозное аниме о том, куда уходит детство
Как понимать и снимать анимацию
Поиск по меткам
MadhouseАлексей ФилипповАнимацияанимеЭкранизация
персоны
Борис ГребенщиковБилл ПлимптонМасааки Юаса
фильмы
АмелиИну-о: Рождение легендыИстинная грустьЛюбовное настроениеСказ о четырёх с половиной татамиСонни Бой

фотографии >>
Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности фотографии
Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности фотографии
Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности фотографии
Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Федоренко
13 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Федоренко.
Виктор Пушкин
11 марта ушёл из жизни актёр Виктор Пушкин.
Нина Ярова
11 марта ушла из жизни актриса Нина Ярова.

День рождения >>

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Дмитрий Бикбаев
Юрий Горобец
Оксана Мысина
Лионелла Пырьева
Владимир Самойлов
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Жуакин де Алмейда
Джордж Брент
Джей Кортни
Ева Лонгория
Келлан Лутц
Ольга Шоберова
Барбара Шульц
все родившиеся 15 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен