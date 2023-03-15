Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности

Оказалось, что вселенная бесконечна, даже если попробовать запереть ее в маленькой комнатушке: на канале «Покебол с предсказанием», по случаю премьеры аниме «Ину-о: Рождение легенды», идет импровизированная текстовая ретроспектива Масааки Юасы. Среди тех, кто путешествует автостопом по галактике одного из самых интересных японских режиссеров — Алексей Филиппов: он рассказывает про сериал «Сказ о четырех с половиной татами», выпущенный на студии Madhouse («Истинная грусть», «Сонни Бой»).
«Когда я был младше, я расставил весь мир по местам
», — пел в 1981 году Борис Гребенщиков
, который, наверное, и тогда мог бы если не сыграть, то хотя бы озвучить гуру Сэйтаро Хигути
. На самом деле студента-второгодника, понявшего жизнь благодаря усердному чтению «20 000 лье под водой
». Инженерной манией — или попросту юношеским максимализмом — сконструировать себе лучшую судьбу из возможных как раз и проникнут «Сказ о четырех с половиной татами
» Масааки Юасы
, в 2010-м еще работавшем под крышей Madhouse
.
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🌀 Рецензия на «Ину-о»
Взяв сюжетную солому из одноименного романа Томихико Морими
, вышедшего в 2004-м, он свил эклектичный и визуально насыщенный — а как иначе — сериал, которому не меньше любой читательской фантазии идет английское имя: Tatami Galaxy
. Гибкому, как студенческие оправдания, стилю Юасы эта галактика определенно к лицу: торопливые закадровые скороговорки студента Вакаси
позволяют не задерживать подолгу кадры в фокусе, а поток сознания так и требует менять художественные техники, регистры, палитры и жанры. Ведь человек видит, помнит и воображает мир как минимум тремя разными способами — что и говорить о нюансах, домыслах и глитчах, какие роятся внутри всякого метода познания.
Итак, второкурсник университета Киото, который помнит свои прошлые жизни, намерен с максимальной выгодой провести «розовую пору» юности: обрести сотню-другую друзей, прославиться в одном из сонма кружков и, конечно, завоевать сердце абстрактной красавицы с волосами цвета вороного крыла. Однако дело как-то не клеится: ни с теннисом, ни с велосипедом, ни с кинокружком
, ни с позитивным поеданием меда. Даже доковыляв до романтического чекпоинта, когда на горизонте возникает сразу три потенциальные пассии (одна из них — спойлер — «голландская жена»
), Вакаси разочаровывает своего Джонни
— юношеское либидо, выведенное в образе ковбоя с детского рисунка.
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🌀 Шпорная территория: 10 вестернов, изменивших жанр
В общем, все время кто-то мешает: то нарциссы-извращенцы, то бугаи — похитители велосипедов, то злокозненный приятель по непопулярности Озу
, то весь из себя такой загадочный сэнсэй Хигути, то этот Джонни, начинающий палить с двух рук и требовать сатисфакции в присутствии дамы. К счастью, есть опция бесконечно перепроходить эти два университетских года, но с новомодным жанром интерактивного сериала Вакаси тоже справляется не очень, рано или поздно оказываясь в крепости одиночества и самобичевания. Она же — студенческая комната в четыре с половиной татами.
Детище Юасы — помимо чисто формальных достоинств — еще и, конечно, библиотека нулевых: с их болезненно подробными монологами а-ля «Амели
» (которая на самом деле не ромком, а страшная сказка), сложно декорированной тоской по подлинным чувствам, как в «Любовном настроении
», и сай-фаем на грани метафизики (татами не то, чем кажутся, хронофантастика как частный вид проекций и стремления к перемене участи). В порядке постиронического неймдроппинга хочется в союзники Юасы записать не только адепта карикатуристской фиги в кармане Билла Плимптона
, но и традицию «театра абсурда». Ведь формальное топтание сюжета на месте здесь сродни не увлекательному плаванию капитана Немо (который просто стоял), но тщетной одиссее Владимира и Эстрагона «В ожидании Годо
». Камерность и реверсивность позволяют по максимуму использовать одни и те же ситуации, артефакты и персонажи (для театральной постановки «Сказа…» хватит и скромной труппы).
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🌀 «Когти зверя» — еще Юаса об эросе и танатосе
Напуганный бесславными перспективами мозг Вакаси буквально создает целую вселенную четырех с половиной татами, где есть и историческая теория, и концептуальное обоснование, и монструозный символический вес всего, что когда-либо попадало в его поле зрения: от торта и игрушки-антистресса до зловещей гадалки и собственного пениса. В эпизоде, правда, мелькает баклажан на ножках-палочках, не получивший должного раскрытия, но и демиург, говорят, не без труда уложился в семь дней.
Чутье Юасы проявляется вовсе не в том, чтобы сконцентрировать в одном кадре как можно больше остроумных находок, но выпустить потенциал объекта — персонажа, предмета, явления — из замкнутого пространства архетипа и линии. Оттого так естественны документальные вкрапления с негативным фильтром, как и другие эстетические скачки. Вакаси и обитатели «татами-юниверса» без конца морфируют из анимационных ипостасей в ожившие символы: силуэты, куклы, знаки препинания. Форматы изобразительного искусства Японии в «Сказе…» перебирают как четки, чтобы прийти к элементарной, но спасительной мысли.
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🌀 «Я представлял себе ажиотаж, который в свое время вызвали The Beatles»: интервью с Юасой
Каждый человек не подобен острову, но и далек от плоского шаржа, каким его порой рисует мозг или массовая культура. Особенно показательна ситуация с тремя «возлюбленными», между которыми Вакаси старается поделить плотское, созерцательное и духовное, пока нелинейной субъектностью обладает одна лишь умница Акаси
. Работает это и в обратную сторону: если взглянуть на что угодно под иным углом — штамп может стать одним из слоев его/её богатого внутреннего универсума. И тогда расставлять по местам не возникнет ни малейшей нужды: какая разница, кто и в каком порядке зажигает звезды, если так красив и манящ ночной небосклон?
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