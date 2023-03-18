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Тост-драйв: «Ночь коротка, гуляй, девчонка» — аниме, которое способно влюбить в себя (и немного опьянить)

Анимация >>
18 марта 2023

«В ночное время — на территории бессознательного — ведь и принято задумываться о нелегкой доле»: на канале «Покебол с предсказанием», по случаю премьеры аниме «Ину-о: Рождение легенды», идет импровизированная текстовая ретроспектива Масааки Юасы. Один из поводов к разговору — полный метр «Ночь коротка, гуляй, девчонка», формально связанный с многосерийным «Сказом о четырех с половиной татами», но снятый Юасой уже на собственной студии Science SARUПовесть о доме Тайра», «Человек-дьявол: Плакса»). Почему это лучшее зрелище для весенних сумерек — и обязательно ли сначала смотреть сериал — рассказывает Андрей Серов.

Тост-драйв: «Ночь коротка, гуляй, девчонка» — аниме, которое способно влюбить в себя (и немного опьянить)

Возбуждение от весеннего запаха распространяется на всех. Даже если аллергия заблокировала носовые пазухи. Благоухание природы и окружающих чувствуется как будто на визуальном уровне. Скоро конец учебного года, а это значит, что в ногах появляется необычная легкость. Будущее все более безоблачно. Девушка, которая тебе нравится, согласилась пойти на свидание. Кажется, именно так и работает механика счастья. Настрой надобно перенести на все сферы жизни — особенно на вечернюю прогулку. Ведь, как известно, вдохновение — ключ к успеху.

Читать 🍹 «Сказ о четырех с половиной татами» — философская предыстория «Ночи»
Вероятно, так думает и режиссер Масааки Юаса, поэтому эмоциональный маршрут «…девчонки» выстроен так, чтобы уловить вибрации свободы и счастья. Одиссея по ночным барам после свадьбы друзей преследует очевидные цели: поиск случайных встреч для закрепления любовного настроения. В ночное время — на территории бессознательного — ведь и принято задумываться о нелегкой доле, проводить ревизию воспоминаний, да и просто влюбляться. Как визуализировать такой интенсивный опыт, сопровождающий полуночный трип? Масааки Юаса готов продемонстрировать.

Тост-драйв: «Ночь коротка, гуляй, девчонка» — аниме, которое способно влюбить в себя (и немного опьянить)

Ночь коротка, отдых в центре Киото, на улице Киямати, где бары заманивают прохожих одинаковыми вывесками, начинается с поиска любимого коктейля. Радостные лица и счастливые улыбки тонут в клубах табачного дыма. Навигатор молчит, в голове только шум дружной компании, шагающей в ногу. Возможно, это гуляет кружок софистов, или рисовые фундаменталисты, а может — даже союз хлеболюбителей. В эту ночь не так важно, молоды вы или уже нет, состоите в клубе театралов, библиофилов, поклонников сёдзё — или просто отмечаете юбилей.

Читать 🍹 «Необъятный океан» — еще одна история о юности и алкоголе (и дайвинге!)
Возраст здесь не налагает обязательств мудрого советника, а служит лишь маркером воспоминаний, деталью непринужденного разговора. Ведь чтобы понимать толк в выпивке, участвовать в уличной пьесе, искать книгу детства или побеждать в алкогольном турнире, совсем не обязательно быть взрослым и умудренным опытом! Достаточно искренности и открытости приключениям — тогда удача сама сядет на плечо.

Тост-драйв: «Ночь коротка, гуляй, девчонка» — аниме, которое способно влюбить в себя (и немного опьянить)

Масааки Юаса сделал «…девчонку» настолько насыщенной и яркой, чтобы зрители, независимо от культурного опыта, могли окунуться в происходящее. Ткань повествования переживает множество деформаций — возможно, чтобы уследить за происходящим, лучше быть действительно чуть под хмельком. Все персонажи друг друга знают — как и зрители, видевшие «Сказ о четырех с половиной татами» (2010). С другой стороны, так обычно и происходит в увеселительных заведениях: вдохновение, пойманное алкоголем, выплескиваются на окружающих, превращая случайных спутников в закадычных друзей. Общение дается легко — независимо от социальной роли и клубных предпочтений: стаканы звенят, кружки хлопаются об стол — с частотой беззаботно ярких ресниц девушки за барной стойкой. «Аксиома самоиска» и вкрадчивое наблюдение за другими — главные спутники героев.

Читать 🍹 «Руки прочь от кинокружка!» — аниме Юасы о кружке любителей аниме
Как и оригинальная новелла Томихико Морими, аниме Science SARU наречено в честь первых строчек романтической баллады XV века: «Жизнь коротка, Так что влюбляйтесь, девушки». «В твоем присутствии ночь кажется длиннее», — слышит героиня, «Темноволосая девушка». Верно подмечено: за эту ночь сменились все времена года. Калейдоскоп лиц, событий и выжженный на сетчатке образ любимой навсегда останется в памяти. Произойти может все, что угодно. Особенно, когда ты немножечко пьян. Тем более это причудливая история, в первую очередь, о духе юности. «Твой дух юности ослаб, вот ты и заболела», — звучит после обрушения алкогольного занавеса девиз всего аниме, убеждающего в важности и ценности момента.

Тост-драйв: «Ночь коротка, гуляй, девчонка» — аниме, которое способно влюбить в себя (и немного опьянить)

«Ночь коротка…» не транслирует понапрасну счастье, а позволяет его почувствовать, стать собутыльником и участником расслабленной одиссеи по улочкам Киото. Юаса приглашает увидеть этот прекрасный город — и полюбить его так же, как он. Вместе разрушить алкогольный занавес, растратить юность и разбудить те чувства, что запрятаны глубоко внутри. Одиночество, по Юасе, — недуг. Любовь — главное лекарство. За два часа у вас точно будет возможность исцелиться — даже без употребления в пищу всяких диковин (по типу дзюмпайро или тамагодзаукэ). Главное, не забудьте завести «моторчик любви».


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Тост-драйв: «Ночь коротка, гуляй, девчонка» — аниме, которое способно влюбить в себя (и немного опьянить) фотографии
Тост-драйв: «Ночь коротка, гуляй, девчонка» — аниме, которое способно влюбить в себя (и немного опьянить) фотографии
Тост-драйв: «Ночь коротка, гуляй, девчонка» — аниме, которое способно влюбить в себя (и немного опьянить) фотографии
Тост-драйв: «Ночь коротка, гуляй, девчонка» — аниме, которое способно влюбить в себя (и немного опьянить) фотографии
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