От прошлого не скрыться: «Женщина по имени Фудзико Минэ» — самый эффектный взгляд на «Люпена III»

Каким только ни представал перед зрителями великий комбинатор Люпен III и его подельники-оппоненты, но такими, как в «Женщине по имени Фудзико Минэ», вы их не увидите ни до, ни после. Сериал, приуроченный к 40-летию франшизы и сочиненный преимущественно женщинами, делает ставку на стилизацию, ломает ожидания и напоминает, что изначально авантюрная история внука Арсена Люпена ориентировалась не на юношей (сёнэн), а на более старшую аудиторию (сэйнэн). Подробнее о детище студии TMS Entertainment («Корзинка фруктов», «Доктором Стоуном») рассказывает Сергей Сергиенко, знаток вселенной Люпена III и дежурный по сёнэну на канале «Покебол с предсказанием».
Все когда-то начинается. Вот и в длинной жизни «Люпена III
» наступил момент, когда пришло время рассказать об истоках. Причем рассказать так, как не рассказывали раньше. В честь 40-летия гениального вора было принято решение выпустить новый сериал — впервые с 1985-го, когда закончился третий сезон (дни «розового пиджака
»). За перезапуск взялась Саё Ямамото
, делавшая «Мичико и Хатчин
», а в качестве раскадровщицы работавшая на множестве культовых шоу: от «Эрго Прокси
» и «Технолайза
» до «Школы убийц
» и «Тетради смерти
». В общем, как говорится, не последний человек в индустрии.
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Ямамото сняла необычный сериал о Люпене: за прошедшие годы все успели привыкнуть, что «Люпен III» — это такая милая семейная франшиза о четверке очаровательных преступников и нелепом детективе Дзэнигате, поэтому возвращение к корням отпугнуло многих зрителей. Фудзико будет много пользоваться физической привлекательностью: практически серии не проходит, чтобы она не осталась без одежды под тем или иным предлогом. Да и градус жестокости вырос в сравнении с предыдущими работами. А еще, как понятно из названия, внимание сместилось с Люпена на Фудзико — «роковую красотку», которая то и дело попадает в беду лишь затем, чтобы в конечном счете обвести вокруг пальца Люпена и компанию.
Фудзико здесь отличается характером: она куда холоднее и расчетливее. Впрочем, это касается почти всех героев: да, здесь есть комедийные моменты, но в основе это скорее драматическое произведение. Даже Дзэнигата из смешного героя превратился в умного и серьезного сыщика, который и правда может являться угрозой для Люпена, а не быть простым источником шуток. А еще у «Фудзико» есть сквозной сюжет, немного проливающий свет на прошлое героини, которое не то чтобы активно развивалось раньше. И история эта вполне может удивить.
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Понимание, почему сериал подвергся такой ревизии, приходит не сразу. В отличие от восхищения визуалом. За свою историю Люпен претерпел немало трансформаций в плане стилистики, кочуя от почти реалистичного рисунка
до откровенной карикатуры
. Версия Ямамото делает ставку на стилизацию: цвета словно приглушены, фоны условны и то пестрят деталями, то, наоборот, их лишены, а контуры выполнены нарочито плотно, словно выведенные углем. Но больше всего поражает, конечно, тени: вместо привычных полутонов, характерных для большинства аниме, здесь используется грубая штриховка с жирными и отчетливыми линиями, что прекрасно сочетается с остальным, несколько грубоватым визуальным рядом.
Когда же получается привыкнуть и к визуалу, и к повествованию, оказывается, что «Фудзико» — на удивление тонкий сериал, где образ Минэ раскрывается куда лучше, чем в большинстве историй о Люпене. На первых порах, правда, может показаться, что девушку, наоборот, свели до объекта вожделения, что, конечно же, не так. Особенно в этом плане показательно, что большую часть ключевых позиций на «Фудзико» занимали женщины — за сценарий, например, отвечала Мари Окада
(«Невиданный цветок
», «Василиск
», «Торадора!
»). С ключевой анимацией, кстати, помогал Масааки Юаса
, что и объясняет потрясающую экспрессивность при определенном минимализме картинки.
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Важно отметить, что «Женщина по имени Фудзико Минэ» — плохая отправная точка для знакомства с Люпеном. Это очень не типичный для франшизы сериал, ломающий многие привычные фанатам устои. Да, в свое время их так же сломали Миядзаки
и Такахата
, чья версия в итоге и закрепилась. И все же «Фудзико» — вещица небезынтересная и достойная внимания. Как и три ее OVA-продолжения: «Могила Дайсукэ Дзигэна
», «Кровь Гоэмона Исикавы
» и «Ложь Фудзико Минэ
». Там, правда, у руля уже Такэси Коикэ
(«Красная черта: Пилотный эпизод
» и ключевая анимация «Самурая Чамплу
» и «Ученика чудовища
» среди прочего), а визуал несколько изменился, подрастеряв очарование, но мрачный дух — на месте. И ощущается все еще как глоток свежего воздуха на фоне привычного «семейного» Люпена. Последний тоже хорош, но иногда хочется немного разнообразия.
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