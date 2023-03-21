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От прошлого не скрыться: «Женщина по имени Фудзико Минэ» — самый эффектный взгляд на «Люпена III»

Анимация >>
21 марта 2023
Каким только ни представал перед зрителями великий комбинатор Люпен III и его подельники-оппоненты, но такими, как в «Женщине по имени Фудзико Минэ», вы их не увидите ни до, ни после. Сериал, приуроченный к 40-летию франшизы и сочиненный преимущественно женщинами, делает ставку на стилизацию, ломает ожидания и напоминает, что изначально авантюрная история внука Арсена Люпена ориентировалась не на юношей (сёнэн), а на более старшую аудиторию (сэйнэн). Подробнее о детище студии TMS EntertainmentКорзинка фруктов», «Доктором Стоуном») рассказывает Сергей Сергиенко, знаток вселенной Люпена III и дежурный по сёнэну на канале «Покебол с предсказанием».

От прошлого не скрыться: «Женщина по имени Фудзико Минэ» — самый эффектный взгляд на «Люпена III»

Все когда-то начинается. Вот и в длинной жизни «Люпена III» наступил момент, когда пришло время рассказать об истоках. Причем рассказать так, как не рассказывали раньше. В честь 40-летия гениального вора было принято решение выпустить новый сериал — впервые с 1985-го, когда закончился третий сезон (дни «розового пиджака»). За перезапуск взялась Саё Ямамото, делавшая «Мичико и Хатчин», а в качестве раскадровщицы работавшая на множестве культовых шоу: от «Эрго Прокси» и «Технолайза» до «Школы убийц» и «Тетради смерти». В общем, как говорится, не последний человек в индустрии.

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Ямамото сняла необычный сериал о Люпене: за прошедшие годы все успели привыкнуть, что «Люпен III» — это такая милая семейная франшиза о четверке очаровательных преступников и нелепом детективе Дзэнигате, поэтому возвращение к корням отпугнуло многих зрителей. Фудзико будет много пользоваться физической привлекательностью: практически серии не проходит, чтобы она не осталась без одежды под тем или иным предлогом. Да и градус жестокости вырос в сравнении с предыдущими работами. А еще, как понятно из названия, внимание сместилось с Люпена на Фудзико — «роковую красотку», которая то и дело попадает в беду лишь затем, чтобы в конечном счете обвести вокруг пальца Люпена и компанию.

От прошлого не скрыться: «Женщина по имени Фудзико Минэ» — самый эффектный взгляд на «Люпена III»

Фудзико здесь отличается характером: она куда холоднее и расчетливее. Впрочем, это касается почти всех героев: да, здесь есть комедийные моменты, но в основе это скорее драматическое произведение. Даже Дзэнигата из смешного героя превратился в умного и серьезного сыщика, который и правда может являться угрозой для Люпена, а не быть простым источником шуток. А еще у «Фудзико» есть сквозной сюжет, немного проливающий свет на прошлое героини, которое не то чтобы активно развивалось раньше. И история эта вполне может удивить.

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Понимание, почему сериал подвергся такой ревизии, приходит не сразу. В отличие от восхищения визуалом. За свою историю Люпен претерпел немало трансформаций в плане стилистики, кочуя от почти реалистичного рисунка до откровенной карикатуры. Версия Ямамото делает ставку на стилизацию: цвета словно приглушены, фоны условны и то пестрят деталями, то, наоборот, их лишены, а контуры выполнены нарочито плотно, словно выведенные углем. Но больше всего поражает, конечно, тени: вместо привычных полутонов, характерных для большинства аниме, здесь используется грубая штриховка с жирными и отчетливыми линиями, что прекрасно сочетается с остальным, несколько грубоватым визуальным рядом.

От прошлого не скрыться: «Женщина по имени Фудзико Минэ» — самый эффектный взгляд на «Люпена III»

Когда же получается привыкнуть и к визуалу, и к повествованию, оказывается, что «Фудзико» — на удивление тонкий сериал, где образ Минэ раскрывается куда лучше, чем в большинстве историй о Люпене. На первых порах, правда, может показаться, что девушку, наоборот, свели до объекта вожделения, что, конечно же, не так. Особенно в этом плане показательно, что большую часть ключевых позиций на «Фудзико» занимали женщины — за сценарий, например, отвечала Мари ОкадаНевиданный цветок», «Василиск», «Торадора!»). С ключевой анимацией, кстати, помогал Масааки Юаса, что и объясняет потрясающую экспрессивность при определенном минимализме картинки.

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Важно отметить, что «Женщина по имени Фудзико Минэ» — плохая отправная точка для знакомства с Люпеном. Это очень не типичный для франшизы сериал, ломающий многие привычные фанатам устои. Да, в свое время их так же сломали Миядзаки и Такахата, чья версия в итоге и закрепилась. И все же «Фудзико» — вещица небезынтересная и достойная внимания. Как и три ее OVA-продолжения: «Могила Дайсукэ Дзигэна», «Кровь Гоэмона Исикавы» и «Ложь Фудзико Минэ». Там, правда, у руля уже Такэси КоикэКрасная черта: Пилотный эпизод» и ключевая анимация «Самурая Чамплу» и «Ученика чудовища» среди прочего), а визуал несколько изменился, подрастеряв очарование, но мрачный дух — на месте. И ощущается все еще как глоток свежего воздуха на фоне привычного «семейного» Люпена. Последний тоже хорош, но иногда хочется немного разнообразия.


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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   21.03.2023 - 18:47
Вообще выглядит интересно, если вы фанат Люпена и вообще сечете за все, что в этом мире происходило. Тем более, что стилистика классная, приковывает внимание читать далее>>
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От прошлого не скрыться: «Женщина по имени Фудзико Минэ» — самый эффектный взгляд на «Люпена III» фотографии
От прошлого не скрыться: «Женщина по имени Фудзико Минэ» — самый эффектный взгляд на «Люпена III» фотографии
От прошлого не скрыться: «Женщина по имени Фудзико Минэ» — самый эффектный взгляд на «Люпена III» фотографии
От прошлого не скрыться: «Женщина по имени Фудзико Минэ» — самый эффектный взгляд на «Люпена III» фотографии
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