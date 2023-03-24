Спин, запил, удар: «Пинг-понг» — невероятное аниме про спорт и пир духа

Старшеклассники Макото Цукимото (по прозвищу Смайл) и Ютака Хошино (по прозвищу Пеко) — давние друзья. В детстве они вместе начали заниматься настольным теннисом, а теперь играют в школьной секции. Так-то и не скажешь, что эту парочку вообще что-то объединяет: замкнутый и тихий Смайл прилежно посещает тренировки, но едва ли горит победами, — больше радости ему доставляет игра в приставку, — а взбалмошный Пеко только и мечтает о профессиональной карьере, но слишком уж для этого ленив. Податливый характер Смайла — на самом деле очень талантливого спортсмена — не позволяет ему взять и партии у менее мастеровитого друга. Однажды этот дисбаланс замечает престарелый тренер — и решает сделать из Цукимото настоящего профи.
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Великий и ужасный Масааки Юаса за более чем 30-летнюю карьеру успел показать себя в разных ипостасях: поставил музыкальные номера для семейной полнометражки «Малышка Маруко-тян: Моя любимая песня», обнажил романтическую натуру хоррора в «Когтях зверя», заступил на территорию повседневности с «Руки прочь от кинокружка!», поучаствовал во «Времени приключений», поставил средневековую рок-оперу «Ину-о», в конце концов. Список можно продолжать долго — но в разности жанров и многогранности исполнения рука Юасы угадывается всегда. Спасибо постмодерновой экспрессивности, помогающей найти такое соотношение техник, чтобы анимация не гналась за правдоподобием, но могла запечатлеть суть реальности в движении. В подвижности и текучести — весь шарм.
Потому и логично, что рано или поздно Юаса просто обязан был попробовать себя в споконе — спортивном жанре: слишком уж большой потенциал для изображения экшна. В основу аниме, вышедшего в 2014-м на студии Tatsunoko Production («Команда ученых-ниндзя Гатчамен», помощь с «Евангелионом»), легла манга Тайё Мацумото. Может показаться, что настольный теннис — не настолько зрелищный вид спорта, чтобы история о нем захватывала дух, однако, во-первых, это далеко не так (просто попробуйте взять в руки ракетку или посмотрите вот это видео), а во-вторых — Юаса на то и Юаса.
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Базовый пинг-понг — дело одинокое, некомандное, как раз отличный материал для воплощения истории о пире духа (обязательный элемент спокона). Галерея характеров и мотиваций не уступает разнообразию ударов: Смайл совершенно не заинтересован в реализации дара; Пеко недостаточно сосредоточен и празден, хотя и мечтает о грандиозной карьере; соперник из секции Кайо Демон готов до кровавых мозолей отрабатывать крученые, но успех ему не светит — нет таланта, и с этим тоже надо что-то делать; китайский ученик по обмену Вэн Гэ черпает силы в ненависти и нежелании возвращаться на родину поверженным… Словом, в линии каждого персонажа — свои изгибы, победы и поражения, придающие объем основному сюжету.
Что до самих поединков за столом для настольного тенниса — в них концентрированный стиль Юасы. Перспектива то и дело скачет между двумя (а то и тремя) неочевидными точками, отчего игрок то вырастает до размеров гиганта, то превращается в едва различимый на горизонте силуэт, а стол или растягивается на километры, или сжимается до площади тетрадного листа. Неряшливое исполнение мимики героев — достаточно набросать основные черты физиономии — чередуется с гиперболизированными гримасами радости или отчаяния. Динамичная и всегда неожиданная сегментация кадра отсылает и к композиции манги, и к «полиэкрану» спортивных трансляций. Статика чередуется с динамикой, а нарисованные почти что наспех линии подстегивают друг друга в погоне за неуловимым шариком весом 2,7 грамма. Опенинг и эндинг, к слову, — тоже особняком от остальной, и без того разнородной стилистики сериала.
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