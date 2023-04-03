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«Звезда Пушистландии» — аниме, после которого Япония полюбила кошачьи ушки

Анимация >>
3 апреля 2023

Раз в две недели Юлия Тарасюк рассказывает на канале «Покебол с предсказанием» о классике или забытых жемчужинах жанра сёдзё — аниме и манги для девочек. «Звезда Пушистландии» (или «Звезда из Страны хлопка») — классическая манга конца 1970-х — начала 1980-х, экранизированная Mushi ProductionАстробой», «Печальная Белладонна»). В обзоре читайте об антропоморфных мурлыках, популяризации кошачьих ушек и радости детства, с которым соседствует взрослый мир.

«Звезда Пушистландии» — аниме, после которого Япония полюбила кошачьи ушки

Сегодня кошачьи ушки «нэко мими» — постоянный атрибут в аниме, прочно ассоциирующийся с «няшностью». Они стали популярным элементом культуры отаку, ведь с кавайными ушками любой персонаж сразу же становится милым и забавным. Сложно найти анимешника, который бы не любил нэко-тян. Удивительно, но сёдзё про одну такую девочку и популяризировало кошачьи ушки в 1980-е.

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Осима Юмико — фигура в истории манги известная и критиками очень уважаемая. Именно ее выделяют наравне с Такэмией Кэйко и Мото Хагио как «революционерку» манги для девочек. Визитная карточка Осимы — это, без сомнения, «Звезда из Страны Хлопка» (Wata no kuni hoshi). Философская притча о взрослении и о том, как ребенок воспринимает окружающий мир. Эта манга оказала огромное влияние на индустрию аниме и манги, а в Японии считается одной из самых известных.

«Звезда Пушистландии» — аниме, после которого Япония полюбила кошачьи ушки

Главная героиня произведения — бездомный котёнок Тибинэко («Крошка кошка»). Прежние хозяева ее бросили, но малышку подобрал юноша по имени Токио и поселил у себя дома. Сам Токио недавно провалил вступительные экзамены в университет и отчаянно пытается найти свое место в жизни, тяжело переживая неудачу. Он живет вместе с отцом-писателем и доброй матерью. Мама, однако, испытывает ужас перед кошкам, а еще страдает аллергией на них. Тем не менее родители разрешают приютить котёнка в надежде, что сыну так будет легче пережить недавний стресс.

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Именно в «Звезде из Страны хлопка» едва ли не впервые был использован прием, когда все кошки изображены в виде людей с ушками и хвостами, но привычного для питомцев размера. Еще они понимают человеческую речь, хотя герои видят их как мяукающих кошек. Позднее этот прием появился во множестве произведений: «Волшебная девочка-кошка Таруто», Cone*Cone Fancia и так далее. Тема получила развитие в культуре отаку, и сегодня даже на улицах России можно увидеть девушек в ободках с нэко мими.

«Звезда Пушистландии» — аниме, после которого Япония полюбила кошачьи ушки

Тибинэко проникается к Токио симпатией, которая перерастает в детскую влюбленность. Она считает, что все люди когда-то тоже были котятами, а значит, когда Тибинэко вырастет, то непременно тоже станет человеком. Если бы только можно было поскорее стать взрослой! Изо всех сил Тибинэко старается освоить человеческие повадки, но её попытки оборачиваются неудачей. А тут еще Токио знакомится со студенткой и влюбляется в нее. Тибинэко узнает о некой Стране хлопка, где можно исполнить свою мечту и стать человеком. Но правда ли это? Чтобы узнать наверняка, котёнок отправляется на поиски волшебной страны, желая поскорее повзрослеть.

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Полнометражный фильм «Звезда из Страны хлопка» был выпущен в 1982 году Mushi Production. Хотя он включает в себя только первую часть оригинальной манги (путешествие Тибинэко в поисках Страны хлопка), это довольно цельное произведение, обязательное к просмотру всем, кто интересуется историей аниме и сёдзё в целом. Шикарная анимация и саундтрек, написанный французским пианистом Ричардом Клайдерманом, точно передают атмосферу манги: светлое и радостное детство, совсем рядом с которым находится мир взрослых — таинственный и порой опасный. Все мы когда-то были котятами, но почему же многие из нас забыли об этом?


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«Звезда Пушистландии» — аниме, после которого Япония полюбила кошачьи ушки фотографии
«Звезда Пушистландии» — аниме, после которого Япония полюбила кошачьи ушки фотографии
«Звезда Пушистландии» — аниме, после которого Япония полюбила кошачьи ушки фотографии
«Звезда Пушистландии» — аниме, после которого Япония полюбила кошачьи ушки фотографии
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