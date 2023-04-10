«Используй силу, чтобы помогать другим»: «Магическая битва» — один из главных хитов современности

Нетипичный герой в мире, полном проклятий. Такова «Магическая битва» — одна из самых популярных франшиз современности: одноименную мангу сочинил Гэгэ Акутами, а ее экранизацией занимается неутомимая студия MAPPA («Дорохэдоро», «Атака титанов»). Раз в две недели Сергей Сергиенко на канале «Покебол с предсказанием» рассказывает о классике и алмазах метажанра сёнэн (аниме и манга для мальчиков). И сегодня он объяснит, почему «Магическая битва» не так проста, как может показаться. Второй сезон, кстати, ждем 6 июля.
Юдзи Итадори
— простой ученик не менее обычной школы, выделяющийся лишь исключительной физической подготовкой. Так уж сложилось, что его друзья по глупости распечатывают древний магический артефакт в форме высушенного пальца, освобождая жутко опасное проклятие по имени Сукуна
. Оно… пытается завладеть телом юноши и поглотить остальные пальцы-артефакты, чтобы вернуть разрушительную магическую мощь. Однако Юдзи оказывается достаточно сильным, чтобы не отдать контроль над телом опасному незнакомцу, хотя такой риск сохраняется — и местные маги даже хотят избавиться от юноши. Приглядывать за парнем берется могущественный маг Сатору Годзё
, который будет обучать Итадори азам борьбы с проклятиями в Токийском столичном техническом колледже магии.
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Обзор «Магической битвы 0» — предыстории сериала
«Магическая битва
» — классический представитель жанра сёнэн почти без хитростей и вывертов: в центре повествования — превозмогающий герой (тм), которому помогают друзья (первыми становятся студенты постарше — Мэгуми Фусигуро
и Нобара Кугисаки
). Они снова и снова оказываются во все более опасных ситуациях, которые изредка разбавляют передышки или тренировки. Отличий от прочих сёнэнов считай и нет, но только на первый взгляд.
Пожалуй, главная фишка шоу — в том, как оно буквально на рукаве несет идею с проклятиями, которые порождаются отрицательными эмоциями и скапливаются в местах обильных страданий (школы, больницы, кладбища). Эмоции играют и довольно важную роль в повествовании — львиная доля экранного времени отведена переживаниям героев. Опять же, как будто ничего особенного (кого удивишь страданиями в сёнэне?), но вышло на удивление достоверно.
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Другие классные сёнэны
Ну и не менее интересен сам Итадори, которого сложно записать в типичные герои. У него нет цели стать лучшим магом, победить чудовищное зло или сделать хоть что-то масштабное. В общем-то, все, чего по-настоящему хочет Юдзи, — помогать друзьям и оставаться собой, выполняя предсмертную волю деда. Не самый типичный расклад для сёнэна, говоря откровенно. Нет, конечно, у него есть более глобальные цели, но они отступают перед описанными выше. Как говорится, еще не уровень нигилизма «Человека-бензопилы
», но уже и не «Наруто
».
«Магическая битва» очень ловко жонглирует известными тропами и пытается выжать из них что-то новое — нередко на удивление успешно. Вдобавок к переработке формулы типичного сёнэна, пусть и не самой масштабной, в наличии — по-настоящему стильные бои и отличная анимация от MAPPA. Чем не праздник в колледже фанатов жанра?
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