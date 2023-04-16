«Кулинарные скитания в параллельном мире» — вкусный исекай от MAPPA, похожий на отпуск

Волк сильнее льва и тигра, но покушать не откажется: весенний сезон стартовал, премьеры разгоняются, а мы пока расскажем об итогах зимнего улова. Сергей Сергиенко, ведущий в рамках аниме-канала «Покебол с предсказанием» учет классных сериалов в метажанре сёнэн (аниме и манга для мальчиков с 12 до 18), рассказывает о «Кулинарных скитаниях в параллельном мире». Читайте в обзоре, как студии MAPPA («Магическая битва», «Танцуй свой танец, танцор») удалось сварить первый исекай, который воспринимается как отпуск.
Благодаря аниме все давно знают, что в фэнтези-вселенных любые проблемы проще решать призывом героев из другого (то есть нашего) мира. В число «попаданцев» затесался и Цуёси Мукода
— совершенно невзрачный сарариман, которого перетянули спасать очередное королевство среди других счастливчиков. Так уж вышло, что ни боевых, ни магических навыков у Мукоды не обнаружилось — от местных крестьян он отличается разве что бесконечным инвентарем да уникальным навыком «сетевой супермаркет». Это позволяет ему натурально заказывать моментальную доставку продуктов из современной Японии.
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Об исекае «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»
Король от бесполезного иномирца быстренько избавился, заплатив за молчание, а тот, как говорится, и не против. Мукода хоть и не выделяется среди героев, но быстро смекнул, что не стоит ждать спокойной жизни при короле, готовом таскать людей из других миров во имя каких-то своих целей. Поэтому парень на полученные деньги нанял группу приключенцев и отправился в соседнее государство, надеясь найти умиротворение там. Кто ж знал, что его не особо полезный, на первый взгляд, навык привлечет внимание Фенрира
— легендарного говорящего волка? Все дело в том, что один из самых могущественных зверей в этом мире — гурман, которому приглянулись кулинарные навыки Мукоды. Он предлагает контракт: в обмен на еду Фенрир станет фамильяром иномирца. На спокойную жизнь это, конечно, мало похоже, но не то чтобы волк предоставлял выбор в этом вопросе.
Исекай
— странный жанр: его вроде как не любят все и каждый, регулярно высмеивают, а все равно каждый сезон выходит хотя бы пара-тройка тайтлов. Да еще и в топы выбиваются. Поэтому проходить мимо исекая от MAPPA
как-то не хотелось: все же студия именитая, да и первый её заход на незнакомую территорию тоже выглядел интересно. И с поставленной задачей авторы справились на «ура» — во многом благодаря хитрой расстановке акцентов.
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Обзор аниме «Танцуй свой танец, танцор»
В традиционных историях о «попаданцах» упор зачастую делается на уникальных навыках и приключениях. В этом плане «Кулинарные скитания» от формулы как будто не отходят: Мукода, Фенрир и их перманентные спутники
(со временем еще и слайм Суи
, второй фамильяр исекайнутого) действительно путешествуют и встревают в различные передряги. Вот только странствия тут отходят на второй план: Фен справляется почти с любым врагом за пару секунд, так что похождения все чаще напоминают спокойную прогулку. Ну а навыки, собственно, вынесены в название: куда больше экранного времени занимает в итоге готовка.
Мукода использует местные ингредиенты и «домашние» приправы, беря за основу знакомые рецепты. Процесс показан основательно: судя по всему, в отдельных моментах ротоскопированы
реальные шинковка, нарезка, жарка и панировка. Все настолько детально, что при желании большинство рецептов можно повторить — естественно, заменяя обратно мясо орков на свинину, а камнептиц — на курятину.
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Нейромантика и киберпсихоз в «Киберпанке»
Искренняя любовь к кулинарии в конечном счете и подкупает: да, есть место и привычной «прокачке» (в какой-то момент Фен настаивает, чтобы Мукода все же взялся за изучение боевой магии), и рутине приключенца со сбором заданий и охотой на монстров, но каждое приключение заканчивается у плиты. Причем иномирец старается не повторять меню.
Благодаря пристальному вниманию к готовке и второстепенности сражений выходит почти что иясикей
: переживать здесь особо не за кого, да и, что называется, незачем. Фенрир без проблем справляется с любой угрозой, а Мукода столь же изящно решает финансовые и бытовые трудности. Плюс не стоит забывать про Суи: трудно поверить, что сгусток слизи способен быть настолько милым.
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🍗 «Юри на льду» — спокон от MAPPA, где тоже любят поесть
«Кулинарные скитания в параллельном мире» ощущаются почти как отпуск, за которым наблюдаешь со стороны. И это здорово: от бесконечных историй о сражениях тоже хочется отдохнуть, желательно — с комфортом. Где-нибудь на природе, в хорошей компании и с баночкой пива — прям как Мукода.
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