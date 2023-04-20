Пар-нуво: «Стимбой» — философская научная фантастика от автора «Акиры»

анонс

«Кулинарные скитания в параллельном мире» — вкусный исекай от MAPPA, похожий на отпуск

«Используй силу, чтобы помогать другим»: «Магическая битва» — один из главных хитов современности

3 апреля

«Звезда Пушистландии» — аниме, после которого Япония полюбила кошачьи ушки

«Все мы когда-то были котятами, но почему же многие из нас забыли об этом?»