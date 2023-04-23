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«Папаши-дружбаны»: Краткий курс родительства для тех, кто не знает слов любви

Анимация >>
23 апреля 2023
Продолжаем рецензировать достойные новинвки зимы, пока весенний сезон только разгоняется. Сергей Сергиенко, отвечающий на аниме-канала «Покебол с предсказанием» за метажанр сёнэн (аниме и манга для мальчиков с 12 до 18), рассказывает о сериале «Папаши-дружбаны» от P.A. WorksИная», «Квест Сакуры»). Вопреки ожиданиям это не легкомысленная комедия о двух киллерах, непригодных для воспитания ребенка, а настоящая драма о том, что семью — выбирают.

«Папаши-дружбаны»: Краткий курс родительства для тех, кто не знает слов любви

Кадзуки Курусу и Рэй Сува — напарники-киллеры, работающие на теневых властителей Японии. Они в целом уже привыкли к рутинным убийствам, но на одном из заданий случается непредвиденное: им попадается беспризорная Мири, которая пришла на поиски отца — того самого, которому парни всадили пулю промеж глаз. Не придумав ничего лучше, киллеры забирают девочку с собой, убедив, что именно они и есть ее отцы. Несмышленая четырехлетка такому повороту только рада: два папы — лучше одного.

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Кадзуки и Рэй вынуждены на ходу учиться быть родителями: о воспитании они не знают ничего, так что хочешь не хочешь, а приходится обращаться за помощью к старым и новым знакомым. Впереди — устройство Мири в детсад, поиски ее матери и совмещение внезапно свалившегося родительства с более привычными убийствами. Дети — конечно, хорошо, но о работе тоже не стоит забывать.

«Папаши-дружбаны»: Краткий курс родительства для тех, кто не знает слов любви

От такого описания ждешь как будто бы очевидного: ну, будет легкий сёнен-ай, ходящий по кромке дозволенного, что-то комедийное в духе «Семьи шпиона», где милая девочка затмевает мрачные будни родителей. Тем приятнее, что оба предположения оказываются неверными: «Папаши-дружбаны» — это, в первую очередь, трагикомедия о сломленных людях, которые находят счастье в рукотворной семье.

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Кадзуки — сирота, не знавший родительской любви. Рэю пришлось и того хуже: отец — глава криминального синдиката, растивший сына как оружие. Плюс у обоих новоявленных папаш свои тараканы, вырывающиеся наружу далеко не сразу. И есть Мири — неунывающий веселый ребенок, совершенно не нужный настоящим родителям. Благодаря ей мужчины удивительным образом находят что-то вроде внутреннего покоя — и возможность обеспечить похожую на них девочку тем, чего так не хватало им самим. Пусть Мири временами и кажется чудовищно непоседливой и раздражающей.

«Папаши-дружбаны»: Краткий курс родительства для тех, кто не знает слов любви

Что не менее интересно, «Папаши-дружбаны» — сериал без единой гомофобной шутки: Рэй и Кадзуки именно что друзья. Из тех, кто друг за друга горой, понимают с полуслова и осознают личные границы. В чем-то — ближе родных братьев, на чем делается особый акцент.

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Как и почему они сошлись, раскрывают не сразу. У сериала есть определенные проблемы с темпом: первые эпизоды способны вызвать скорее недоумение, а не завлечь, но со второй половины «Папаши» наконец раскрываются на полную. На первый план выходит та самая драма, которую не ждешь: каждый герой (не только основной дуэт) получит свою минуту — или целый эпизод — славы и раскроется с неожиданной стороны.

«Папаши-дружбаны»: Краткий курс родительства для тех, кто не знает слов любви

И вот уже вместо ожидаемой комедии о нелепых киллерах-няньках зритель оказывается в галерее дисфункциональных семей и персонажей. То, что могло казаться простым штрихом, на деле и правда оказывается рубцом — а то и незаживающей раной. Что приятно, все подается без надрыва: слезы насильно выжимать не станут даже в самых трагичных сценах.

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Вот и выходит занятный случай: вроде бы ждешь глуповатую историю и очередной криминальный ситком, а получаешь неглупую драму без лишнего пафоса и надрыва. И, главное — с интересной моралью: в финале остается четкая мысль, что семью — выбирают. Присказка «кровь — не водица» остается просто словами, если не подкрепляется делом (уж киллерам ли не знать). Смелая и интересная мысль для традиционно консервативного японского общества. Да и не только японского, чего уж.


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«Папаши-дружбаны»: Краткий курс родительства для тех, кто не знает слов любви фотографии
«Папаши-дружбаны»: Краткий курс родительства для тех, кто не знает слов любви фотографии
«Папаши-дружбаны»: Краткий курс родительства для тех, кто не знает слов любви фотографии
«Папаши-дружбаны»: Краткий курс родительства для тех, кто не знает слов любви фотографии
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