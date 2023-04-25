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Редкая техника, высокие отношения: «Когда ты обернешься» — раритетный лыжный ромком из 90-х

Анимация >>
25 апреля 2023
Зарисовка о первых чувствах, выполненная в редкой технике «захлёст», — это про аниме «Когда ты обернешься» (другой перевод — «Когда ты отвернешься»), про которое действительно не каждый вспомнит (даже в Японии). Раз в две недели Юлия Тарасюк рассказывает на канале «Покебол с предсказанием» о классике или забытых жемчужинах жанра сёдзё — аниме и манги для девочек, — и сегодня она поведает как раз о редкой работе студий Nippon Columbia («Хозяйка Москитона») и Grouper Productions («Кэроппи: Рождественский подарок»). Лыжи, любовь, дружба — что еще для счастья надо!

Редкая техника, высокие отношения: «Когда ты обернешься» — раритетный лыжный ромком из 90-х

Крохотное и, на первый взгляд, неприметное сокровище сёдзё-аниме, до сих пор не переведенное с японского языка. «Когда ты обернёшься» — OVA, выпущенная в 1993 году практически одновременно с одноименной новеллой. Это зарисовка о первых чувствах юной Мидзухо, вступившей в кружок лыжного спорта, чтобы быть ближе к романтическому интересу — симпатичному и доброму Харухико. Только вот юноша тайно влюблен в лучшую подругу Мидзухо, о чем героиня очень быстро догадывается. Несмотря на распространенную тему любовного треугольника, в OVA она не выглядит избито — даже наоборот: чувства героев понятны, а поведение — адекватно и уважительно друг к другу. Перед нами несколько эпизодов из жизни кружка: совместный отдых, упорные тренировки Мидзухо и развитие отношений внутри квартета друзей.

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Сделана OVA тоже довольно любопытно — с помощью приема «захлёст» (overlapping), когда кадры как бы растворяются друг в друге. Техника была особенно популярна в аниме 1990-х, но только Anata ga furikaeru toki выполнено так целиком. При этом его нельзя отнести к жанру picture drama, который распространился позже: там анимация практически отсутствует.

Редкая техника, высокие отношения: «Когда ты обернешься» — раритетный лыжный ромком из 90-х

Вполне вероятно, что такой подход студии выбрали из соображений экономии, что, однако, не испортило произведение. Во-первых, дизайном персонажей занималась сёдзё-мангака Асуко Хаяси, иллюстрировавшая новеллу. В какой-то степени получилось так, что ее герои и героини «ожили», сохранив исходную эфемерность и легкость. Во-вторых, упор делался на артистизм сэйю и музыкальное сопровождение. Здесь сразу несколько запоминающихся композиций — бодрых и танцевальных, отчасти превращающих «Когда ты обернешься» еще и в большой клип.

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Вместе с аниме и новеллой вышел так называемый Image album — сборник песен, написанных специально для OVA и книги. Надо сказать, композиции из аниме сразу хочется переслушивать! А сэйю главных героинь стали Каэ Араки и Ая Хисакава, сейчас многим знакомые по ролям Чибиусы и Ами из «Сэйлор Мун». В начале 1990-х Хисакава была звездой многих проектов, в том числе — благодаря своим песням. Так что появление актрисы в небольшой OVA — своеобразная дань трендам того времени.

Редкая техника, высокие отношения: «Когда ты обернешься» — раритетный лыжный ромком из 90-х
фото: Обложка Image album

Любопытно, что и автором печатной версии «Когда ты обернешься», и постановщицей аниме является писательница Айко Ханаи. В Японии 1980-х начался второй бум новелл для девушек: такие книги были популярны еще в довоенное время, а иллюстрации известных художников к ним принято отмечать как оказавшие влияние на развитие стилистики сёдзё-манги. В 1980-е, конечно, все несколько изменилось: с ростом популярности аниме и манги стали распространены иллюстрации к новеллам для девочек от известных сёдзё-мангак.

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На фоне бума разные издатели стали открывать тематические отделы. Айко Ханаи помогала с запуском импринта издательству Kodansha, где в 1987 году появилась линейка новелл Teen’s heart, которые преимущественно были адресованы младшим девочкам-подросткам. Ханаи решила и сама попробовать писать для этой аудитории — и неожиданно завоевала всенародную любовь.

Редкая техника, высокие отношения: «Когда ты обернешься» — раритетный лыжный ромком из 90-х

Да такую, что отдельные критики стали называть ее «королевой сёдзё-новелл» наравне с мэтрами Саэко ХимуроЗдесь слышен океан») и Хитоми ФудзимотоМангака Марина»). Прославилась Айко Ханаи тем, что легко и очень точно описывала девичьи чувства и мечты, близкие многим читательницам. Без лишнего драматизма, с большой добротой и уважением. Режиссируя «Когда ты обернешься», она постаралась сохранить легкую и воздушную атмосферу своих произведений. И, пожалуй, ей это более чем удалось.

OVA целиком доступна на YouTube — правда, на японском:

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Здесь слышен океанКогда ты отвернёшьсяКрасавица-воин Сейлор Мун

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Редкая техника, высокие отношения: «Когда ты обернешься» — раритетный лыжный ромком из 90-х фотографии
Редкая техника, высокие отношения: «Когда ты обернешься» — раритетный лыжный ромком из 90-х фотографии
Редкая техника, высокие отношения: «Когда ты обернешься» — раритетный лыжный ромком из 90-х фотографии
Редкая техника, высокие отношения: «Когда ты обернешься» — раритетный лыжный ромком из 90-х фотографии
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