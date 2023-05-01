«Ворона императорского гарема» — мистический детектив о духах и чае с пирожками в альтернативном Китае

Мы регулярно следим за аниме-премьерами, но не про все успеваем писать подробно, а некоторые и вовсе незаслуженно оказываются без внимания. Например, без внимания осталась мистическая мелодрама в альтернативном Китае «Ворона императорского гарема» — новинка прошлогоднего осеннего сезона от студии Bandai Namco Pictures («Гинтама» и «Добро пожаловать в ад, Ирума!»). К счастью, раз в две недели на канале «Покебол с предсказанием» о классике или новинках жанра сёдзё (аниме и манги для девочек) рассказывает Юлии Тарасюк, которая и обращает наше внимание на этот незаурядный сериал.
— Я хочу стать твоим другом. Хочу понимать твои горести и печали.
— Но я не знаю, что такое дружба. Что делают друзья?
— Я тоже плохо понимаю. Но, думаю, они пьют вместе чай и болтают обо всем.
Прекрасный сериал, настоящее украшение осеннего сезона 2022 года. Скорее всего, многие пропустили аниме об альтернативном Китае — на фоне бешеной популярности китайских новелл и дунхуа — и зря! Ведь «Ворона
» — по-настоящему трогательное и чувственное произведение.
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🏮 «Обитель зла» — еще одно мистическое сёдзё
По атмосфере оно немного напоминает две прекрасные работы — «Тетрадь дружбы Нацумэ
» (2008-2017) и «Повесть о Стране цветных облаков
» (2006-2007). Повествование — неторопливое, но увлекательное, а герои сталкиваются с самыми разными людьми/духами, помогая им в решении проблем. При этом сюжет не лишен цепляющих напряжения и интриги, а бытовые сцены повседневности сближают с героями.
Девушка Дзюсэцу
(в другой версии — Шоусюэ) обладает волшебным даром, с помощью которого она может связываться с духами умерших. Эту способность окружающие пугливо считают проклятием, поэтому избегают или игнорируют таинственную девушку. Но времена меняются: Дзюсэцу знакомится с новым императором
, который просит ее о помощи и относится к ней по-доброму. Так героиня начинает помогать жителям дворца, столкнувшихся с призраками, и расследовать другие странные происшествия на острове.
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🏮 «Судзумэ, закрывающая дверь» — новый Синкай об одинокой девушке и глобальной угрозе
Обычно Дзюсэцу усмиряет дух и помогает ему отправиться на небеса, а для этого необходимо узнать, что же удерживает его в мире живых. Причины часто связаны с темной стороной человеческого характера — алчностью, жадностью, ревностью и другими малоприятными чувствами, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Наблюдая проявление разрушительных эмоций, персонажи и сами меняются, стараясь стать лучше.
Сквозь судьбы людей и призраков проходит центральная сюжетная линия — дружба Дзюсэцу и императора Гаоцзюнь Ся
. Из-за ее способностей и статуса, героиня изначально сторонится людей и не хочет иметь с ними никаких дел. Такова судьба «вороны» — девы, наделенной волшебной силой. Она должна находиться в заточении внутри гарема, и никаких друзей, согласно древней традиции, у нее быть не может. Чтобы ей не причинили боль, Дзюсэцу отталкивает окружающих — прохладным отношением или даже бранным словом. Молодой император, захвативший власть и познакомившийся с таинственной девой, решает изменить порядки во дворце и помочь Дзюсэцу изменить жестокую судьбу. Это и роднит «Ворону» с «Повестью о Стране цветных облаков», где герои также работали над изменением устаревших законов и традиций, стараясь сделать мир вокруг лучше.
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🏮 «Магическая битва» — боевые подростки и жуткие проклятья
Отношения Дзюсэцу и Гаоцзюнь постепенно крепнут, проходя через общие трудности и радости. Сначала это робкие шаги навстречу — через страх быть отвергнутым. Оба одиноки и отчаянно жаждут понимания и принятия, которые в итоге находят друг у друга. Вместе герои преодолевают опасные приключения, но особенно трогательны их будничные встречи за распитием чая с пирожками и разными сладостями. Гаоцзюнь постоянно приносит Дзюсэцу какие-то вкусности, которая она с удовольствием съедает. Молодой император уверен, что намерен помочь героине начать обычную жизнь и избавиться от тяжелого груза необычных способностей. Он считает, что испытывать страх — это совершенно нормально. Не стоит брать на себя тяжелую ношу: нужно разделить ее с друзьями и научиться доверять близким. Тем более нельзя забывать, что Дзюсэцу — юная 16-летняя девушка.
«Ворона императорского гарема» — размеренное и созерцательное аниме о доброте и доверии. Краски в сериале немного приглушенные, а линии — тонкие и плавные, едва уловимые. Все это очень хорошо передает атмосферу застывшего времени и изолированности Дзюсэцу, от которой ускользает жизнь внешнего мира, раскинувшегося за пределами острова, где она живет.
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🏮 «Богиня идола-мерзавца» — еще одно сёдзё о потустороннем (с песнями!)
К сожалению, аниме представляет собой экранизацию лишь первых нескольких томов ранобэ, поэтому, конечно, оно не закончено. Новостей о втором сезоне пока тоже нет, но первая часть заканчивается самой настоящей «заманухой», после которой хочется ознакомиться с первоисточником.
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