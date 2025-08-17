От Будды до Тоторо: религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки

В российском прокате можно увидеть отреставрированную версию «Принцессы Мононоке» — одного из главных фильмов Хаяо Миядзаки, после которого он (впервые?) задумался о пенсии. Чтобы глубже погрузиться в философию самого известного аниме-режиссера в истории, предлагаем обратиться к фрагменту из книги «Хаяо Миядзаки. Гений японской анимации» Стефани Шапталь (пер. Дмитрий Усенок), которую пару лет назад выпустило издательство «Бомбора». Из него вы узнаете о религии и мифах в работах прославленного режиссера (и его коллег по студии Ghibli).
В Японии две основные религии — буддизм и синтоизм. В отличие от монотеистических религий, они не исключают друг друга, а дополняют. Настолько, что в буддийских храмах часто есть место, отведенное синтоистским божествам ками, а сами японцы отмечают праздники обеих верований. Брак заключается по синтоистскому обряду (например, он показан в «Ветер крепчает»), а похороны чаще всего проходят согласно буддийскому.
Буддизм попал в Японию около 550 года н. э., придя из Индии через Китай и Корею. В основе учения лежит идея о том, что необходимо избавиться от земных желаний и вести альтруистичный и аскетичный образ жизни. Только так можно вырваться из колеса сансары, цикла перерождений, и достичь просветления, нирваны. Действия, совершенные в течение жизни, влияют на то, кем ты переродишься. Вопреки некоторым западным представлениям, буддизм не исключает существования богов и демонов бок о бок с людьми и животными. Просто, с точки зрения буддизма, это духовные существа на разных стадиях своих циклов перерождения. В буддизме боги тоже могут умереть. Кроме того, в отличие от людей и демонов, они живут в лучших условиях, а потому почти не могут совершать добрые дела и, следовательно, вырваться из колеса сансары. Однако у буддизма нет собственного пантеона. Значение, которое мы вкладываем в слово «бог», может относиться к разным сущностям. Во-первых, это сам Будда, которого в некоторых вариантах буддизма можно рассматривать как верховного бога, абсолютного, вездесущего, обладающего высшим знанием, которое выходит за границы обычного сознания. Во-вторых, это бодхисаттвы, те, кто достигли нирваны (стали буддой), но решили вернуться в этот мир, чтобы помочь другим духовным сущностям обрести просветление. Некоторые из бодхисаттв имеют собственные культы. Например, одну из многочисленных инкарнаций Каннон, богини милосердия и сострадания, считают покровительницей моряков. В Китае это воплощение называют Небесной императрицей Мацзу. Именно она стала прототипом Морской богини Гран Мару из «Рыбки Поньо на утесе». Другим вариантом божества в буддийском мировоззрении являются дэвы, или местные боги, которые существовали еще до прихода буддизма. Как правило, они находятся в подобии рая, но не избавились от цикла перерождений. Чтобы выйти из колеса сансары, они, как и люди, должны делать добрые дела и помогать окружающим, а один из способов это сделать — отвечать на молитвы верующих.
фото: Принцесса Мононоке
Синтоизм, или синто, объединяет все верования японского архипелага. Его пантеон включает как общих для всей страны богов, так и местных региональных божеств. Долгое время синтоизм не имел четкой формы и стал государственной религией лишь во время усиления императорской власти в конце XIX века. С точки зрения синто, император является потомком и земным представителем богини-солнца Аматэрасу, главы японского пантеона. Ее важнейшее святилище находится в Исэ. Синтоизм кажется скорее слиянием различных верований, которые всегда существовали на территории Японии, но два текста объединяют основные мифы. Это «Кодзики» (на японском языке) и «Нихон секи» (на китайском языке).
Хоть Хаяо Миядзаки и не интересуется напрямую приключениями Аматэрасу и ее братьев Сусаноо (бога ветра) и Цукиеми (бога луны), принципы синтоизма зримо присутствуют в его работах. Согласно этой религии, природа стоит превыше всего. Человечество является лишь одним из тысячи элементов ее великого целого. Все вокруг (местность, предметы, животные, люди) может иметь собственного божественного духа, ками. На практике все, что выделяется из окружающего пейзажа, может быть ками или его убежищем: дерево впечатляющего размера или возраста (как камфорное дерево Тоторо), красивая пещера, одинокий мост посреди горы, скала особой формы... Связь между местом или объектом и духом очень тесна. Так, в «Унесенных призраками» первый клиент Тихиро отвратительно грязен, потому что люди загрязнили и превратили в свалку реку, воплощением которой он является. Как только героиня находит способ вытащить велосипед, первый предмет, брошенный в воду, из тела божества вытекает вся грязь и оно очищается. В награду дух дарит девочке травы, которые могут снять проклятие с ее родителей.
фото: Унесенные призраками
Другим важным понятием синтоизма является татари. Это проклятие, которое падет на любого, кто осквернит ками или одно из его святилищ или совершит дурной поступок. При этом неважно, совершался ли он добровольно или против воли, был оправданным или нет. Самый яркий пример в творчестве Хаяо Миядзаки — это, конечно же, проклятие Аситаки из «Принцессы Мононоке», которое он получает, защищая деревню от бога-вепря. Другие случаи — превращение главного героя «Порко Россо» в свинью, трансформация Хаула после использования магии в «Ходячем замке» и даже ядовитый лес и Ому из «Навсикаи из долины ветров».
Мир японских духов от ками до ёкаев
фото: Мой сосед Тоторо
В Японии, безусловно, много божеств, ками, но также много и духов всех видов, ёкаев. Разница между ними не всегда очень понятна. Подобно богу-оленю и богу-вепрю из «Принцессы Мононоке», ками могут быть как добрыми, так и злыми. Это зависит от огромного количества факторов. А ёкаи? Как правило, они менее могущественны, чем ками. Однако они могут быть и защитниками людей (или какой-либо категории людей), и проказниками вроде тануки из «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй» и кицунэ (лис-оборотней, иногда спутниц богини урожая и злаков Инари, иногда обольстительниц и опасных обманщиц), и особенно зловредными вредителями. Призраки и полтергейсты, таким образом, являются ёкаями. Более того, что угодно в определенный момент может стать духом. Очень старые предметы, обычно столетние и древние, превращаются в цукумогами. Например, каса-обаке — одноглазый и одноногий монстр-зонтик, который появляется за спиной у людей и облизывает их лица своим огромным языком... В определенном смысле Барон, статуэтка кота из «Шепота сердца» и «Возвращения кота», — это цукумогами. Кошки вообще занимают особое место среди ёкаев. Достигнув определенного возраста и веса, они превращаются в бакэнэ-ко и получают сверхъестественные способности. Однако, в отличие от Котобуса из «Моего соседа Тоторо», эти коты редко помогают людям: если в одних легендах они продолжают защищать свою семью, то в других превращаются в прожорливых вампиров-обортней.
В своих работах Хаяо Миядзаки часто изображает ками и ёкаев: это киноко (лесные духи из «Принцессы Мононоке»; в мультфильме их называют кодама), цурубэ-отоси (три бородатые головы из «Унесенных призраками»), умибодзу (морской дух из «Рыбки Поньо на утесе») и русалки. Кроме того, режиссер придумывает множество новых сверхъестественных существ. Самый яркий пример — Тоторо, ставший символом студии Ghibli. Мы не знаем, кто он — ками или добрый ёкай.
«Принцесса Мононоке», аллегория религиозной эволюции Японии
фото: Принцесса Мононоке
В «Принцессе Мононоке» можно увидеть отражение двух главных религиозных верований Японии. Народ Аситаки с его шаманизмом олицетворяет древних японцев, близких к истокам синтоизма. Дзико-бо, монах, пришедший за головой бога-оленя, может олицетворять одну из многочисленных буддийских сект. В эпоху действия мультфильма они распространились среди правящего класса и пытались вытеснить верования крестьян. В финале многие из старых богов погибают, и рождается новый порядок, в котором природа соединяется с цивилизацией. Это кажется аллегорией той хрупкой гармонии, в которой синтоизм, буддизм и другие религии сосуществуют в современной Японии.
