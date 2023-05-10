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Школьная любовь: «Томо — девушка!» — чистокровный ромком от автора хентай-додзинси

Анимация >>
10 мая 2023
Весенний сезон достиг экватора, а мы продолжаем вместе с аниме-каналом «Покебол с предсказанием» подводить итоги зимней поры. О ромкоме с говорящим названием «Томо — девушка!», где главная героиня влюбляется в друга детства, рассказывает Сергей Сергиенко. За экранизацию сэйнэн-ёнкомы (манги для юношей старше 18 лет — в формате зарисовок из четырех кадров) отвечает студия Lay-duceСезон беспокойных дев», «Нас всегда разделяли 10 сантиметров»).

Школьная любовь: «Томо — девушка!» — чистокровный ромком от автора хентай-додзинси

Друзья детства Томо и Дзюн к старшим классам уже, что называется, братаны. И все ничего, если бы не проблема, вынесенная в название: Томо — девушка. Которую еще и угораздило втрескаться в друга, о чем она радостно и сообщает ему в первый день старшей школы. А Дзюн от такого поворота настолько опешил, что… решил не воспринимать всерьез: дружат же 100 лет, как тут можно не любить друг друга. Как родных — не в романтическом же смысле! Вот и получается, что Томо нужно как-то твердолобого кореша перебороть и показать, что любовь дружбе не помеха.

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Всех мало-мальски знакомых с ромкомами тут, в общем-то, ничем не удивить: есть пара, которая правдами и неправдами идет к принятию романтической стороны жизни; есть горсть преимущественно шаблонных друзей и ворох неловких ситуаций, которые нужно как-то решать (зачастую — совместными усилиями). И через тернии рваться к звездам — то есть первым отношениям, которые, по всем канонам, крепкие и нерушимые.

Школьная любовь: «Томо — девушка!» — чистокровный ромком от автора хентай-додзинси

В основе «Томо» лежит одноименная ёнкома Фумиты Янагиды 2015 года. Автор, вообще говоря, прославился благодаря хентай-додзинси, где все чаще на передний план выходила как раз романтика. И все же переход к максимально невинным историям выглядел несколько неожиданно — особенно на фоне того, что с тех пор Янагида, кажется, попросту ничего не выпускал.

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Оригинальная «Томо» строилась вокруг одних и тех же шуток, что для ёнкомы ожидаемо. Благодаря легкому тону, приятной графике и ненавязчивому юмору проглотить всю историю можно буквально за пару часов: в ней всего-то восемь танкобонов. И уже после прочтения логично задаться вопросом: а получится ли органично перенести подобное на экран?

Школьная любовь: «Томо — девушка!» — чистокровный ромком от автора хентай-додзинси

При наличии творческого подхода, как показала практика, получится. Сохранив характеры и ключевые черты, в адаптации объединили главки манги в подобие сюжета (чуть более связного, чем в оригинале). Правда, это именно подобие: повествование рассыпается на более мелкие истории о буднях героев, содержащие все необходимые клише: тут и пляжный эпизод, и летний фестиваль с непременными фейерверком и юката, и Рождество. И, что приятно, парад романтический тропов не раздражает.

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То же касается и характеров. Томо — типичная «пацанка», которая постепенно приходит к принятию себя. Дзюн — «твердолобый» парень, медленно осознающий глубину своей привязанности. Частенько с ними зависают друзья: подруга детства Гундо, новенькая иностранка Кэрол и глава секции каратэ Косукэ. Благодаря ним центральный дуэт и попадает в многочисленные передряги, но, что приятно, второстепенные герои нередко тоже оказываются сложнее шаблонов. Например, Гундо показана холодной расчетливой девушкой, которая все же способна проявить себя с неожиданной стороны. Как и «пустоголовая» Кэрол, чей нервный срыв удостоился отдельного эпизода.

Школьная любовь: «Томо — девушка!» — чистокровный ромком от автора хентай-додзинси

«Томо», в общем-то, и не пытается казаться чем-то эдаким и с первой же серии выкладывает все карты на стол. А дальше разыгрывается простая, но занятная партия, исход которой очевиден, как и большинство ходов. Что, в общем-то, не мешает все равно наслаждаться процессом. Главное правильно подходить к сериалу: не ждать откровений, а просто радоваться спокойствию и приятным легким шуткам. Это ведь почти что иясикей, разве что драмы чуть больше положенного. Что вовсе не мешает расслабляться за просмотром после тяжелого рабочего дня. Иногда именно это и нужно больше всего.


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Lay-DuceАнимацияанимеёнкомаЗарубежные сериалыСергей Сергиенкосэйнэн
фильмы
Нас всегда разделяли 10 сантиметровСезон беспокойных девТомо — девушка!

фотографии >>
Школьная любовь: «Томо — девушка!» — чистокровный ромком от автора хентай-додзинси фотографии
Школьная любовь: «Томо — девушка!» — чистокровный ромком от автора хентай-додзинси фотографии
Школьная любовь: «Томо — девушка!» — чистокровный ромком от автора хентай-додзинси фотографии
Школьная любовь: «Томо — девушка!» — чистокровный ромком от автора хентай-додзинси фотографии
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