Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги»

Продолжаем рассказывать о классике — сегодня речь пойдет о сравнительно новом аниме Кадзухиро Фурухаси («Cемья шпиона» и «Бродяга Кэнсин»), основанном на важном произведении Осаму Тэдзуки — «бога манги», который во многом сформировал индустрию как японских комиксов, так и национальной анимации. Над сёнэном с историей «Дороро» работали студии Tezuka Productions («Черный Джек», «Могучий Атом»), которую когда-то основал сам классик, и модная сегодня MAPPA («Магическая битва», «Адский рай»). Это не первый совместный проект тандема: MAPPA дебютировала в аниме-индустрии, работая вместе со студией Тэдзуки над «Детьми на холме» (2012). Алексей Филиппов в аниме-канале «Покебол с предсказанием» рассказывает, почему Дороро заслуживает не только внимания, но многочисленных исследований — существующих и грядущих.
Вторая половина XIV века. Властный даймё Кагэмицу Дайго
, чьи земли опустошены из-за природных катаклизмов, заключает контракт с дюжиной демонов: они получают части тела и органы еще не родившегося наследника, а владения Дайго начинают процветать. Удар молнией — и все исполнено: новорожденное дитя напоминает кровоточащую личинку без рук, ног, глаз и носа, и довольный Кагэмицу, мечтающий об абсолютной власти в стране, приказывает избавиться от живого мертвеца.
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Ребенок однако выжил: благодаря божественному вмешательству, не все демоны полакомились его внутренностями, а взамен утраченного он обрел потустороннюю жажду жизни. Безутешная мать Нуйноката просит не убивать дитя тут же, а отправить в странствие по реке, где лодчонку с необычным свертком обнаруживает мастер протезирования Джукай
. Неся груз раскаяния за зверства самурайской службы, он заботится об усопших, помогая им отойти в мир иной в максимально «цельном» виде: вставляет искусственные глаза, прилаживает деревянные руки и ноги. Именно он выходил Хяккимару
и сконструировал ему тело вплоть до позвоночника. Когда юноше исполняется 16, он выясняет, что, убивая демонов, может по частям вернуть настоящее тело, — и отправляется в одиссею за тем, что положено ему от рождения.
Резонно спросить, где же в этом ронинском эпосе Дороро
? А вот и он: мальчишка-воришка, зарабатывающий на жизнь всеми доступными способами, знакомится с Хяккимару, когда получает оплеухи от тех, кого обманул. Правда, незрячего мстителя привлекает не рядовое насилие эпохи Муромати, а бесформенный речной демон, желающий поживиться драчунами. Так или иначе Дороро становится спутником Хяккимару — и на пути их ждет немало историй о людях и демонах, тщеславии и конформизме, а также ужасах войны, минувшей и готовящейся.
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Оригинальная манга Осаму Тэдзуки
, выходившая с 1967-го по 1968-й, оказалась настолько мифогенной, что каждый подход к ней — есть еще фильм
, видеоигра и аниме-сериал 1969 года
— рождает новую историю с разными акцентами и концовками. Даже количество демонов варьируется: в первоисточнике их 48, в игре Blood Will Tell
— 24. Не затрагивая все иные прочтения, о версии MAPPA
и Tezuka Productions
хочется сказать следующее: путешествие длинной в 24 серии безусловно заслуживает полноценный гид, если не монографию, где разбирается каждая встреча с демонами, ее историческая, психологическая и мифологическая подоплека.
Ведь история Хяккимару — не просто грандиозная версия дилеммы вагонетки: жизнь одного против благополучия всей провинции, — но и галерея других непростых жизненных выборов. Не говоря уже о фигуре Дороро, которого нередко рассматривают как пример то гендерной флюидности, то травмирующего патриархального опыта, где быть мальчишкой — сподручнее и безопаснее. Иначе горе приходится сносить пассивно и стойко, как пожертвовавшая сыном Нуйноката
, безостановочно замаливающая грехи перед обезглавленной статуэткой. Что, в свою очередь, породило в ее младшем отпрыске Тахомару
ощущение нелюбви, которое он попытался заместить верностью отцовским «идеалам».
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Конечно, «Дороро» — это и почти буквальное (не считая «Сатурна
» Гойи) воплощение «каннибализма поколений», когда старшие пытаются длить жизнь, могущество и дееспособность ценой энергии и будущего молодых. В то же время это ода выбору: пройти мимо или сразиться с деревенским демоном, стать кровожадным клинком отмщения или остаться человеком, поставить на себе крест после содеянного — или посвятить остаток бытия помощи тем, кого больше никто не выручит.
Финал версии 2019 года достигает пика гуманистического пафоса, что, может, и слишком оптимистично после водоворота (после)военного мрака и отчаяния, но драматургически — довольно милостиво. Основная сценаристка проекта Ясуко Кобаяси
(«Тетрадь смерти
», «Атака титанов
», «ДжоДжо
») ставит неизбежное многоточие тэдзуковского мифа незадолго до эпохи Сэнгоку, когда провинции решают взять судьбу в свои руки, что оборачивается тектоническими переменами и своего рода гражданской войной. Простых путей не существует, но надежда — живет всегда.
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