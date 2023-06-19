Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги»

Анимация >>
19 июня 2023
Продолжаем рассказывать о классике — сегодня речь пойдет о сравнительно новом аниме Кадзухиро ФурухасиCемья шпиона» и «Бродяга Кэнсин»), основанном на важном произведении Осаму Тэдзуки — «бога манги», который во многом сформировал индустрию как японских комиксов, так и национальной анимации. Над сёнэном с историей «Дороро» работали студии Tezuka ProductionsЧерный Джек», «Могучий Атом»), которую когда-то основал сам классик, и модная сегодня MAPPAМагическая битва», «Адский рай»). Это не первый совместный проект тандема: MAPPA дебютировала в аниме-индустрии, работая вместе со студией Тэдзуки над «Детьми на холме» (2012). Алексей Филиппов в аниме-канале «Покебол с предсказанием» рассказывает, почему Дороро заслуживает не только внимания, но многочисленных исследований — существующих и грядущих.

Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги»

Вторая половина XIV века. Властный даймё Кагэмицу Дайго, чьи земли опустошены из-за природных катаклизмов, заключает контракт с дюжиной демонов: они получают части тела и органы еще не родившегося наследника, а владения Дайго начинают процветать. Удар молнией — и все исполнено: новорожденное дитя напоминает кровоточащую личинку без рук, ног, глаз и носа, и довольный Кагэмицу, мечтающий об абсолютной власти в стране, приказывает избавиться от живого мертвеца.

Читать 👁 «Ину-о» — история про танцора, у которого тоже украли все органы
Ребенок однако выжил: благодаря божественному вмешательству, не все демоны полакомились его внутренностями, а взамен утраченного он обрел потустороннюю жажду жизни. Безутешная мать Нуйноката просит не убивать дитя тут же, а отправить в странствие по реке, где лодчонку с необычным свертком обнаруживает мастер протезирования Джукай. Неся груз раскаяния за зверства самурайской службы, он заботится об усопших, помогая им отойти в мир иной в максимально «цельном» виде: вставляет искусственные глаза, прилаживает деревянные руки и ноги. Именно он выходил Хяккимару и сконструировал ему тело вплоть до позвоночника. Когда юноше исполняется 16, он выясняет, что, убивая демонов, может по частям вернуть настоящее тело, — и отправляется в одиссею за тем, что положено ему от рождения.

Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги»

Резонно спросить, где же в этом ронинском эпосе Дороро? А вот и он: мальчишка-воришка, зарабатывающий на жизнь всеми доступными способами, знакомится с Хяккимару, когда получает оплеухи от тех, кого обманул. Правда, незрячего мстителя привлекает не рядовое насилие эпохи Муромати, а бесформенный речной демон, желающий поживиться драчунами. Так или иначе Дороро становится спутником Хяккимару — и на пути их ждет немало историй о людях и демонах, тщеславии и конформизме, а также ужасах войны, минувшей и готовящейся.

Читать 👁 «Cамурай Чамлу» — другая одиссея с обнаженными клинками
Оригинальная манга Осаму Тэдзуки, выходившая с 1967-го по 1968-й, оказалась настолько мифогенной, что каждый подход к ней — есть еще фильм, видеоигра и аниме-сериал 1969 года — рождает новую историю с разными акцентами и концовками. Даже количество демонов варьируется: в первоисточнике их 48, в игре Blood Will Tell — 24. Не затрагивая все иные прочтения, о версии MAPPA и Tezuka Productions хочется сказать следующее: путешествие длинной в 24 серии безусловно заслуживает полноценный гид, если не монографию, где разбирается каждая встреча с демонами, ее историческая, психологическая и мифологическая подоплека.

Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги»

Ведь история Хяккимару — не просто грандиозная версия дилеммы вагонетки: жизнь одного против благополучия всей провинции, — но и галерея других непростых жизненных выборов. Не говоря уже о фигуре Дороро, которого нередко рассматривают как пример то гендерной флюидности, то травмирующего патриархального опыта, где быть мальчишкой — сподручнее и безопаснее. Иначе горе приходится сносить пассивно и стойко, как пожертвовавшая сыном Нуйноката, безостановочно замаливающая грехи перед обезглавленной статуэткой. Что, в свою очередь, породило в ее младшем отпрыске Тахомару ощущение нелюбви, которое он попытался заместить верностью отцовским «идеалам».

Читать 👁 «Когти зверя» — о человеческом и демоническом сегодня
Конечно, «Дороро» — это и почти буквальное (не считая «Сатурна» Гойи) воплощение «каннибализма поколений», когда старшие пытаются длить жизнь, могущество и дееспособность ценой энергии и будущего молодых. В то же время это ода выбору: пройти мимо или сразиться с деревенским демоном, стать кровожадным клинком отмщения или остаться человеком, поставить на себе крест после содеянного — или посвятить остаток бытия помощи тем, кого больше никто не выручит.

Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги»

Финал версии 2019 года достигает пика гуманистического пафоса, что, может, и слишком оптимистично после водоворота (после)военного мрака и отчаяния, но драматургически — довольно милостиво. Основная сценаристка проекта Ясуко КобаясиТетрадь смерти», «Атака титанов», «ДжоДжо») ставит неизбежное многоточие тэдзуковского мифа незадолго до эпохи Сэнгоку, когда провинции решают взять судьбу в свои руки, что оборачивается тектоническими переменами и своего рода гражданской войной. Простых путей не существует, но надежда — живет всегда.



Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Используй силу, чтобы помогать другим»: «Магическая битва» — один из главных хитов современности
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины
Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Поиск по меткам
MAPPATezuka ProductionsАлексей ФилипповАнимацияанимесёнэнЭкранизацияЯпонское кино
персоны
Осаму ТэдзукаКадзухиро Фурухаси
фильмы
Адский райАполлон: Дети на холмеАтака титановБродяга КэнсинДоророДороро и ХяккимаруМагическая битваМогучий АтомНевероятные приключения ДжоДжоСемья шпионаТетрадь смертиЧёрный Джек

фотографии >>
Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги» фотографии
Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги» фотографии
Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги» фотографии
Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Сапронов
15 июня ушёл из жизни актёр Дмитрий Сапронов.
Евгения Шмелёва
15 июня ушла из жизни певица, актриса Евгения Шмелёва.

День рождения >>

Дарья Волга
Шухрат Иргашев
Павел Панков
Елена Радевич
Станислав Рядинский
Наталья Селезнёва
Евгения Уралова
Роман Хомятов
Ольга Хорькова
Хью Дэнси
Жан Дюжарден
Луи Журдан
Миа Маэстро
Зои Салданья
Робин Танни
Кэтлин Тёрнер
все родившиеся 19 июня >>

Афиша кино >>

Микулай
этно-триллер
Россия, 2022
Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Revival 69: Возвращение легенды
исторический фильм, музыкальный фильм
Канада, Франция, 2022
Зверогонщики
детский фильм, комедия
США, 2023
Копенгагена не существует
детектив, мелодрама, триллер
Дания, 2023
Моё преступление
детектив, драма, экранизация
Франция, 2023
Шкатулка проклятия: Шёпот ведьмы
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Яростный волк
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2022
Детки в порядке
комедия, приключения
Испания, 2022
Сокровища Тома Сойера
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Дыхание
драма
Россия, 2023
Он — это пуля
криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен