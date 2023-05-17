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«Король огненной охоты» — небанальный постапокалипсис от создателя «Призрака в доспехах»

Анимация >>
17 мая 2023
Раскапываем зимние аниме-новинки с каналом «Покебол с предсказанием» (весенний сезон закончится только в июне). Сегодня поговорим о сериале, который мог напрасно затеряться среди новинок: «Король огненной охоты» — экранизация фэнтези-цикла, над сценарием которой работа легендарный Мамору ОсииПризрак в доспехах», «Яйцо ангела», «Полиция будущего»). Студия Signal.MD нам тоже не чужая: про их проекты, вампирский сериал «Красный Марс» и летний ромком «Слова пузырятся подобно газировке», мы писали подробно. Про новейший постапокалипсис рассказывает Алексей Филиппов.

«Король огненной охоты» — небанальный постапокалипсис от создателя «Призрака в доспехах»

В будущем человечество нашло действенное средство против себя: очередная война привела к возникновению патогена, сделавшего людские тела легко воспламеняющимися. Огнебоязненная цивилизация бодро покатилась вспять, пока замена привычному горючему не обнаружилось в телах исполинских животных — Духов огня. Возникла новая профессия — пожинатель огня: человек, который лишь со специальным серпом и верной собакой отправляется в сумрак разросшегося леса за золотистой жижей.

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Один из них ценой жизни спас от чудовища юную Току: девочка из небольшой деревеньки пошла к лесовикам, чтобы попросить лекарство для родственницы. Если бы не незнакомец и его пес, Току ждала бы в чаще верная гибель, а теперь у 11-летней девочки важная миссия: отправиться в столицу, чтобы доставить родственникам погибшего его серп, оберег и пса Канату.

«Король огненной охоты» — небанальный постапокалипсис от создателя «Призрака в доспехах»

Сериал «Король огненной охоты» (или «Пожинатель огня»), основанный на одноименном цикле романов Риэко Хинаты, в равных пропорциях стандартен и незауряден. Постапокалипсис с откатом цивилизационных достижений, но в то же время — история, где человечество заново переживает мифологический этап, сосуществуя с богами, героями и фантастическими тварями. Скупая анимация, изредка страдающая пропущенными кадрами и наспех нарисованными гримасами, но при этом — оригинальная стилистика: выцветшая цветовая гамма свитковой живописи (не берусь назвать конкретное направление); похожие на штриховые клубы дыма Духи огня; «всплывающие окна» с портретами или деталями; редкие, но скрупулезные стоп-кадры, напоминающие книжные иллюстрации пастелью (Коллега подсказал, что последняя техника называется Postcard Memory, её изобрел Осаму Дэдзаки).

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Аниме увлекает за собой недосказанностью — сюжетной и визуальной. Пока Тока собирается в столицу на «бронепоезде», развозящем товары по раскиданным в лесу деревням, в городе злоключения преследуют сына пожинателя Коси. Блестящий студент, он сначала остается без матери, а потом болезнь, неизбежно развивающаяся в индустриальном районе, добирается до младшей сестры Хинако. Правда, находится состоятельный благодетель из друзей отца, господин Юосити, готовый заботиться о двух сиротах — при условии, что Коси кое-что разработает.

«Король огненной охоты» — небанальный постапокалипсис от создателя «Призрака в доспехах»

Эти две сюжетные линии, дробящиеся на главки-акты с именами действующих лиц в заглавии, рано или поздно пересекутся — как наука здесь сплетается с новым космогоническим мифом, грозная тень ядерного апокалипсиса — с политическим заговором, история взросления — с грустной притчей о том, что, кажется, любой бог, в конце концов, устает «нас» (как вид) любить.

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Нельзя сказать, что в этом прям ощущается рука Мамору Осии, который помогал студии Signal.MD со сценарием, но и обрывистость, и философичность, и аскетизм воспринимаются не как баг, а однозначно фича. Стоическая одиссея по не слишком дивному новому миру вслед за режиссером Дзюндзи Нисимурой — ветераном индустрии, работавшим с гуру над первым сериалом по «Несносным пришельцам» (1981-1986), а еще над экранизацией «Ранмы 1/2» (1989-1991), «Токийским восьмибалльным» (2009) и «Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ» (2012).

«Король огненной охоты» — небанальный постапокалипсис от создателя «Призрака в доспехах»

Команда у «Короля…» вообще довольно-таки звёздная для того, чтобы видеть в технических огрехах спущенные рукава, а не чуму дедлайнов. Арт-директор — Хиромаса Огура, в этой же роли трудившийся над «Королевским десантом» Gainax и осиевской «Полиции будущего», «Призраком в доспехах» и отчасти его же «Оборотнями», а Миядзаки с Хосодой ему доверяли работу с фонами («Унесенные призраками», «Летние войны»). Ну и, чтобы не перечислять всех выходцев из Ghost in the Shell, отметим проникновенный саундтрек Кэндзи Каваи — автора Making Of A Cyborg и других неземных мелодий мрачного завтра (а еще — музыки к «Мобу Психо 100» и «Баракамону»).

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Есть что-то по-своему изящное и грустное в том, что люди, когда-то воображавшие будущее как место и время техногенной эволюции, сегодня ищут крупицы человечности в очередной инкарнации «конца истории». Отрезка, где уже никто никому не снится (ни электроовцы андроидам, ни наоборот), а только бумага возвращает свою первозданную ценность. На ней, думается, и отпечатаны те ключевые цветастые кадры. Чтобы показать богам, как люди страдали, как плакали, как им было горько… Взглянут ли они в финале на теперешние несчастья с умилением и улыбкой — однажды, возможно, узнаем.



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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   17.05.2023 - 13:47
ну выглядит кстати и правда небанально. может глядишь что-то из этого и получится. а так графика пока только что-то не очень цепляет читать далее>>
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«Король огненной охоты» — небанальный постапокалипсис от создателя «Призрака в доспехах» фотографии
«Король огненной охоты» — небанальный постапокалипсис от создателя «Призрака в доспехах» фотографии
«Король огненной охоты» — небанальный постапокалипсис от создателя «Призрака в доспехах» фотографии
«Король огненной охоты» — небанальный постапокалипсис от создателя «Призрака в доспехах» фотографии
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