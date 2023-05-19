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«Блюз машины времени о четырех с половиной татами»: Парадокс общаги и призывы к действию

Анимация >>
19 мая 2023
Нельзя просто взять и посмотреть все примечательные новинки года — на это физически не хватит ресурсов даже очень незанятого человека. Вот если бы у него была машина времени... Впрочем, подозрительно тихо прошедшее в прошлом году на стриминге Disney+ аниме «Блюз машины времени о четырех с половиной татами» посвящено вовсе не этой проблеме. Лаконичный (всего шесть эпизодов) сериал Синго Нацумэ, годом ранее поразившего нас «Сонни Боем», — это продолжение «Сказа о четырех с половиной татами» великого Масааки Юасы. Оба основаны на заковыристых произведениях Томихико Морими, который размышляет о юности, её ошибках и чаяниях, а Андрей Серов в канале «Покебол с предсказанием» — о том, каким получился новый проект студии Science SARUИну-О», «Человек-дьявол: Плакса»).

«Блюз машины времени о четырех с половиной татами»: Парадокс общаги и призывы к действию

От луны такие грустные
До неё подпрыгнуть хочется

Умница Синго Нацумэ, автор прекрасного «Сонни Боя» и режиссер первого сезона «Ванпанчмена», продолжает радовать авторской манерой. В этот раз он взялся за аккредитованное продолжение «Сказа о четырёх с половиной татами» по мотивам прозы Томихико Морими. 13 лет назад аниме-адаптацию осуществил Масааки Юаса (Нацумэ режиссировал шестой эпизод), а теперь Морими написал коротенький сиквел, который и доверили восходящей звезде индустрии. Производством занималась студия Science SARU, а за сценарий и дизайн персонажей, как встарь, отвечали Макото Уэда и Юсукэ Накамура.

Читать 🎏 Чем же так хорош «Сонни Бой» Синго Нацумэ
Нацумэ удивительно точно смог передать свободолюбивый летний вайб, который охватывает в перерыве между семестрами, когда дни летят быстро, а ночи кажутся такими прохладными и бесконечными. Кроме того, ему удалось не затеряться на фоне яркого бунтаря Юасы и тактично дополнить лор «четырех татами» еще одним запоминающимся приключением. Приятные старые знакомые, любовно перерисованные теми же художниками, но в освежающе новой стилистике, снова попадают в передрягу, из которой, как водится, выбираются с честью. Все это достойно большой похвалы — и даже стриминг-гигант Disney+ купил права на трансляцию аниме, что лишний раз подчеркивает высокое качество проекта.

«Блюз машины времени о четырех с половиной татами»: Парадокс общаги и призывы к действию

Итак, самый обыкновенный студент университета в Киото обучается на третьем курсе и переживает из-за скучной размеренной жизни, которая не доставляет безымянному юноше никакой радости. Вот уже три года он провел в попытках обрести настоящую любовь и смысл жизни, но даже отдушина в виде изучения железнодорожной линии Кейфуку (соединяет префектуры Киото и Фукуи) просуществовала недолго: клуб по интересам в итоге развалился из-за внутренних интриг, ловко спланированных заклятым другом героя по имени Озу.

Читать 🎏 «Сказ о четырех с половиной татами» — исходная история
Единственная радость — девушка по имени Акаси, в которую юноша тайно влюблен. К большому сожалению, она совершенно не реагирует на его попытки сблизиться. Можно сказать, что в жизни героя наступили не лучшие времена. Вдобавок злокозненный Озу в один из летних душных дней проливает колу на пульт дистанционного управления кондиционером и ломает главного спасителя от невыносимой жары. Чтобы предотвратить это кошмарное происшествие, герой решает отправиться в прошлое.

«Блюз машины времени о четырех с половиной татами»: Парадокс общаги и призывы к действию

В первом «Сказе о четырёх татами» каждая серия представляла собой отдельную историю с предсказуемым финалом: в конце каждого эпизода главный герой возвращался в начало, чтобы попробовать еще раз изменить свою жизнь. Тогда авторы сознательно отказывались раскрывать тайны местного мироздания до последних серий, все больше запутывая зрителей. Нацумэ же за шесть эпизодов успевает рассказать одну полноценную историю, спокойно расставляя всё по полочкам студенческой комнаты: машина времени работает так, парадоксы эдак, а в будущем всё, как обычно: общага не изменилась, студенты, кажется, тоже, а Хигути до сих пор не заплатил за аренду комнаты.

Читать 🎏 «Летнее время» — еще одна временная петля из прошлого года
Еще одна ветка, пусть и не железнодорожная, напоминающая о творении Юасы, — это последняя, шестая серия, посвященная первым трем годам в университете. Зрителю, знакомому с оригинальным сериалом, она бережно напомнит о старых добрых деньках и попытках найти себя в этой шумной студенческой жизни. Будут и другие подмигивания для своих: например, линия с Озу, который, как мы помним, связан с героем «темной нитью судьбы», да и клуб, где можно размышлять о выдуманной железной дороге, уж очень похож по функционалу с лавкой, где подают «кошачью лапшу».

«Блюз машины времени о четырех с половиной татами»: Парадокс общаги и призывы к действию

Все переживания героя искусно пересказаны в эндинге, и под музыкальное сопровождение легко забыть, что ритм кино быстрее, чем ритм жизни. Так и в мире аниме от станции к станции сердца бьются с высокой скоростью. Черноволосые девушки (и юноши) ждут в вагоне любви. Нужен всего лишь шаг, чтобы запрыгнуть. Однако любовь — это всегда поиск. Как поется в опенинге: «Ожидать — не значит, продолжить идти». От проблем не убежать, а надеяться на исполнение мечтаний — бесполезно. Иногда необходимо вернуться в прошлое, чтобы это понять. Метафору проще не сыщешь: нужно действовать. Ведь о будущем мы ничего не знаем — возможно, что и все получится. Может быть, еще не поздно сделать первый шаг? Кто знает — вдруг вы встретитесь взглядом с той/тем, кто сделает эту поездку стремительной.



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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   19.05.2023 - 13:04
Понравился последний трейлер. Не очень красиво исполнено, однако внимание притягивает. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Блюз машины времени о четырех с половиной татами»: Парадокс общаги и призывы к действию фотографии
«Блюз машины времени о четырех с половиной татами»: Парадокс общаги и призывы к действию фотографии
«Блюз машины времени о четырех с половиной татами»: Парадокс общаги и призывы к действию фотографии
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