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Ищу подругу на конец света: «Девушки в последнем путешествии» — повесть об искалеченной повседневности

Анимация >>
23 мая 2023
«Вместе уже не так и страшно»: Дарья Тарасова регулярно рассказывает о жанре повседневность на канале «Покебол с предсказанием», и сегодня необычный образчик этого психотерапевтического ноу-хау японской анимации. «Девушки в последнем путешествии» от студии White FoxВрата Штейна», «Ёрмунганд») — это экскурсия по искалеченной повседневности двух героинь, блуждающих по миру после глобальной опустошающей войны.

Ищу подругу на конец света: «Девушки в последнем путешествии» — повесть об искалеченной повседневности

Война унесла жизни практически всех людей и стерла с лица Земли большую часть городов. То, что осталось от мегаполисов, — заводы, склады, дома, дороги — руинами растянулось между рытвинами и кратерами от бесчисленных взрывов. В этой безжалостной реальности две девочки неустановленного возраста — Тито и Юри — путешествуют по многоуровневому Городу на мотоцикле-вездеходе в поисках еды, то и дело сталкиваясь с причудливыми машинами, явлениями за гранью понимания, странными существами и даже парочкой людей.

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Аниме студии White Fox по одноименной манге Цукумидзу в России также известно в буквальном, подменяющем акценты переводе «Постапокалиптические сёдзё-похождения». По некоторым признакам его и правда можно отнести к метажанру сёдзё: пара девочек-подростков, потихоньку взрослеет на глазах, а обманчиво дружелюбный дизайн, перенятый у оригинала, достаточно прост, чтобы не вызывать лишних вопросов. И все же «сёдзё» — то есть «девочка» — больше говорит о героинях, их банальных признаках, нежели о жанровых формальностях. «Девушки» — повесть об искалеченной повседневности, в которой вынужденно выживают два маленьких человека.

Ищу подругу на конец света: «Девушки в последнем путешествии» — повесть об искалеченной повседневности

Война, как известно, никогда не меняется, и, в целом, неважно, что конкретно послужило ее причиной в этой истории. Непринципиально и то, кем героини приходятся друг другу и как они оказались совершенно одни на финальных титрах человеческой истории (хотя в последнем эпизоде будет намек). Несмотря на разность характеров — Тито трепетно следит за запасами, ведет дневник и располагает немалыми знаниями об ушедшем мире, который не застала, в то время как беспечная и смешливая Юри мечтает лишь о еде и нехотя помогает товарке по несчастью, — они вместе колесят по останкам цивилизации. Вечно движутся в поисках пропитания, ориентируясь по ветру. Радуются обнаруженной на берегу водоема рыбе, которую можно пожарить на костре. Ищут, где провести ночь, чтобы не замерзнуть. Балуются с цифровой фотокамерой.

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Гуманистический посыл в постапокалиптических декорациях — сколько мы видели таких похождений? — отличается той ужасающей ясностью, на какую способны, вероятно, лишь приблизившиеся к настоящей катастрофе японцы. И дело не в рутине отчаяния, сквозящей в сценах приготовления сладких снеков из продуктовых остатков на заброшенной фабрике, долгожданного горячего душа из пробитой пулей трубы, поисков чего-то интересного на кладбище военной техники или разговоров о безнадежном будущем с картографом или авиаинженериней. Именно отдельные фразы, звучащие на кладбище мира, где слова оказались бессильны, способны пронять даже тех, кто, казалось бы, закалился просмотром каких-нибудь «Одних из нас».

«Я без понятия, что такое шоколад» (девочки его найдут, но не опознают);
«Я тоже счастлива встретить хоть кого-то»;
«Может, мы просто умерли и оказались в загробной жизни?»;
«Никто не может жить без дома. — Выходит, наш дом — дорога».

Ищу подругу на конец света: «Девушки в последнем путешествии» — повесть об искалеченной повседневности

Въевшийся в отечественный культкод образ «слезы ребенка» находит в сериале вполне осязаемое и сбивающее с толку воплощение. В ходе инцидента со странным существом Тито бросается на помощь Юри с автоматом наперевес, спотыкается в стремительном порыве и падает на землю. От страха потерять единственного в этой разрухе близкого человека она проливает слезу, скатывающуюся вниз по стволу автомата.

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Ни Тито, ни Юри, конечно, не виноваты в такой повседневности — и не способны объяснить ее себе до конца; могут лишь существовать в ней. В финале героиням открывается содержимое их фотокамеры, начавшей фиксировать навсегда потерянный мир задолго до войны. От него остались считанные выжившие и их воспоминания, а уже скоро планета совсем опустеет и заснет (по сюжету это факт). Есть, правда, как минимум одно обстоятельство, заставляющее гнать вездеходик дальше. Где-то обитает еще одна обреченная на постапокалиптику юная душа. А вместе уже не так и страшно.


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Врата ШтейнаДевушки в последнем путешествииЁрмунгандОдни из нас

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Ищу подругу на конец света: «Девушки в последнем путешествии» — повесть об искалеченной повседневности фотографии
Ищу подругу на конец света: «Девушки в последнем путешествии» — повесть об искалеченной повседневности фотографии
Ищу подругу на конец света: «Девушки в последнем путешествии» — повесть об искалеченной повседневности фотографии
Ищу подругу на конец света: «Девушки в последнем путешествии» — повесть об искалеченной повседневности фотографии
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