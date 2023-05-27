С козырей: «Сакура – собирательница карт» — невероятное по красоте аниме о любви и дружбе

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Главную роль в сериале от создателей «Ольги» исполнила Аглая Тарасова

Илья Малаков, Филипп Бледный, Алексей Весёлкин-младший и Самвел Тадевосян оказались в «СССР»

Вечеринки брендо Chopard и Aston Martin, гала-вечер amfAR и премьеры фильмов Катрин Брейя и Чань Ань Хунга

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Константин Богомолов написал эссе об уехавших элитах и раскритиковал их за лицемерие

По мнению режиссёра, русской интеллигенции пора перестать презирать свою страну и скорбеть по «прошлой» жизни