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С козырей: «Сакура – собирательница карт» — невероятное по красоте аниме о любви и дружбе

Анимация >>
27 мая 2023
«Сакура – собирательница карт» — «классика сёдзё от королев жанра». Раз в две недели Юлия Тарасюк рассказывает на канале «Покебол с предсказанием» о классике, премьерах или сокровищах жанра сёдзё — аниме и манги для девочек. Читайте о дружбе, любви и магии в махо-сёдзё студии MadhouseТриган», «Тетрадь смерти»).

С козырей: «Сакура – собирательница карт» — невероятное по красоте аниме о любви и дружбе

Даже если вы никогда не смотрели и не читали «Сакуру», то, наверняка, встречали в сети иллюстрации с её персонажами. Яркие и милые образы главной героини сразу бросаются в глаза и запоминаются. Ведь это классика сёдзё от королев жанра — группы CLAMP. Сильная история о дружбе и удивительных приключениях, красиво вплетенных в повседневность младшеклассников.

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Основа сюжета, казалось бы, довольно типичная для жанра махо-сёдзё. Десятилетняя Сакура случайно находит в подвале книгу с необычными картами Клоу, которые тут же разлетаются по городу. Девочка получает магические способности, а из книги является хранитель Керберос (Керо-тян), в своей «упрощенной» форме похожий на плюшевого медвежонка. Он договаривается с Сакурой, что та при помощи волшебного ключа соберет и запечатает все карты, которые на воле способны учинять как мелкие пакости, так и серьезные проблемы. Найдя очередную «беглянку», девочка получает её магию: для поимки некоторых приходится комбинировать силы сразу нескольких карт из своего арсенала.

С козырей: «Сакура – собирательница карт» — невероятное по красоте аниме о любви и дружбе

В отличие от большинства историй о девочках-волшебницах, Сакура не перевоплощается, а значит, у нее нет специального боевого одеяния, как, например, у героинь «Сейлор Мун». Все милые платья и костюмчики для поимки карт шьет лучшая подруга героини Томоё, также фиксирующая подвиги Сакуры на видео. Очень скоро у девушки появляется и соперник: юный маг Сяоран из Гонконга тоже намерен заполучить все карты. Поначалу он мешает Сакуре, но постепенно их вражда уступает дружбе, а позже — настоящей любви.

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Любовь и дружба, кстати, в числе главных тем «Сакуры». Что особенно ценно, тут показаны разные типы привязанности: и детская наивная влюбленность в старшего товарища; и бескорыстная любовь; и теплые семейные отношения; и неловкое развитие первых романтических чувств… Однако больше всего в произведении говорится о дружбе. В том числе между Сакурой и её хранителями (один из них — Керо-тян), а также пойманными картами. Ведь мало просто собрать их вместе — нужно еще научиться понимать и беречь.

С козырей: «Сакура – собирательница карт» — невероятное по красоте аниме о любви и дружбе

Концовка сериала 1998 года — настоящий катарсис, когда напряжение в сюжете достигает предела, а зритель отчаянно желает, чтобы сказка для храброй и доброй героини не заканчивалась. Чтобы она длилась как можно дольше. И волшебство не закончится, потому что на самом деле им наполнен каждый день нашей жизни, в чем мы и убеждаемся благодаря Сакуре и ее друзьям.

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Сериал имел огромный успех во многих странах, а в Японии и сегодня считается одним из лучших и любимых в своем жанре. Аниме уверенно можно советовать всем, кто хочет чего-то милого, доброго и жизнеутверждающего, — вне зависимости от возраста и пола. У «Cакуры» практически нет аналогов по атмосфере и тематике: невероятное по своей красоте аниме с отличным музыкальным сопровождением, динамичное и одновременно успокаивающее.

С козырей: «Сакура – собирательница карт» — невероятное по красоте аниме о любви и дружбе

Также было снято два полнометражных фильма; один — прямое продолжение аниме и развитие отношений Сакуры и Сяорана. В 2018 году стартовала экранизация манги-сиквела Clear card, адресованной фанатам первоисточника и представляющей собой новую историю про подросших персонажей. Недавно было официально объявлено, что манга Clear card будет экранизирована до конца, а значит, новым приключениям Сакуры на экране — быть!



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С козырей: «Сакура – собирательница карт» — невероятное по красоте аниме о любви и дружбе фотографии
С козырей: «Сакура – собирательница карт» — невероятное по красоте аниме о любви и дружбе фотографии
С козырей: «Сакура – собирательница карт» — невероятное по красоте аниме о любви и дружбе фотографии
С козырей: «Сакура – собирательница карт» — невероятное по красоте аниме о любви и дружбе фотографии
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